‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): رئيس الوزراء الفرنسي السابق يرى المزيد من “الابتكار” في مستقبل الصين من كتاب شي جين بينغ

Posted on 2 hours ago by tngadmin

بكين, 11 يونيو 2021  /PRNewswire‏/ — تحدّث رئيس الوزراء الفرنسي السابق، جان بيير رافارين، عن كتاب “شي جين بينغ حول الحكم والإدارة” (Xi Jinping: The Governance of China)، وذكر في حديثه أنه بالرغم من إيمان العديد من الحكومات الأوروبية في افتقار الحضارات القديمة عادة إلى الأفكار الجديدة، إلا أن الصين بوصفها حضارة تجمع بين القدم والحداثة تمتلك أفكارًا جديدة حول المستقبل. ويرى رافارين أن الترويج لمفهوم “planetization”، والذي يعني التحوّل إلى حضارة بشرية واحدة على كوكب الأرض، سوف يكون من شأنه تقليل الخلافات لدى كل من الحكومتين الصينية والأمريكية وذلك طبقًا لتوافق آراء باريس.

CGTN: Former French PM sees more 'innovation' in China's future from Xi's book

https://news.cgtn.com/news/2021-05-18/Former-French-PM-sees-more-innovation-from-Xi-s-book-10mEZdBu6K4/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=qoTpLewE-mA
الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1531430/image.jpg

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