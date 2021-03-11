‫شركة إينوفكس داونهول سوليوشنز تستحوذ على شركة روبيكون أويلفيلد إنترناشونال، مرسخة نفسها كمزود عالمي مستقل رائد لمنتجات حقول النفط والخدمات التقنية عالية القيمة

وسيواصل قيادة هذه الشركة آدم أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة إينوفكس.

“يسعدني أن أؤكد أنه قد تم الآن إغلاق هذه الصفقة، ونتطلع إلى الجمع بين العمليات الأميركية الديناميكية لشركة إينوفكس والقوة الدولية الواسعة لشركة روبيكون لتقديم قيمة أكبر لعملائنا من خلال محفظتنا التكنولوجية الموسعة التي تشمل الحفر وبناء الآبار، الإتمام، والإنتاج واستخراج المعدات التي تسد آبار النفط، والتدخل، كما قال أندرسون.إينوفكس “يمثل اليوم معلمًا هامًا للموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين في كل من روبيكون وإينوفكس، ومعًا، أصبحت هاتان الشركتان المقتدرتان تماما الآن في وضع يسمح لهما بتزويد عملائنا بمجموعة واسعة من منتجات حفر آبار النفط عالية الجودة، مع وجود قوي في كل سوق جغرافي رئيسي، بدعم من فريق استثنائي من الرجال والنساء المبدعين والملتزمين “.

عن شركة إينوفكس داونهول سوليوشنز:

تصمم شركة إينوفكس داونهول سوليوشنز وتصنع وتركب مجموعة من حلول بناء الآبار ذات الأهمية الحرجة، وتقوم بإتمام الآبار، وتوفر حلول إنتاج الآبار للمشغلين البريين والبحرين في مناطق الإنتاج الرئيسية حول العالم. تشمل المنتجات الأساسية لشركة إينوفكس سدادات التصديع القابلة للذوبان SWAGETM، ومنتجات مركزة المياه العميقة WearSox®، والصمامات السفلية ORIOTM، وسدادات التصديع المركبة TOMCATTM، وأنظمة التعليق Ranger / Scout، وخدمات الأنابيب الداخلية، وأجهزة المركزة CentraMax، ومعدات الطفو، وأدوات ترسيخ الطور، وحزم التغليف القابلة للنفخ، وتقنيات الرفع الاصطناعي QCI. يقع المقر الرئيسي للشركة في هيوستن، تكساس ولديها مراكز خدمة تقع في جميع أحواض النفط والغاز الأميركية الرئيسية، والمملكة العربية السعودية، وعمان. يتم دعم إينوفكس من قبل إنترفال كابيتال ووربيرغ بنكاس.

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لإينوفكس

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