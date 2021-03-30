‫شركة أواندا تستكمل الاستحواذ على شركة الوساطة تي أم أس بروكرز

لندن، 30 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ — أكملت الشركة العالمية الرائدة في خدمات التداول متعدد الأصول عبر الإنترنت وبيانات وتحليلات العملات، أواندا استحواذها على شركة الوساطة البولندية الرائدة دوم مكليرسكي تي أم أس أس أيه (تي أم أس). وتمت الموافقة على الشراء من قبل هيئة الرقابة المالية البولندية في وقت سابق من هذا الأسبوع

وقال جافين بامبوري، الرئيس التنفيذي لشركة أواندا، “يمثل الاستحواذ على تي أم أس بداية حقبة جديدة ومثيرة من النمو لأواندا، ما يخلق نموا كبيرا لها في السوق البولندية بينما يسمح لنا بتوسيع نطاق وجودنا في جميع أنحاء دول البلطيق وأوروبا الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، سيمكننا هذا الاستحواذ أيضًا من تعزيز عروضنا الشاملة، مما يعود بالفائدة على العملاء في جميع أنحاء العالم. ونحن نتطلع بقوة إلى الترحيب بفريق تي أم أس في أواندا.”

أواند، المدعومة بعلامة تجارية عالمية وإرث من النزاهة، جمعت منذ فترة طويلة بين الشغف بالابتكار والتكنولوجيا الرائدة من أجل تقديم تجربة تداول نموذجية عبر الإنترنت للعملاء في جميع أنحاء العالم. وعليه، يسعدنا أن تنضم إلى عائلة أواندا في مثل هذا الوقت المثير في تاريخ الشركة البالغ 25 عامًا،” كما قال الرئيس التنفيذي لتي أم أس مارسين نيويادومسكي.

تي أم أس، وهي أقدم وسيط متعدد الأصول في بولندا، تتيح للعملاء الاستثمار في الأسواق المالية العالمية، ما يوفر الوصول إلى آلاف المنتجات بما في ذلك العملات والمؤشرات والسلع والأسهم والعملات المشفرة والصناديق المتداولة في البورصات من البورصات الرئيسية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة للعملاء إمكانية الوصول إلى المستشارين ذوي الخبرة والتعليم الموثوق به وأدوات التداول المبتكرة، والفوز بالعديد من الجوائز الرئيسية على مر السنين.

وفي الوقت نفسه، تجمع أواندا بين أحدث تقنيات التداول والتنفيذ على مستوى المؤسسات عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول، مما يمكّن العملاء من تداول مؤشرات السوق العالمية والسلع وسندات الخزانة والمعادن الثمينة والعملات على واحدة من أسرع منصات التداول في السوق. وتبقى الشركة ملتزمة بمساعدة العملاء على أن يصبحوا متداولين ناجحين ذاتيًا، وتوفر برنامجًا تعليميًا حائزًا على الجوائز، وتعليقات محدثة حول السوق ومجموعة من تطبيقات الرسوم البيانية وأدوات التداول المتقدمة.

يمثل الاستحواذ على تي أم أس ثاني استثمار لأواندا في بولندا في العام الماضي. في أوائل العام 2020، أنشأت الشركة مركز خدمات مشتركة في كراكوف يعمل به حاليًا ما يقرب من 100 شخص.

وتابع مامبوري، “إذ يعتبر هذا جزءا من خطة نمو طموحة، تعتبر صفقة تي أم أس هي الأولى فقط في عدد قليل من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي نتطلع إلى استكمالها حيث نواصل تعزيز سمعتنا كواحدة من أكثر شركات تجارة التجزئة ثقة في العالم في السنوات المقبلة.”

حول أواندا

تأسست أواندا في العام 1996، وكانت أول شركة تشارك بيانات أسعار صرف العملات مجانًا على الإنترنت، حيث أطلقت منصة تداول العملات الأجنبية التي كانت رائدة في تطوير تداول العملات عبر الإنترنت بعد ذلك بخمس سنوات. اليوم، توفر المجموعة تداولًا متعدد الأصول عبر الإنترنت وبيانات وتحليلات للعملات للأفراد والشركات، مما يدل على خبرة لا مثيل لها في مجال صرف العملات الأجنبية. ومع وجود كيانات منظمة في ثمانية من أكثر الأسواق المالية نشاطًا في العالم، تظل أواندا مكرسة لتحويل أعمال صرف العملات الأجنبية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة أواندا على oanda.com أو تابعونا على تويتر , فيسبوك أو يوتيوب.

حول تي أم أس

تي أم أس بروكرز هي أقدم وسيط متعدد الأصول في بولندا. منذ العام 1997، قدمت تي أم أس خدمة لآلاف العملاء البولنديين والأوروبيين الذين يعملون في التداول في العملات الأجنبية، والعقود مقابل الفروقات على المؤشرات، والعملات المشفرة، والأسهم الفردية والسلع من خلال منصات MT4 / MT5 وتطبيق الهاتف المحمول المبتكر. يساعد فريق الشركة الحائز على العديد من الجوائز الأفراد والشركات في جميع الخدمات المتعلقة بالعملات والأسهم التي تشمل الاستشارات والتحليل وتبادل الأموال وحلول الدفع الرقمية المرخصة. تي أم أس بروكرز مملوكة بالكامل لشركة أواندا العالمية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.tms.pl.