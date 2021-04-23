‫شركة إتدبوينت تطلق برنامج ConnectionPOINT – وهو برنامج شراكة مصمم لدفع النتائج المسرعة ونقل الطب عبر تقنية التواصل السريري الألكتروني التالي

سان فرانسيسكو, 23 نيسان/أبريل، 2021 / PRNewswire / — أعلنت شركة إندبوينت كلينيكال ، وهي شركة تقنية الرد التفاعلي العالمية الرائدة، اليوم عن إطلاق برنامجها التشاركي ConnectionPOINT، وهو البرنامج الأول من نوعه في مجال التكنولوجيا السريرية الألكترونية. تتمثل رؤيا البرنامج في التقارب الموجه لشبكة منسقة من مقدمي الخدمات السريرية الإلكترونية الذين هم قادة في الابتكار في مجالهم ومكرسون للتحول نحو الجيل التالي من التواصل المدروس.

“في حين أن هذا هو إطلاقنا الرسمي لبرنامج الشراكة، فإننا نتعاون مع أفضل مزودي التكنولوجيا الإلكترونية في فئتها للمساعدة في تغيير مستقبل تطوير الأدوية لأكثر من عقد،” كما يقول ريان كين ، كبير المسؤولين التجاريين في إندبوينت. “ما تعلمناه من خلال الالتزام بهذا التعهد ببناء العلاقات والتكنولوجيا لفترة طويلة هو أنه يمكن المرء رؤية المزيد معًا لدفع الصناعة إلى الأمام ولدينا أيضًا القدرة الحقيقية للوصول إلى تلك الأهداف المشتركة وحتى تجاوزها. ConnectionPOINT هو تتويج لهذا النجاح. فهو يمنح الرعاة راحة البال لأن الأنظمة المتباينة تقليديًا عبر العديد من مقدمي الخدمات السريرية الألكترونية لا يتواصلون فقط بسلاسة مع بعضهم البعض ولكنهم يدفعون بحدود السرعة وكفاءة البيانات غير الموجودة في الأنظمة السريرية الألكترونية اليوم.”

تتمثل المهمة الأساسية لـ ConnectionPOINT في رعاية بنية تحتية مستدامة وقابلة للتطوير بين شبكة من الشراكات القوية والممحصة لدعم الأعمال والتكنولوجيا الإلكترونية، استنادًا إلى مبادئ توفير الفرص ودفع الابتكار ومواءمة التسليم عبر النظام العام.

أحد التطبيقات الأكثر إقناعًا لهذه التحالفات الاستراتيجية يتمثل في إعادة تنشيط المواءمة بين التكنولوجيا وخطوط الخدمة التي يُنظر إليها عادةً على أنها منفصلة، وضرورية في حد ذاتها، ولديها تقاطعات قديمة مألوفة – ولكنها الآن مهيأة لتوليد فرص ابتكارية جديدة. إليك ما يقوله بعض شركاء ConnectionPOINT حول الفوائد المعترف بها بالفعل لـ ConnectionPOINT والإنجازات من خلال تقنياتهم الحالية التي تتفاعل مع تقنية الرد التفاعلية الخاصة بـ:

“عندما اجتمعت شركتا تي أس أس وإندبوينت معًا لاستكشاف ما يمكن لشركاتنا تحقيقه معًا في مجالنا، أدركنا على الفور أنه كان من الممكن تحقيق أكثر من مجرد المكاسب السهلة لنقاط الاتصال القديمة مثل مراقبة الشحنة الأساسية”، كما يقول إيفان هان، نائب رئيس تي أس أس في أميركا الشمالية، المزود العالمي الرائد لتقنيات وخدمات مراقبة درجة الحرارة. “جميع المحادثات على كل مستوى بين إندبوينت وتي أس أس من الرؤساء التنفيذيين إلى الشركات الفنية الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير الأعمال – سرعان ما تلاشت مع فكرة إلى أي مدى يمكننا دفع هذا الجزء من النظام وإعداده للتغييرات القادمة في الصناعة والحاجة المتزايدة بشكل كبير إلى البيانات في الوقت الفعلي ومشاركة الوظائف حول مراقبة درجة الحرارة. كان من الواضح أن إندبوينت وتي أس أس ستضعان بسرعة الأساس العملي والمتوقع لنهج متكامل. ثم الانتقال بعد ذلك مباشرةً إلى الجيل التالي من التكامل ثنائي الاتجاه في الوقت الفعلي الذي يتجاوز مستوى الشحن حتى مستوى المادة، وينطبق على مخزون الموقع بالإضافة إلى حاجة الشحن القياسية، وهو جاهز للعمل في جميع الحدود حيث تفتح تقنية المراقبة اللاسلكية هذه المساحة. هذا هو بالضبط ما فعلنا ذلك. لا يحدث هذا الخط المباشر إلى الهدف دون أن تكون كلتا المؤسستين متوائمتين بدرجة كبيرة.

“من بين جميع خيارات جمع البيانات المباشرة العديدة ضمن شركة إنكابسيا، يحمل خيار جمع المعلومات المباشرة الألكترونية المصدر وعدًا كبيرًا للصناعة كخيار مستقل، ولكن ميزته الرئيسية تتمثل في إضفاء البساطة على النظام المعقد للتجارب السريرية للتكنولوجيا والخدمات. ولتحقيق هذه الغاية، ومنذ أكثر من عامين ونصف، استفدنا من البنية الديناميكية لإنكابسيا، مع استخدامات إندبوينت نهج التكامل الفائق في جهد مشترك لربط الأنظمة بإحكام في سلسلة متصلة واحدة من الخبرة للمواقع ومديري الدراسة على حد سواء، يقول تيميتوب كيز كما يقول المدير التنفيذي في سيميد تكنولوجي. “أظهر فريقا إنكابسيا وإندبوينت التزامًا عميقًا بالشراكة، ونجاح العميل، والابتكار التكنولوجي، والقيادة الفكرية في الصناعة التي تدفع قدرتنا المتبادلة على تقديم مجموعة منسقة للغاية من الأنظمة معًا بنجاح. “. نحن نقدم حلاً بديهيًا وسلسًا لـ الإمدادات السريرية وسير عمل العمليات السريرية، ودائمًا في حال امتثال مع استخدام البيانات الديناميكية في الوقت الفعلي تقريبًا.”

يمكن أن تمتد مجموعة الاحتمالات من التفاعل العميق للمنتجات إلى نماذج الأعمال الجديدة – وتتطلب كل ما سبق.

“غالبًا ما تكون الأنظمة والأدوات التي أنشأتها صناعتنا خاصة جدًا بالبروتوكول ومدفوعة باحتياجات الراعي. ونتيجة لذلك، غالبًا ما تُزود المواقع بعدد لا يحصى من التطبيقات للتعلم بالإضافة إلى بيانات اعتماد تسجيل الدخول المرتبطة للإدارة والتذكر،” كما يقول ، ريك مالون ، مدير تطوير الأعمال في مجموعة مكريدي. “نحن نبحث عن حلول تتيح لفرق الصيدلة البحثية المرونة لإكمال المهام في سير العمل الذي يفضلونه أثناء تقديم الاحتياجات الخاصة بالبروتوكول للراعي. يسعدنا العمل مع شريك متشابه في التفكير في إندبوينت التي ترى دمج احتياجات الموقع واحتياجات الراعي من خلال تكاملنا “الأول من نوعه” باعتباره مكسبًا لجميع الأطراف المعنية. استثمرت مجموعة مكريدي وإندبوينت أكثر من عام في تطوير حل يجعل الحياة أسهل للمواقع مع تزويد الرعاة بتحسين تكامل البيانات وإيصالها في الوقت الفعلي.”

“بقدر ما هو وعد بالاستفادة من الخبرة الجماعية ونقاط القوة والفوائد الواضحة للتفاعل المباشر بين الشركاء، فإننا ندرك أن هذا الحل يطرح أيضًا تحديًا لأولئك الذين ينضمون إلى هذه المجموعة”، كما يقول فنسنت بوليا، مدير قسم التحالفات الاستراتيجية في إندبوينت. “المشاركة الثابتة، وتعميق المحادثات، وكسر الحواجز، والتفكير في نماذج الأعمال الجديدة، والسؤال بلا كلل هو “ما التالي؟” و “ماذا يمكننا أن نفعل أيضًا؟” هو التزام كبير. لن يكون متاحًا للجميع، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتبنون مهمة مثل ConnectionPOINT، لا يمكن المبالغة في جودة العائدات.”

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نبذة عن شركة اندبوينت

تُعد اندبوينت إحدى مزودي أنظمة تقنية الاستجابة التفاعلية (IRT®) وحلولها التي تدعم صناعة علوم الحياة. وعلى مدار العقد الماضي، عكف فريقها المتخصص المهتم بشدة بخدمة العملاء على تطوير مجموعة التقنيات الخاصة بهم لمساعدة الرعاة على تحقيق نجاح التجارب السريرية. لقد أثبت حل تقنية الاستجابة التفاعلية الديناميكي لديهم، PULSE ®، بهدف إجراء عمليات التوزيع العشوائي للمرضى وإدارتها وإدارة الموقع وإدارة إمدادات الأدوية وأداة DRIVE المعنية بإدارة الإمدادات السريرية الرائدة، أنه يعمل على تحقيق أقصى قدر ممكن من سلسلة التوريد وتقليل التكاليف التشغيلية وضمان تحديد الجرعة بدقة للمريض في الوقت المناسب. يقع المقر الرئيسي لشركة اندبوينت في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا.

الاتصال:

كاثرين ديتزلر

مديرة مساعدة للتسويق

اندبوينت كلينيكال

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الصورة- https://mma. prnewswire.com/media/1492175/ endpoint_Clinical_Launches_ ConnectionPOINT.jpg