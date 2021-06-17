‫شركة إكس سي إم جي تسلم أكثر من 100 وحدة من الرافعات المخصصة جغرافيًا إلى عملاء دوليين

شوزهو، الصين, 17 يونيو/ حزيران 2021 /PRNewswire/ — شركة إكس سي إم جي (XCMG) (SHE:000425) سلمت ما يفوق 100 وحدة من الرافعات التي تتراوح قدراتها من 50 إلى 260 طنًا إلى الأسواق عبر البحار في 7 يونيو/ حزيران، والتي من المزمع أن تعمل في العديد من مشروعات البنى التحتية.

عدلت شركة إكس سي إم جي على الرافعات وحسنتها بما يلائم المناخات المختلفة للأقاليم والمناطق المتعددة، وسيناريوهات التشغيل، وكذلك احتياجات العميل المحددة.

يستلزم المناخ الاستوائي الصحراوي في الشرق الأوسط رافعات مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة والأتربة، ومن ثم، فرافعات إكس سي إم جي تستحوذ على أكبر حصة سوقية لقابليتها المرتفعة على التكيف وموثوقيتها البالغة. على سبيل المثال، يمكن أن تبلغ درجات الحرارة المحلية 50 درجة مئوية في الصيف، ولهذا حسنت شركة إكس سي إم جي الأنظمة الهيدروليكية لتحمل قياسي يبلغ 60 درجة مئوية، الأمر الذي حسن من الكفاءة التشغيلية بشكل كبير.

وعلى الجانب الآخر، فالمناخ المتجمد في آسيا الوسطى يستلزم توفر نظام تسخين مسبق للمحركات في الرافعات، لضمان تشغيلها بشكل طبيعي، كما يتعين أن يوفر تصميم الشاسيه قوة سحب وجر هائلة لتحقيق الكفاءة على جميع أنواع الطرق.

وبالنسبة للعملاء الأستراليين، فقد أعادت شركة إكس سي إم جي تصميم الأسطوانات، وأعادت برمجة المعدات لإضافة خاصية التصاعد في الأحمال، لتلائم متطلبات الرفع في البيئات المعقدة.

صرح الخبير في الموقع من إكس سي إم جي بأنه على الرغم من أن أسواق آلات البناء في الخارج لديها متطلبات أكثر صرامة، فإن شركة إكس سي إم جي تعمل بجهد على تعزيز إستراتيجيتها العالمية للتطوير، كما تمتلك الآن أكثر من 2000 براءة اختراع تقنية، مما يكمل عملية التحول من الريادة في الحجم إلى الريادة في التكنولوجيا، وهذا يدل على إمكاناتنا التطويرية القوية.

تعمل إكس سي إم جي باستمرار على ابتكار تقنيات آلات البناء لتقديم منتجات أفضل لعملائها. أطلقت شركة إكس سي إم جي في شهر مايو/ أيار ثمان رافعات جديدة مصممة لتلبية طلب السوق. ولقد صُممت الطُرز الجديدة بناءً على منصة الجيل الأول الرائدة، وقد أصبحت موضع تركيز الصناعة لأدائها العالي ودقتها وموثوقيتها وكفاءتها في استهلاك الطاقة وقيمتها.

كان لشركة إكس سي إم جي على مر الأعوام يدٌ في العديد من مشروعات التشييد الكبرى في الخارج، لتعزيز إنشاء البنى التحتية المتنوعة، بما في ذلك مشروع مصفاة دانجوتي “أكبر مصفاة للنفط في العالم”، وجسر بادما للسكك الحديدية في بنغلاديش، ومشروع النيكل والحديد على نطاق واسع في مقاطعة سولاوسي في إندونيسيا، طريق الدخان السريع في الدوحة، قطر من بين مشروعات أخرى كثيرة.

حول شركة XCMG

XCMG هي شركة تصنيع آلات ثقيلة متعددة الجنسيات لها تاريخ يمتد إلى 78 عامًا. وتحتل حاليًا المرتبة الثالثة في صناعة آلات البناء في العالم. وتقوم الشركة بالتصدير إلى أكثر من 187 دولة ومنطقة حول العالم.

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