‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) تطلق أغنية رسمية بعنوان “Media Challengers”

بكين, 9 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) يوم الإثنين الأغنية الرسمية ومقطع الفيديو الموسيقي الخاص بحملة “The Media Challengers” – وهي حملة عالمية لتسليط الضوء على مقدمي البرامج، والمراسلين الصحفيين، والشخصيات المؤثرة الصاعدة.

يقدم الأغنية التي تحمل عنوان “The Media Challengers” ومدتها أربع دقائق مذيعي شبكة CGTN، وهم شياو جون، وتيان وي، ووانغ غوان، وإيفا ماي، وكوي ينغ تشون، وتشو هيانغ.

وهم أربعة من صناع التدوين المرئي وشخصيات مؤثرة حظوا بقاعدة كبيرة من المعجبين حول العالم، وانضم أيضًا إلى طاقم عمل شبكة CGTN لأداء الأغنية: شون جيبسون من المملكة المتحدة، وأنزيليكا سميرنوفا من لاتفيا، وجو جو من مقاطعة سيتشوان الموجودة جنوب غرب الصين، ومالك نعيبي من بكين.

ومن خلال تجسيد سعي الشباب لتحقيق أحلامهم، يشجع اللحن الخفيف والمفعم بالتفاؤل منشئي المحتوى من جميع أنحاء العالم على الانضمام إلى فريق شبكة CGTN المتنوع والدولي.

وسيغلق التسجيل لحملة المواهب “The Media Challengers” في أواخر شهر يونيو 2021، وسيُصدر بعد ذلك تشكيلة فريق المرشدين والمشاركين المختارين. وقبل اختتام الحملة في سبتمبر 2021، ستقدم شبكة CGTN عملية الاختيار من خلال مقاطع الفيديو عبر الإنترنت وبرامج تلفزيون الواقع والتي ستعقد سواء عن بعد أو من خلال اللقاء شخصيًا.

سيدخل المشاركون المدرجون في القائمة المختصرة إلى بنك المواهب العالمي التابع لشبكة CGTN وسيتلقون تدريبًا مهنيًا. وستتلقى أفضل المواهب من حيث الأداء عروضًا للعمل كموظفين بدوام كامل أو جزئي في مقر شبكة CGTN في بكين أو مكاتبها الدولية في واشنطن العاصمة ولندن ونيروبي، كما ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في البرامج الخاصة بشبكة CGTN فيما بين عامي 2021 و2022.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-06-07/CGTN-launches- Media-Challengers-theme-song– 10TDv9m5nlS/index.html

فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=dCPavz2iLX4

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1528094/CGTN_anchors.jpg