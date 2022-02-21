‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): اختتام بكين 2022، وتمرير دورة الألعاب الأولمبية الشتوية إلى ميلانو-كورتينا 2026

حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ الحفل مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ( IOC ). حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ الحفل مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ().

وفازت الصين بصفتها الدولة المضيفة بـ 15 ميدالية في المجموع بما في ذلك تسع ذهبيات. حيث احتلت الصين المركز الثالث على طاولة الميداليات، خلف النرويج التي سجلت رقماً قياسياً جديداً على الإطلاق بحصولها على 16 ذهبية، وسيطرت ألمانيا على المنافسات المنزلقة بحصولها على 12 ميدالية ذهبية.

شارك ما مجموعه 2,871 رياضيًا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 وحضر أكثر من 2,000 منهم الحفل الختامي. ووصف كبير مديري الحفل تشانغ يى مو الحدث الختامي بأنه “الحفلة الكبيرة” للرياضيين.

كما صرح باخ في خطابه: “كانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الاستثنائية حقًا في بكين 2022 بداية حقبة جديدة للرياضات الشتوية العالمية”.

بالطبع، لن يتمكن الرياضيون من تحقيق أداء مذهل دون دعم ومساعدة من اللجنة المنظمة. وقد تم تحضير حوالي 27,000 متطوع لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022. لم يتوانوا في الحضور طوال الوقت، لقد كانوا مستعدون لمساعدة كل مشارك في الألعاب. لقد أشاد العديد من الوفود بخدمة المتطوعين.

وقد صرح باخ في مقابلة سابقة مع تشاينا ميديا جروب: “لقد أظهروا الروح الأولمبية. لقد كانوا سفراء للصداقة والتفاهم والسلام”.

وكجزء من التقليد، تم إنزال العلم الأولمبي في منتصف الحفل الختامي، ثم مرره تشين جينينج، عمدة بكين، إلى باخ الذي مرر العلم لنظرائه في مدينتي ميلانو-كورتينا دامبيدزو، وهما جوزيبي سالا و جيانبيترو غدينا، على التوالي، ستستضيف بشكل مشترك دورة الألعاب الشتوية المقبلة التي يطلق عليها اسم ميلانو-كورتينا 2026 ( Milano-Cortina 2026 ).

كما قدم الممثلان من الدولة المضيفة عرضًا تمهيديًا مدته ثماني دقائق للترحيب بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026.

وأعلن باخ إسدال الستار على دورة الألعاب الأولمبية بكين 2022 في نهاية خطابه.

مع اقتراب انتهاء الحفل، تم إنزال ندفة ثلج ضخمة، والتي حملت أيضًا شعلة الأولمبياد الشتوي، وخرجت أخيرًا، إيذانا بنهاية توقيت بكين 2022 وكذلك بدء العد التنازلي لأربع سنوات على دورة ميلانو-كورتينا 2026.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-02-20/Beijing-2022- Winter-Olympics-closing- ceremony-begins-17Ok5LgyH04/ index.html

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