‫شراكة Dante Labs مع The Renato Dulbecco Foundation لتعزيز الأدوية المخصصة للسرطان وكوفيد-19 والأمراض النادرة

نيويورك، 23 فبراير 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت اليوم Dante Labs ، وهي شركة رائدة عالميًا في علم الجينوم والطب الدقيق، عن إقامة شراكة مع مؤسسة The Renato Dulbecco Foundation لتقديم علاجات أكثر تخصيصًا للأمراض النادرة والأورام وكوفيد-19. منحت شركة Protelica، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ترخيصًا لمؤسسة The Renato Dulbecco Foundation بالوصول إلى مكتبتها التي تضم مليارات من الأجسام المضادة النانوية الخاصة بالبرونكتين (pronectines) و12 براءة اختراع. وبموجب الشراكة المتعلقة باكتشاف الأدوية، ستستفيد مؤسسة The Renato Dulbecco Foundation من منصة Dante Platform لتحديد الأجسام المضادة النانوية وفعاليتها في مجموعة كبيرة من الاستخدامات، بما في ذلك العلاج التجريبي لكوفيد-19 وجميع متحوراته المقاومة للعلاجات التقليدية والأمراض المهملة. وسيتم إسناد أنشطة البحث والتطوير الأخرى إلى شركة Twist Biosciences.

Search News Search for:

Advertisement