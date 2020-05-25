‫شركة آركتيك سولار سلمت أجهزة التتبع الشمسي سكايلاين بقدرة 575 ميغاواط لأكبر مشروع طاقة شمسية في الشرق الأوسط

شنغهاي، 25 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة آركتيك سولار، الشركة المزودة لأنظمة تتبع وتركيب الوحدات الشمسية أنها أتمت إنتاج وشحن أجهزة التتبع الشمسي المتضمنة مكونات التتبع الرئيسية من الصين لمشروع إبري 2 في سلطنة عُمان الذي تستثمر فيه الشركة السعودية الرائدة في تطوير الطاقة المتجددة آيه سي دبليو باور. وهذا المشروع ليس هو أكبر مشروع طاقة شمسية على مستوى شركات الخدمات الكهربائية في الشرق الأوسط حتى اليوم فحسب، بل واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، وهو يتباهي باستخدام أجهزة تتبع أحادية المحور والوحدات الثنائية الجانب.

بالنظر إلى أن المشروع مُقام في بيئة صحراوية استوائية قاسية ومجهز بوحدات ثنائية الجانب، فإن نظام التتبع SkyLine (1P)(سكايلاين)، وهو أحد المنتجات الأكثر ابتكارية لدى آركتيك، كان نظاما مثاليًا للمشروع، إذ يُعتقد أنه يجمع أفضل مزيج من تقنيتين من أحدث التقنيات في العالم. بعد سنوات من الاستثمار في البحث والتطوير من قبل آركتيك، تتكيف أجهزة تتبعسكايلاينمع جميع أنواع المناخات والتضاريس بسبب قدرتها على التعلم الذاتي والتركيب السهل، مما يمكن أن يزيد بشكل كبير من إنتاج الطاقة ويخفض من السعر المسوى للطاقة.

للتغلب على تحديات تفشي وباء كوفيد-19، عدلت آركتيك خطتها الإنتاجية وخصصت الموارد خلال مهرجان الربيع بشكل مناسب لضمان استكمال إنتاجها وتسليمها أوامر الشراء في الوقت المحدد. علاوة على ذلك، قامتآركتيكبتوطين جزء من أوامر الإنتاج في المملكة العربية السعودية لتلبية متطلبات التوطين وأرسلت مهندسي المشروع للعمل في الموقع لضمان سير جميع المشاريع بالصورة الصحيحة، مع ضمان توفير جميع الفوائد التي تأتي من حضورها القوي في جميع أنحاء العالم.

وقال السيد جاي رونغ، رئيس شركةآركتيك سولار للأعمال العالمية:”كانت بداية العام 2020 مليئة بالمعوقات بشكل خاص. ومع ذلك، نجحنا في معالجة التحديات من خلال الاستمرار في التركيز على ضمان القدرة الإنتاجية وحل مشكلات التسليم. نحن سعداء بالوفاء بالتزامنا تجاه العملاء. كشريك موثوق وقوي للعملاء من مختلف المناطق، نحن ملتزمون بتقديم منتجات تنافسية عالية الجودة وحلول متطورة من خلال شبكة خدماتنا العالمية للاستجابة السريعة.”

في العام 2019، حققت آركتيك تقدمًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث احتلت المرتبة الرابعة لأول مرة بحصة سوقية بلغت نسبة 8٪ في هذه المنطقة، وفقًا لتقرير السوق العالمي لاتجاهات سوق أجهزة تتبع الطاقة الشمسية والشحن للعام 2020 الصادر عن مؤسسة وود مكنزي للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. حتى الآن، تتمتع آركتيك بحصة سوقية كبيرة في الشرق الأوسط، مع سجل مبيعات أنظمة التتبع البالغة قدرتها حوالي 1 غيغاواط، بما في ذلك المشاريع المكتملة والجارية.

حول اركتيك سولار

آركتيك سولارهي واحدة من الشركات الرائدة في العالم المصنعة والمزودة لحلول أنظمة التتبع والاصطفاف الشمسية. في العقد الماضي، أنشأتآركتيك سولاربنجاح فروعا / مراكز خدمات خارجية في الصين، اليابان، والهند والولايات المتحدة، وإسبانيا والمكسيك وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، وتشيلي والأرجنتين. اعتبارًا من نهاية العام 2019، قمنا بتركيب سعة إنتاجية تبلغ 24 غيغاواط واستكملنا بناء 900 مشروع في 24 دولة. وتعتبر آركتيك سولارالآن شريكًا موثوقًا به في صناعة التتبع الشمسي وتركيب الوحدات الكهروضوئية العالمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.arctechsolar.com.

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