‫شركة “أولام” تستعرض منتجاتها الغذائية خلال مشاركتها في فعاليات معرض “جلفود 2020”

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “أولام إنترناشيونال ليمتد”،1 العالمية الرائدة في مجال المنتجات الغذائية زراعية المنشأ، عن مشاركتها في فعاليات معرض “جلفود 2020″، لتستعرض منتجات ومكوّنات مميزة من الكاكاو والبن والألبان والأجبان والمكسرات والتوابل.

وسيعدّ الطهاة الخاصين بالشركة خلال المعرض وصفات شهية مثل المازا مع الفلفل الحار والثوم ومعجون اللوز، وطبق جنوشي بنكهة اللوز قليل الدسم والفلفل الأسود؛ فضلاً عن كيكات الشوكولاتة الداكنة مع عجينة الكاجو المحمّصة.

واستناداً إلى مصادر عالمية من حيث الزراعة والمعالجة، رسخت “أولام” مكانتها المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تضم تشكيلة متميزة من المنتجات العصرية التي تلبي مختلف الأذواق، ويرتفع فيها الطلب على السلع الغذائية الأكثر صحة واستدامة.

وخلال العام الماضي، اعتمدت ‘أت سورس’ ، منصة “أولام” الجديدة للتوريد المستدام، على المنطقة للحصول على مكوّنين رئيسيين هما البندق من تركيا والبصل من مصر، مما زوّد العملاء ولأول مرة بفرصة تحقيق البصمة الاجتماعية والبيئية لهذه المكونات في مختلف مراحل سلسلة التوريد، بدايةً بالمَزارع وصولاً إلى باب المصنع.3

وبهذا الصدد، قال جوراف جروفر، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لشركة “أولام” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تزخر محفظة “أولام” بالعروض الفريدة لعملائها من الأفراد وشركات التصنيع، وتمتلك مجموعة واسعة من المكوّنات التي تستوردها أو تزرعها، ومن ثم تقوم بمعالجتها في منشآت معتمدة، وتخصصها لتطبيقات معيّنة في أحد مراكز الابتكار الـ 14 التي تمتلكها حول العالم. وتشمل محفظة الشركة من المكسّرات كلاً من اللوز والكاجو والفول السوداني والفستق والسمسم والجوز، والأغذية مثل الكينوا والشيا، وهي متوفرة بأشكال متعددة تمنح القوام والمذاق الأمثل. ويضاف إلى ذلك تشكيلة واسعة من منتجات الألبان ومكوّنات الكاكاو والتوابل. وسيتواجد فريقنا في “جلفود” لمناقشة احتياجات عملائنا، سواء ارتبطت تلك الاحتياجات بتحديد الأصول الجديدة، أو ابتكار منتج جديد، أو إبرام عقد للتصنيع”.

من جانبه، قال هيثم نور الدين، المدير الإقليمي للمشتريات لدى مجموعة ‘”غندور” إحدى عملاء “أولام” في المنطقة: “ترى مجموعة “غندور” في “أولام” شريكاً استراتيجياً يضيف القيمة إلى أعمالها. وتحظى “أولام”‘ بميزتها التنافسية الرائدة بفضل التزامها بمعايير الجودة والموثوقية والتناغم”.

بدوره، قال إيه سريدار، مدير المشتريات لدى “إفكو”: “لطالما اعتبرنا “أولام” المورد الموثوق لمنتجات الكاكاو على مدى أكثر من 10 سنوات، وسعيدون بنوعية المنتجات والخدمات التي تقدمها “أولام”، ونحترم

1 أعلنت ‘أولام إنترناشيونال’ مؤخراً عن إعادة تنظيم محفظتها التجارية المتنوعة لتشكيل مجموعتين تشغيليتين جديدتين ومترابطتين أحدهما ‘أولام فود إنجريديانتس’ (OFI) والتي تشمل أبرز أعمال ‘أولام’ الرائدة في القطاع في مجال الكاكاو والبن والمكسرات، والتوابل ومنتجات الألبان والأجبان. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من الخبر الصحفي هنا .

2 تنطلق فعاليات ‘جلفود’ في الفترة بين 16-20 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

3 للتعرف على مزيد من المعلومات حول ‘أت سورس’، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: atsource.io

وقال وسيم عرار، مدير شركة “تيسير عرار للصناعات الغذائية”: “خضنا مع ‘أولام’ رحلة طويلة ومثمرة ساد فيها الالتزام والتعاون في مختلف الجوانب”.

تفضلوا بزيارة ‘أولام’ في المنصة رقم (C6-29)، قاعة المعرض 6

لحجز موعد مع أي من ممثلي ‘أولام’، يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: olamdubai@olamnet.com مع توضيح التفاصيل والبيانات التي تودّون مناقشتها.

للتسجيل في معرض ‘جلفود 2020’، يرجى النقر على الرابط الإلكتروني

نبذة عن ‘أولام إنترناشيونال ليمتد’:

تعتبر ‘أولام إنترناشيونال ليمتد’ شركة رائدة في مجال الأغذية ذات المنشأ الزراعي، وتوفر الأغذية والمكوّنات والأعلاف والألياف لـ 19800 عميل حول العالم. وتمتد سلسلة القيمة الخاصة بالشركة إلى أكثر من 60 دولة، وتشمل عمليات الزراعة والمعالجة والتوزيع، فضلاً عن شبكة توريد لحوالي 4.8 مليون مزارع.

وتعتمد الشركة على هدفها المتمثّل في “إعادة صياغة النظم الزراعية والغذائية العالمية” لمواجهة العديد من التحديات المرتبطة بتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان حول العالم، مع تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات الزراعية، وكوكب الأرض وجميع الجهات المعنية.

تتخذ ‘أولام’ من سنغافورة مقراً رئيسياً لها، وتحتل حالياً المرتبة الأولى بين أكبر 30 شركة مدرجة في بورصة سنغافورة (SGX-ST) من حيث القيمة السوقية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.olamgroup.com

تعتبر ‘أولام إنترناشيونال ليمتد’ شركة رائدة في مجال الأغذية ذات المنشأ الزراعي، وتوفر الأغذية والمكوّنات والأعلاف والألياف لـ 19800 عميل حول العالم. وتمتد سلسلة القيمة الخاصة بالشركة إلى أكثر من 60 دولة، وتشمل عمليات الزراعة والمعالجة والتوزيع، فضلاً عن شبكة توريد لحوالي 4.8 مليون مزارع.

وتعتمد الشركة على هدفها المتمثّل في “إعادة صياغة النظم الزراعية والغذائية العالمية” لمواجهة العديد من التحديات المرتبطة بتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان حول العالم، مع تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات الزراعية، وكوكب الأرض وجميع الجهات المعنية.

تتخذ ‘أولام’ من سنغافورة مقراً رئيسياً لها، وتحتل حالياً المرتبة الأولى بين أكبر 30 شركة مدرجة في بورصة سنغافورة (SGX-ST) من

حيث القيمة السوقية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.olamgroup.com .

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تم الإصدار بالإنابة عن شركة ‘أولام إنترناشيونال ليمتد’ عبر:

‘واتاتاوا’ للاستشارات؛ 77 شارع روبنسون؛ روبنسون 77 #33-00؛ سنغافورة 068896