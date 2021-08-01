‫شركة أبحاث مستقلة تصنف MoEngage كأقوى منصات العملاء أداءً في تقريرها الخاص بإدارة الحملات الإعلامية عبر القنوات لعام 2021

سان فرانسيسكو، 13 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — – أعلنت منصة MoEngage، منصة مشاركة العملاء القائمة على الرؤى، اليوم عن أنها حصلت على وصف “المنصة الأقوى أداءً” وفقًا لمخطط الأبحاث The Forrester Wave™:إدارة الحملات عبر القنوات (المنصات المستقلة)، تقرير الربع الثالث من عام 2021

تساعد حلول إدارة الحملات عبر القنوات العلامات التجارية على فهم عملائها وإشراكهم عبر تجارب العملاء الرقمية وغير المتصلة بالإنترنت بطريقة أفضل. وتساعد إمكانيات MoEngage القوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تمكين المسوقين ومديري المنتجات من تحديد أفضل العملاء لاستهدافهم من خلال الرسائل الفردية بسرعات فائقة. وفي أحدث تقرير صادر عن شركة Forrester Research، تم تكريم MoEngage بسبب رؤيتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وإضفاء الطابع الشخصي على المشاركة والتحليلات الملائمة للمسوقين. وتمكنت المنصة من الحصول على الدرجات الممكنة في المعايير التسعة (9) المتمثلة في :الذكاء الاصطناعي، وإضفاء الطابع الشخصي، والهاتف المحمول، وملفات تعريف العملاء وتفضيلاتهم، والاختبار والتحسين، والذكاء الرقمي، والقنوات الناشئة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وإدارة أداء التسويق.

وقد أعرب رافيتيجا دودا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في منصةMoEngage قائلًا: “نعتقد أن تكريم Forrester لمنصة MoEngage يثبت صحة رؤية شركتنا وإيمانها بأن مشاركة العملاء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والقائمة على اللحظات هي عنصر تشكيل المستقبل”. “إننا ملتزمون بإيصال عملائنا إلى هناك سريعًا من خلال تقديم تقنية إشراك العملاء التي تقودها الرؤى والتي تمكّن العلامات التجارية من إضفاء الطابع المركزي على جميع الاتصالات والحملات الإعلامية وتطبيق أفكارهم على أرض الواقع”.

تنمو منصة MoEngage بوتيرةٍ عاليةٍ، وقد تمكنت من إضافة ما يزيد عن 250 عميلًا جديدًا خلال العام الماضي. وفي الوقت الحالي تثق أكثر من 1200 علامة تجارية عالمية في المنصة؛ لتعزيز تفاعلات عملائها، بما في ذلك علامات تجارية مثل McAfee وNestle وDomino’s وDeut sche Telekom وTravelodge وAlly Financial وByju’s وFlipkart وC IMB Bank.

وأوضح أشوتوش لال، مدير المنتجات لدى شركة McAfee قائلًا: “من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع MoEngage، تمكنّا من دفع الابتكار وتعظيم القيمة لأعمالنا وعملائنا وشركائنا”. “لقد مكنّت قدراتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي فرق التسويق لدينا من تحسين أداء الحملات الإعلامية، وتقديم تجارب عملاء قائمة على اللحظات بطريقةٍ تزيد عن 4 مرات على نطاق واسع”.

تعمل MoEngage على تمكين الفرق من خلال الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات المشاركة المناسبة لإنشاء تجارب عملاء هادفة على نطاق واسع عبر قنوات مثل الويب والجوال والبريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية والمزيد. وأضاف دودا: “تساعد الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عملائنا على تحقيق كفاءات كبيرة من خلال رؤى العميقة للعملاء والأتمتة وإضفاء الطابع الشخصي عبر القنوات، مما يساعد على إطلاق مستويات جديدة من النجاح”. “لقد ذُهلنا تمامًا بسبب ما تمكن عملاؤنا من تحقيقه، ونتطلع إلى مواصلة بناء المستقبل معًا”.

للحصول على نسختك المجانية من The Forrester Wave ™: إدارة الحملات الإعلامية عبر القنوات (المنصات المستقلة)، تقرير الربع الثالث لعام 2021، يرجى زيارة هنا.

نبذة عن MoEngage:

MoEngage هي منصة مشاركة عملاء قائمة على الرؤى، موثوق بها من قبل أكثر من 1,200 علامة تجارية عالمية استهلاكية مثل Ally Financial وMcAfee وFlipkart وN estle وT-Mobile وTravelodge وغيرها الكثير. تمكّن منصة MoEngage المسوقين وأصحاب المنتجات من الحصول على رؤى حول سلوك العملاء والقدرة على العمل بناءً على تلك الأفكار لإشراك العملاء عبر قنوات الويب والجوّال والبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي والرسائل. تستخدم العلامات التجارية الاستهلاكية في 35 دولة MoEngage لإرسال أكثر من 50 مليار رسالة لإشراك 900 مليون مستخدم شهريًا. ومن خلال مكاتبها المنتشرة في تسعة بلدان، يتم دعم MoEngage من قبل Multiples Private Equity وEight Roads وF-Prime Capital وMatrix Partners وVentureast وHelion Ventures.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة،www.moengage.com.