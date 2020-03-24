‫شركة أرامكس تضمن الرؤية الكاملة لعملائها من الشركات مع شركة وادي السليكون Roambee

سانتا كلارا، كاليفورنيا، 23 مارس 2020 /PRNewswire/ — قامت شركة أرامكس (www.aramex.com)، أكبر شركة شحن تأسست في الشرق الأوسط، وأول شركة كائنة في المنطقة العربية مدرجة في بورصة ناسداك، بتنفيذ حل لوجستيات Roambee القائم على المستشعرات وتحليلات الأعمال لتحسين الرؤية عند الطلب. وبفضل وجودها في 8 مراكز إقليمية عبر العالم، تقوم Roambee (www.roambee.com) بتوفير حل رؤية الشحنات متعدد الأساليب من باب لباب لعملاء شركة أرامكس، بما يساعدهم على تحقيق رؤية أفضل في أنشطة سلسلة الطلب وتبسيط عمليات التوزيع الخاصة بهم في الوقت الفعلي.

يقول عدلي ديهليا، نائب رئيس Roambee والعضو المنتدب في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا “يسرنا أن نضيف أرامكس إلى قائمتنا الموسعة من العملاء في المنطقة”.

وأضاف “سواء كان الأمر يتعلق بصندوق طبي عالي القيمة مشحون جوًا من شيكاغو إلى دبي أو بمرفق تبريد متكامل في أبوظبي بحاجة إلى التكيف اللحظي مع درجة الحرارة أو ضمانة بشأن شحنة بالغة الحساسية تنتقل عبر الحدود إلى المملكة العربية السعودية، فإن Roambee تمكِّن أرامكس وعملاءها من السيطرة على لوجستيات التوزيع بدون أي استثمارات مسبقة في الأجهزة أو البرمجيات أو اتصالات البيانات. ويمكن للعملاء البدء ببضعة مئات من الشحنات والتوسع وصولاً إلى بضعة ملايين بسهولة بالغة. ومن شأن هذه الشراكة الفريدة ضمان التميز التشغيلي وتعزيز ولاء العملاء”.

وكجزء من هدفها الدائم المتمثل في توفير رؤية شاملة وسهلة المنال لعملائها، بدأت أرامكس في تضمين تقنية المستشعرات اللاسلكية الخاصة بشركة Roambee والمصممة لهذا الغرض، “Bees”، في المقطورات / الحاويات / وحدات حمل الأمتعة الخاصة بها، بالإضافة إلى “BeeBeacons” من أجل حزم العملاء.

تقوم BeeBeacons بإرسال بيانات موقع مستوى الحزمة بالإضافة إلى الحالة إلى Bee والتي تعمل كبوابة إلى السحابة. يتم بعد ذلك تحليل بيانات المستشعر في الوقت الفعلي من خلال منصة Roambee لتزويد أرامكس بجميع أفكار الشحن ذات الصلة اللازمة لتحسين اتفاقيات مستوى الخدمة والالتزام بالتسليم والكفاءة التشغيلية.

كما يعمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أيضًا على توليد إشارات تشغيلية تنبؤية مثل التغييرات في الوقت المقدر للوصول، والتحذيرات بشأن الرحلات التي من المحتمل أن تتعرض لدرجات حرارة، والمناولة غير السليمة وتنبيهات المخاطر الأمنية. يتم التقاط هذه الإشارات من خلال برج المراقبة BeeCentral في شركة Roambee على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لبدء اتخاذ إجراءات فورية حيال ذلك، مما يتيح لفرق العمليات أن تكون استباقية ومتجاوبة.

وكان أمجد عبد الوالي، الرئيس العالمي لحلول العملاء والابتكار في أرامكس، قد سلط الضوء على قيمة هذه التقنية بقوله: “نؤمن بأن عملية نقل أي شحنة تمثل شراكة بيننا وبين عملائنا، لذلك تلتزم أرامكس بالحفاظ على الشفافية في جميع مراحل عملية الشحن. من خلال استخدام تقنية Roambee المبتكرة، ودعم العملاء القوي، والوعي الشامل باحتياجات القطاع، يمكننا دعم عملائنا من خلال تقديم دعم أفضل للمسار وعرض تجربة مستخدم تتسم بالسلاسة، مما يؤكد تفانينا في توفير حلول قابلة للتخصيص ترتقي بمتوسط عمليات الشحن إلى ما هو أفضل.”

هذا وتخطط أرامكس لتوسيع هذه التقنية عبر عملياتها الإقليمية لتشمل الشاحنات المملوكة والمستأجرة، وكذلك شبكة المستودعات، مما يتيح الفرصة أمام الخدمات اللوجستية المدارة المدعومة من جانب إنترنت الأشياء في المنطقة.

مسؤول الاتصال الإعلامي:

السيد/ بريمساي سينثان

مدير التسويق

marketing@roambee.com

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