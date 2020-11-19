‫شركة أس دي أل جي تعرض سلسلة منتجاتها الجديدة في معرض “بوما الصين” 2020

سيتم الكشف عن الجائزة الكبرى يوم عيد الشكر

شنغهاي، 19 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — سيتم عقد معرض صناعة البناء الأكبر والأهم في آسيا، معرض “بوما الصين 2020″، كما هو مخطط من 24-27 تشرين الثاني/نوفمبر. ستقوم أس دي أل جي بعرض لـ 21 وحدة منتجات جديدة من منتجاتها بالشراكة مع شركة فولفو. وإذ وُصفت بأنها أفضل مجموعة معدات على الإطلاق، ستقوم أس دي أل جيبعرض الجرافات بعجلات، والحفارات، والممهدات الآلية، ومعدات الضغط، ومعدات الجرف الخلفي لاستعراض مجموعة المنتجات المجزأة، والمتباينة، وكذلك المخصصة، التي يمكن استخدامها في ظروف عمل مختلفة، كما سيتم أيضا عرض خدمة الدعم بعد البيع الممتازة للشركة للجمهور.

على وجه التحديد، ستقدمأس دي أل جيجيلها الجديد من الجرافات ذات العجلات من الفئةH بأداء مطور لتلبية الطلب المتزايد في السوق. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الزوار أيضًا من مشاهدة نماذج الحفارات المختلفة التي تغطي الحفارات الصغيرة والحفارات المدمجة ونماذج الحفارات متوسطة وكبيرة الحجم ذات الوظائف المتنوعة. بالنسبة لآلات الطرق، فقد عرضت الشركة نموذجين جديدين للضاغطات وأكبر ممهدات آلية حجما لزيادة قدرتها على التكيف مع مواقع العمل المتعددة. بينما تأتي الجرافة ذات الجراف الخلفي بتكوينات متعددة.

علاوة على ذلك، ستستضيفأس دي أل جيسلسلة من الاحتفالات بما في ذلك حفل التوقيع الافتراضي مع شركاء في الخارج، على سبيل المثال الطلب الذي يشمل 1000 وحدة من المعدات من روسيا واتفاقية الشراكة لتوفير حل المنتج لاستغلال التعدين المفتوح مع عملاء حسابات رئيسيين في كازاخستان في اليوم الأول من معرض بوما الصين 2020.

وخلال المعرض، ستعملأس دي أل جيعلى إثراء تجربة الزوار من خلال البث العالمي المباشر، وصالة العرض الافتراضية، فضلاً عن التفاعلات مع الجماهير على الإنترنت وخارج الإنترنت. والأهم من ذلك، لا تنس “الجائزة الكبرى”التي طال انتظارها – وهي آلة حقيقية، والتي سيتم الكشف عنها لمشاهدي البث المباشر في يوم عيد الشكر!

كعضو في مجموعة فولفو، رسختأس دي أل جي سمعتها من خلال تزويد العملاء العالميين بمنتجات وخدمات موثوقة. في معرض بوما الصين 2020، ستكونأس دي أل جي في المنصة المشتركة الكبرى B54 وC50 للترحيب بزوارها في جميع أنحاء العالم.