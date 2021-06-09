‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): قطيعٌ من الأفيال الآسيوية البرية المهاجرة في يونان يأخذ استراحة

Posted on 6 hours ago by tngadmin

بكين, 9 يونيو 2021 /PRNewswire/ — غادر قطيع من الأفيال الآسيوية البرية محمية شيشوانغبانا الطبيعية الوطنية في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين وبدأت في السير شمالًا في منتصف مارس. وبعد المرور عبر العديد من المقاطعات والتجول في بعض الأحيان في القرى والبلدات، توقف القطيع ليأخذ قسطًا من الراحة في منطقة ضواحي مدينة كونمينغ.

وقد تغير عدد الأفيال في القطيع مع تقدم رحلتهم. كانت نتيجة آخر إحصاء هي 14، بعد أن غادر ذكرٌ واحد المجموعة.

لا يزال السبب الذي جعل هذه الحيوانات المهددة بالانقراض تترك موطنها وتتقدم شمالًا غير مؤكد. فوفقًا لبعض الخبراء، من المحتمل أن يكون السبب هو أن عملية حماية البيئة في المنطقة وفرت موطنًا جيدًا للفيلة الآسيوية، مما يتيح لها التكاثر أكثر. وقد تكون المسيرة بغرض الانتشار، مع توفر الظروف التي تسمح لمجموعة الأفيال بالمغادرة والبحث عن موائل جديدة.

نفذت السلطات المحلية خطط استجابة شاملة في الأماكن التي زارتها الأفيال لضمان سلامة كل من البشر والفيلة. في كل من مدينة يوكسي ومدينة كونمينغ، تم إطلاق خطط طوارئ بمعدات تشمل طائرات بدون طيار تم استخدامها لمراقبة أنشطة الأفيال بشكل مستمر وشاحنات جرف الطوارئ التي تم إرسالها لإغلاق الطرق المحيطة بالقرية. تم تنظيم الناس بسرعة للإخلاء عند الضرورة، كما تم استخدام الطعام لتوجيه الأفيال بعيدًا عن المناطق الحضرية.

تخضع الأفيال الآسيوية لحماية الدولة من الدرجة الأولى في الصين وهي مدرجة على أنها مهددة بالانقراض من قبل القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. يتزايد عدد الأفيال الآسيوية البرية في الصين، حيث نمى من 180 في الثمانينيات إلى حوالي 300 الآن.

حظيت هجرة الأفيال البرية في الصين بالفعل باهتمامٍ دولي. حيث أفادت وسائل الإعلام بما في ذلك تي في أساهي وبي بي سي ونيويورك تايمز عن رحلة الحيوانات المستمرة، وقامت بتحليل الأسباب المحتملة وراء الهجرة.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-08/Herd-of-wild-Asian-elephants-in-SW-China-s-Yunnan-takes-a-break-10VugLV1sli/index.html 

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=THjXrWi1lgw 

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