‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): حصري مع المتحدث باسم لجنة بكين المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية تشاو ويدونغ في دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 في بكين

بكين، 13 يناير/كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — عندما فازت بكين لأول مرة بحقوق استضافة دورة الألعاب الشتوية لعام 2022، تعهدت لجنة بكين المنظمة للألعاب الأولمبية (BOCOG) بتحويل 300 مليون صيني ليكونوا من عشاق الرياضات الشتوية. تشاو ويدونغ هو المتحدث باسم لجنة بكين المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ومدير إدارة الإعلام والاتصالات بلجنة بكين المنظمة لدورة الألعاب الشتوية الأولمبية والبارالمبية لعام 2022. بذل تشاو قصارى جهده للوصول إلى الروح الأولمبية من خلال تعلم التزلج، وهي رياضة غير مألوفة للكثيرين في الصين. كانت تجارب تشاو الأولى في التزلج مليئة بالسقوط والإحباطات، لكنه لم يلبث إلا أن تعوَّد عليها تدريجيًا بعد ممارسة عدة تمارين. تشكل تجربته الخاصة في إتقان التزلج مثالاً للعديد من الصينيين لممارسة هذه الرياضة، بغض النظر عن تحديات التعلم.

ومع ذلك، فإن جائحة كوفيد-19 العالمية تمثل عقبة لا يمكن التغلب عليها بالحماس وحده. ومع استمرار تفشي الوباء، لا تجازف لجنة بكين المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بسلامة المتنافسين والموظفين. وفي بداية دورة ألعاب طوكيو العام الماضي، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للمدينة المضيفة كتيبات قواعد اللعب للرياضيين والمسؤولين لضمان بقاء جميع المشاركين والمقيمين سالمين وفي صحة جيدة. صدرت الطبعة الثانية من كتيّب بكين لقواعد اللعب 2022 الشهر الماضي، حيث احتوى على جميع الإجراءات المضادة لكوفيد-19، بما في ذلك أخذ اللقاح والوفاء بشروط الدخول الجمركي والمتابعة الصحية والعزل طول فترة اللعب. ستنشر بكين استراتيجية الحلقة المغلقة لضمان قدرة الرياضيين والمسؤولين الزائرين على المنافسة في منطقة آمنة نسبيًا معزولة عن عامة الناس. ستضمن هذه الإستراتيجية الصارمة السلامة العامة وقد تكون بمثابة نموذج للأحداث الرياضية المستقبلية. لن تُباع تذاكر الألعاب القادمة للمشاهدين الأجانب أو أي متفرجين قادمين من المناطق عالية الخطورة إلى داخل الصين. وتماشيًا مع هذه القيود، أجرت لجنة بكين المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية تجارب على المتفرجين في الأحداث التجريبية في الملاعب. يصر تشاو وبقية أعضاء اللجنة المنظمة على أن الألعاب يمكنها الترفيه عن عشاق الرياضات الشتوية.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-01-06/300-Million-People- Hit-the-Ice-Snow-16BlyVAEuUo/ index.html

رابط الفيديو- https://www.youtube. com/watch?v=s4S46r85iis