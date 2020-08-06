‫شرركة ماكسير تحوز على أول موافقة تقليدية على جهاز PAPR100-N من مؤسسة نيوش

الموافقة على جهاز ماكسير 2271PB-100 Hood هي أو موافقة دائمة (تقليدية) من مؤسسة نيوش تقدمها المؤسسة لتصنيف PAPR100-N . الموافقة السريعة المسار من نيوش نتجت عن وضع الأولوية الذي مُنح للموافقة على أدوات العناية الوقائية الشخصية بصورة خاصة التي تساعد جهود احتواء والقضاء على فيروس كوفيد-19.

إيرفاين، كاليفورنيا، 6 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — بلغت شركة ماكسير سيستمز التي يقع مقرها في منطقة جنوب كاليفورنيا معلما جديدا بجهازها “بابر” من دون أنبوب (جهاز تنقية الهواء بالطاقة). جهاز بابر من ماكسير MAXAIR PAPRs، يواصل رفع معايير التكنولوجيا لناحية راحة المستخدم وسهولة الاستخدام، جدوى السعر المؤسسي، السلامة العامة للمستخدمين، للمرضى والزملاء العاملين.

تتمثل إحدى أهم مزايا تصنيف PAPR100-N الجديد في القضاء على متطلبات اختبار غبار السيليكا لصالح المراقبة والمؤشرات الإلزامية للوظيفية الكاملة.

أثبت أحد الابتكارات الرئيسية لماكسير سيستمز في مجال سلامة الجهاز التنفسي أنهUD المرئي لـماكسير في الرؤية المحيطية للمستخدمين لتنبيه مرتديه لناحية تدفق الهواء ودوعي قلق البطارية. عندما تقترب حالة تدفق الهواء المنخفض، كما هو الحال عندما يكون الفلتر محملا بكثافة، يضيء جهاز ماكسير باللونالأصفر. علاوة على ذلك، نظرًا لانخفاض عمر البطارية، تنطفئ المصابيح الخضراء الثلاثة في جهاز ماكسير واحدًا تلو الآخر حتى يضاء ضوء أحمر يشير إلى الحاجة الملحة لإعادة شحن البطارية.

PAPR100-N Hood منماكسير يزيد قدرة الإنتاجية، ويحسن من سهولة ارتدائه ونزعه، ويعزز السلامة بتصميم بسيط. وإذ يحسن مقاومة تدفق الهواء، يواصل تصميم غطاء المرشح الجديد ريادةماكسير باعتبارهامزودة لأجهزة “بابر”التي توفر بيئة أكثر هدوءًا للتواصل. من خلال تقنية الغطاء المتقدمة المقاومة للسوائل، يتم تجهيز المستخدمين بأعلى مستوى من الحماية التنفسية، والتلامسية، والسوائل.

سيتم تمرير وفورات التكلفة إلى جميع العملاء نظرًا لتصميم غطاء المرشح المتطور الذي يقلل من تكاليف التصنيع.

من خلال الجمع بين جهودماكسير منذ فترة طويلة لإزالة متطلبات اختبار غبار السيليكا لبيئات الرعاية الصحية، واستجابةمؤسسة نيوشوتبسيط عملية الموافقة على الأجهزة الخاصة بمكافحة كوفيد-19، فإن اعتماد غطاء المرشح الجديد منماكسير يزيد من توفر معدات الوقاية الشخصية الفائقة لموظفي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية. هذه إحدى الخطوات العديدة التي تتخذها شركة ماكسير سيستمز لتأكيد التزام الشركة بمحاربةكوفيد-19.

بالإضافة إلى ذلك، يوفرجهاز “بابر” من ماكسيرشكلين إضافيين مختلفين بشكل أساسي للوجه وغطاء الرأس، ماكسير CUFF وماكسير SHROUD، مع العديد من الاختلافات لكل منهما. بشكل عام، تقدم أنظمة “بابر” من ماكسير أفضل تكوين سهل الاستخدام لتلبية احتياجات السلامة والراحة لموظفيك، وميزة تكلفة الاستخدام على المدى الطويل لمؤسساتك.

للحصول على حلول أجهزة التنفس الفائقة، يرجى الاتصال بنا على: 800-443-3842 أو على الإيميل: info@maxair-systems.com

حول ماكسير سيستمز MAXAIR Systems

شركة بيومديكال ديفايسز إنترناشيونال، ماكسير سيستمز، هي شركة معترف بها في توفير أجهزة التنفس لتنقية الهواء التي تعمل بالطاقة الكهربائية “بابر” المعتمدة من قبل مؤسسة نيوس لبيئات مختلفة مثل الرعاية الصحية، وتصنيع الأدوية، وطب الأسنان، والبحث البيولوجي، والنووي، والصناعي. لأكثر من 15 عامًا، توفر شركة ماكسير سيستمز حلولًا مبتكرة لتلبية الاحتياجات أينما تطلبت مشكلات الجهاز التنفسي والتلامسية الشخصية أعلى مستوى من الأمان والراحة للمستخدم. أنظمة ماكسير هي أنظمة تنفس متطورة تعمل بالطاقة لتنقية الهواء تلبي جميع متطلبات الفضفاضية لمؤسسة أوشا (لا يلزم اختبار التوافق) لمتطلبات بابر. تستخدم أجهزة ماكسير سيستمز في العديد من الأماكن المتنوعة حيث توجد الملوثات المحمولة جوا. تعمل ماكسير سيستمز على تسهيل امتثال المستخدم بسبب الراحة والملاءمة الفريدة، وقد أصبحت أجهزة التنفس المفضلة مقابل تصميمات “بابر” و FFR التقليدية (الكمامة).

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