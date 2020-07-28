‫شركة آي بي آي سي الأميركية تحصل على ترخيص لتشغيل دور سينما في المملكة العربية السعودية

بوكا، فلوريدا، 28 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — بسبب منتجها الفريد من نوعه، تم منح شركة آي بي آي سي ثيترز أول ترخيص مملوك أجنبيا بنسبة 100%. وشركة آي بي آي سي ثيترز، التي تعمل في المملكة تحت اسم الشركة التابعة لها، آي بي آي سي السعودية، أل أل سي، مهتمة بتحديد والعمل مع شركاء مناسبين في المملكة العربية السعودية. وعليه فستواصل الشركة مقابلة الشركاء المحتملين ومشغلي دور السينما في المملكة.

في العام 2018، أعلنت المملكة رفع القيود المفروضة على حظر دور السينما الذي ظل مفروضا على مدى 35 عامًا كجزء من إصلاح البرامج الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تطوير قطاع ترفيهي يسمح للسعوديين بالمشاركة في عروض تجاربية واجتماعية، مع تحسين الاقتصاد أيضًا. من المتوقع أن تساهم السينما بمبلغ 90 مليار ريال سعودي (24 مليار دولار أميركي) بحلول العام 2030 مع توفير 30,000 وظيفة دائمة و 130,000 وظيفة مؤقتة، بهدف زيادة إنفاق الأسرة على الترفيه من 2.9٪ إلى 6٪. سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 34.8 مليون نسمة هم من صغار السن جدًا وفقًا للمعايير الدولية، وأمضى العديد من طلابه المملكة وقتًا في الدراسة بالخارج، بحثًا عن الخبرات الثقافية والترفيهية، مما يجعل السينما قطاعًا قيمًا للمملكة.

في غضون ما يزيد قليلاً عن عامين منذ إعلان رقع الحظر، ستصبح آي بي آي سي الآن أول شركة تشغيل لدور السينما الفاخرة التي تدخل السوق السعودي. تتمتع شركة آي بي آي سي بموقع فريد مقارنة بالمنافسين الذين يتوسعون في المملكة العربية السعودية. في الولايات المتحدة، تقدم آي بي آي سي للضيوف تجربة سينمائية ممتازة يمكن فيها للضيوف تناول الطعام أثناء العروض السينمائية، مع غرف عرض أصغر، عادة في قاعات من 40-80 شخصا. وقال بول سافران، الرئيس التنفيذي والمستشار العام للشركة: “تقدم مسارحنا تجربة سينمائية شخصية تم تصميمها بعناية لزيادة تجربة الضيف إلى الحد الأقصى بما في ذلك الممرات الفردية التي تؤدي إلى مقاعد كبسولية، ومأكولات مستوحاة من شيف خاص. نعتقد أن مفهومنا في وضع جيد في ظل الاقتصاد التجريبي المتزايد اليوم.”

يأتي هذا الإعلان خلال جائحةكوفيد-19.ومع ذلك، فإن مخططات دور سينما آي بي آي سي تقلل بشكل طبيعي من قدرة استيعاب المسرح من 24٪ إلى 57٪ لكل قاعة مقارنة بالمسارح التقليدية. وقال سفران: “تسمح تصميمات ومخططات آي بي آي سي بشكل عضوي بالتشتيت الاجتماعي بين المجموعات بفضل مقاعد على طراز الكبسولة التي تفصل بين الضيوف والصفوف الأوسع والممرات الفردية المؤدية إلى المقاعد، بالإضافة إلى أحجام القاعات الأصغر.” جدير بالذكر أن الجمهور استقبل بصورة إيجابية إعادة افتتاح مواقع سينما آي بي آي سيمؤخرا في الولايات المتحدة، حيث قدم للضيوف محتوى الأفلام الكلاسيكية التي يحن لها الأميركيون فضلا عن الإصدارات الجديدة المحدودة.

يسمح الترخيص لشركة آي بي آي سي بالتوسع دوليًا والاستمرار في بناء محفظة تجارب سينمائية متميزة. نظرًا لحجم السوق المحتملة، كانت المملكة العربية السعودية الخيار الطبيعي للعمليات الأولى خارج الولايات المتحدة. قبل ظهوركوفيد-19وإغلاق دور السينما والمسارح، كان متوسط الحضور في دور السينما في المملكة العربية السعودية أعلى بكثير من أي سوق أخرى. وقال سفران: “نحن نستمتع بنشاط باللقاءات التي نجريها مع الشركاء المحتملين ونتطلع إلى فرصة لتوسيع تجربتنا في السينما الفاخرة وصولا إلى المملكة العربية السعودية قريبًا“.

حول آي بي آي سي ثيترز

شركة آي بي آي سي ثيترز هي العلامة التجارية الرائدة في أميركا لدور السينما والمطاعم. وإذ هي شركة رائدة في مفهوم السينما مع تناول الطعام، تتمثل مهمة شركة آي بي آي سي ثيترز في توفير ملاذات ترفيهية ذات رؤيا، وتقديم جودة عالية من الطعام بقيادة الطهاة في وجهات فريدة من الناحية المعمارية التي تشمل دور السينما والمطاعم الفاخرة. تقدم شركة آي بي آي سي ثيترز للضيوف عدة مستويات من المقاعد الجلدية القابلة للتراجع الممتازة، بما في ذلك الصالات والمقاعد الكبسولية. تدير شركة آي بي آي سي ثيترز حاليًا 7 مواقع للمطاعم و 14 موقعًا لدور السينما مع تناول الطعام مع 107 دار سينما في كاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي وماريلاند ونيوجيرسي ونيويورك وتكساس وواشنطن، وموقع جديد يتم التخطيط له في أتلانتا، جورجيا في أواخر العام 2020. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.IPIC.com.