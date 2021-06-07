‫شركاء “إرم ميديا” إلى جانب iZooto من أجل تقليل الاعتماد على فيسبوك وجوجل

– تحل iZooto محل “بحث جوجل” باعتباره المصدر الأول لحركة مرور الإنترنت لمجموعة “إرم ميديا جروب” التي تُولِّد أكثر من 35٪ من إجمالي حركة مرور الإنترنت

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو 2021 — /PRNewswire/ أعلنت مجموعة إرم ميديا اليوم عن شراكتها مع iZooto من أجل مضاعفة جهود إشراك الجمهور والاحتفاظ بهم. تساعد iZooto -وهي منصة تسويق للجمهور- ناشري الوسائط على تقليل اعتمادهم على فيسبوك وجوجل. وتستخدم iZooto إرم ميديا جروب من أجل مواقعها الإلكترونية الرئيسية – إرم نيوز وفوشيا – وشهدت زيادة في حركة مرور الإنترنت الخاصة بها بنسبة تزيد عن 20٪.

أثَّرت تحديثات “بحث جوجل” وتعديلات خوارزمية الفيسبوك على الأعمال الإعلامية بشكل كبير، وهذا أحد الأسباب التي جعلت الشركات الإعلامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تستكشف الحلول باستمرار. ومع التخلص التدريجي من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية، أصبح تطوير الجمهور وإشراكه من أولويات الأعمال. تَستخدِم iZooto إرم نيوز لكل من الإشراك وتحقيق الدخل من أجل تعزيز إيراداتها. إنها تحصل بالفعل أكثر من 35٪ من إجمالي زوارها من iZooto، ويستمر هذا في النمو شهرًا بعد شهر.

أضاف محمد الدغستاني، رئيس إشراك الجمهور في إرم نيوز، “المحررين في إرم نيوز هم أول من ينقل القصص إلى قرائهم. ومع iZooto، نحن قادرون على الوصول إلى القراء بشكل أسرع من أي وقت مضى – وهذا يمنحنا ميزة تنافسية”.

iZooto هي منصة التوجه للمحررين والإيرادات وفِرَق إشراك الجمهور. في إرم نيوز، يُعَد الإشراك وتحقيق الدخل هدفين مهمين لعام 2021 ونرى بالفعل هذه الشراكة تلعب دورها. وأضافت بيكرين علم، رئيسة التحرير في إرم ميديا، “تساعدنا iZooto في توزيع الأخبار بشكل أسرع من البريد الإلكتروني أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أصبحت مساهمة iZooto الآن أكثر من فيسبوك وبحث جوجل وأخبار جوجل. ونحن قادرون على نشر الخبر بسرعة كبيرة حقًا”.

وأضاف سيدهارتا ساكسينا، رئيس الأعمال في iZooto، “شراكتنا مع إرم ميديا هي شهادة عظيمة على قوة منصتنا وأحدث اتجاه للصناعة. نقوم الآن بمعالجة أكثر من 5 مليارات من الإشعارات يوميًا لشركائنا من الناشرين الذين يزيد عددهم عن 1200. إن فهمنا العميق لمنظومة الناشرين وقدرتنا على دعم نطاق الشركات هو ما يجعل iZooto الشريك المفضل لعمالقة وسائل الإعلام مثل إرم نيوز”. كما قال تاج الدين عبد الحق رئيس التحرير في إرم ميديا، “سنظل ملتزمين برؤية بناء جمهورنا ورعايته، ونرى iZooto كشريك طويل الأمد”.

وأضاف نيل كوثاري، الرئيس التنفيذي لشركة iZooto، “نحن نبني iZooto كمنصة تتيح لغرف الأخبار من بناء علاقة أعمق وأفضل مع جمهورها. تتنافس جوجل وفيسبوك مع الشركات الإعلامية. وتقوم iZooto بتغيير ذلك الآن. لقد أدى الوباء إلى تسريع التبني الرقمي، ونشهد جذبًا قويًا من الناشرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وسنواصل الاستثمار بكثافة في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة”.

حول شركة iZooto

iZooto هي حل تسويق مملوك للجمهور يستفيد من الإشعارات المنبثقة كقناة لمساعدة الناشرين على بناء جمهورهم وامتلاكه وإشراكه. يقع المقر الرئيسي لشركة iZooto في دلهي، وقد أقامت مؤخرًا عملياتها التشغيلية في الإمارات العربية المتحدة. وهناك أكثر من 1100 ناشر على مستوى العالم يستخدمون iZooto لإرسال أكثر من 150 مليار إشعار كل شهر – عبر قنوات مثل – إشعارات الويب وبرنامج المراسلة وتطبيقات الأجهزة الجوَّالة الأصلية.

حول شركة إرم ميديا

تأسست إرم ميديا جروب، ومقرها الرئيسي أبو ظبي (توفور54) في عام 2013. تمتلك المجموعة موقعين إخباريين هما eremnews.com و foochia.com. تغطي إرم نيوز جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية التي تُقام في منطقة الخليج العربي. من ناحية أخرى، تغطي “فوشيا” الموضوعات التي تهم المرأة العربية والأُسَر وتُقدِّمها بأسلوب إعلامي تثقيفي وتعليمي وترفيهي.

الاتصال بـ iZooto :

الاسم:برافيا برافين

المؤسسة:

Datability Solutions

[email protected]

www.izooto.com