‫شركة إيكوفلو تطلق بطارية منزلية محمولة هي الأعلى سعة على موقع كيكستارتر Kickstarter

منظومة بطارية كاملة مصممة كنظام طاقة احتياطي للطواريء ولخفض فاتورة الكهرباء

لوس أنجلوس، 12 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — إيكوفلو أطلقت شركة، وهي شركة حلول طاقة محمولة ومتجددة، اليوم إيكوفلو دلتا برو البطارية المنزلية ومنظومة الطاقة المحمولة. وبسعة قابلة للتوسيع تصل إلى 25 كيلو واط / ساعة، يمكن إعادة شحن بطارية دلتا برو بالكامل في أقل من ساعتين وهي أول بطارية في الصناعة تستخدم مصادر طاقة متعددة. تتمتع منظومة البطارية الكاملة بطاقة كافية – بشحنة واحدة فقط – لتلبية متوسط استخدام الأسرة للطاقة في حالات الطوارئ لمدة أسبوع تقريبًا.

الطلبات المسبقة من المنظومة متوفرة الآن على Kickstarter ، ومن المتوقع أن يتلقى داعمو هذا المشروع منتجاتهم في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام.

وقال توماس تشين، مدير البحث والتطوير في شركة إيكوفلو، “تدفع الأحداث المناخية القاسية وعدم استقرار شبكة الطاقة الناس إلى محاولات السيطرة بشكل أكبر على حلول الطاقة المنزلية الخاصة بهم.” “تم تصميم منظومة بطارية إيكوفلو دلتا برو بشكل أساسي لسيناريوهين للاستخدام: لتوفير طاقة احتياطية مهمة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، ولرصد استهلاكك اليومي للطاقة والتحكم فيه بشكل أفضل وخفض فواتير الكهرباء.”

قدرة توسع ومنظومة

تتمتع منظومة إيكوفلو دلتا برو بأكبر سعة قابلة للتوسيع في السوق، وتبلغ سعتها الأساسية 3.6 كيلو واط /ساعة تزيد إلى 10.8 كيلو واط /ساعة مع بطاريتين إضافيتين، وما يصل إلى 25 كيلو واط / ساعة مع منتجات المنظومة مثل لوحة المنزل الذكي والمولدات الذكية.

تعتبر ملحقات منظومة إيكوفلو إحدى المميزات الفريدة في الصناعة. فهي توسع الاحتمالات من خلال تقديم المزيد من خيارات مصادر الطاقة والملحقات لتعظيم استخدام الطاقة وطرق أكثر سهولة في الاستخدام للتحكم في مصدر الطاقة وإدارته.

مصادر طاقة متعددة: الألواح الشمسية، متعقب الطاقة الشمسية، محول تيار أكس للسيارات الكهربائية، مولد ذكي

توسيع سعة البطارية الأساسية: بطاريات ذكية إضافية، محور مزدوج الجهد

المزيد من التحكم في الطاقة: تطبيق إيكوفلو وجهاز تحكم عن بعد لدلتا برو ولوحة المنزل الذكي

أسرع شحن في الصناعة

إن إيكوفلو دلتا برو ليست فقط أسرع محطة طاقة شحن في العالم، ولكنها أيضًا أول بطارية محمولة تدعم شحن المركبات الكهربائية وأول بطارية تستخدم مصادر طاقة متعددة – الشبكة، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والغاز.

تدعم إيكوفلو دلتا برو الشحن بقدرة 3000 واط عبر شحن سيارة كهربائية أو لوحة المنزل الذكي إيكوفلو أو منفذ 240 فولت. علاوة على ذلك، يمكن زيادة خرج الطاقة إلى 6000 واط عند شحن إيكوفلو دلتا برو المتصل ببطارية ذكية إضافية مع إضافة شحن بالطاقة الشمسية والمولدات الذكية، مما يتيح إعادة شحن إيكوفلو دلتا برو بالكامل في غضون ساعتين.

كأول بطارية تدعم شحن المركبات الكهربائية، يمكن إعادة شحنها بالكامل في 1.8 ساعة من خلال 35000 محطة شحن من المستوى 2 لشحن السيارات الكهربائية من تيار بديل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يحرر أصحاب السيارات الكهربائية من القلق من انخفاض شحنة البطارية.

إشحن (تقريبا) كل شيء

بفضل خرج تيار متردد ضخم بقدرة 3600 واط، والذي يمكن توسيعه حتى 7200 واط من خلال توصيل وحدتي دلتا برو مع محور الجهد المزدوج، يمكن لنظام دلتا برو تشغيل الأجهزة الثقيلة مثل الثلاجات ومكيفات الهواء – حتى 240 فولت.

في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، تستهلك الأسرة المتوسطة ما يقرب من 3.68 كيلو واط ساعة / يوم من الكهرباء في حالات الطوارئ لتشغيل الإلكترونيات مثل المصابيح والمروحة وجهاز توجيه الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والثلاجة. بفضل تكلفة شحن واحدة فقط من منظومة إيكوفلو دلتا برو الكاملة، يمكن للعائلة تشغيل كل هذه الأجهزة لمدة سبعة أيام تقريبًا.

وقال تشين: “لطالما كانت فكرة إيكوفلو هي توفير أفضل الحلول لتوليد الطاقة وتخزينها واستهلاكها.” “ومع منظومة إيكوفلو دلتا برو، نحن واثقون من أننا قد توصلنا إلى حل متكامل على جميع المستويات الثلاثة ووضع معيار جديد للصناعة.”

إيكوفلو دلتابرو ماكس

إلى جانب إطلاق إيكوفلو دلتا برو اليوم، أطلقت إيكوفلو أيضًا إيكوفلو دلتا برو ماكس على موقع Kickstarter. وبسعة أساسية تبلغ 2016 واط / ساعة قابلة للتوسيع إلى 6048 واط / ساعة، فإن إيكوفلو دلتا برو ماكس هي نسخة محمولة وقابلة للتوسع أكثر من إيكوفلو دلتا برو.