‫شركة أكور تطبق بنجاح بروتوكولات ALLSAFE (الأمان الكامل) عبر جميع فنادقها ومنتجعاتها في جميع أرجاء العالم

حول أكور Accor أكورهي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تتكون من أكثر من 5,000 عقار فندقي و 10,000 موقع للطعام والشراب في 110 دولة. تمتلك المجموعة واحدا من أكثر أنظمة الضيافة تنوعًا وتكاملاً في الصناعة والذي يشمل العلامات التجارية الفاخرة والمتميزة والعروض المتوسطة والاقتصادية ومفاهيم نمط الحياة الفريدة وأماكن الترفيه والحياة الليلية والمطاعم والبارات والمساكن الخاصة ذات العلامات التجارية وخدمات الكونسيرج، ومساحات الإقامة المشتركة والمزيد. وتفتخرأكورأيضًا بمحفظة لا مثيل لها من العلامات التجارية المميزة وما يقرب من 300,000 عضو فريق حول العالم. يستفيد أكثر من 65 مليون عضو من برنامج الولاء الشامل للشركة ALL – Accor Live Limitless – وهو برنامج رفيق نمط الحياة اليومي الذي يوفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والخبرات. ومن خلال برامجPlanet 21 – Acting Here وAccor SolidarityوRiiSE ومبادرات ALL Heartist Fund ، تركز المجموعة على قيادة العمل الإيجابي من خلال أخلاقيات العمل، والسياحة المسؤولة، والاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والتنوع والشمولية. تأسست المجموعة في العام 1967، ويقع المقر الرئيسي لأكور أس أيهفي فرنسا وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (ISIN code: FR0000120404) وفي سوق أو تي سي (الرمز: ACRFY)في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةأو group.accor.com أو تابعأكورعلى Twitter و Facebook .

You May Also Like