‫شبكة تلفزيون الصين الدولية: 2021 عام مهم بشكل استثنائي: كيف استطاع تاريخ الحزب حشد الأمة

الاحتفال بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني ليس هو الحدث الوحيد. تُعد حملة دراسة تاريخ الحزب، والجلسة السادسة الكاملة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، والقرار الخاص بالإنجازات الرئيسية والتجربة التاريخية للحزب الشيوعي الصيني على مدى القرن الماضي، تجسيدًا أيضًا كيف قام الحزب الشيوعي الصيني بـ “ثورة ذاتية جريئة من أجل اكتساب المبادرة التاريخية”.

اكتساب القوة من التاريخ

ظهر التاريخ على أنه كلمة طنانة لجميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني في عام 2021.

في بداية العام، أطلق الحزب الشيوعي الصيني حملة لدراسة تاريخ الحزب لتعبئة الحزب والأمة بالكامل ليكرسوا جهودهم الكاملة لتطوير الصين الاشتراكية الحديثة بثقة كاملة.

تأسس الحزب الشيوعي الصيني في يوليو 1921 بعدد يزيد عن 50 عضوًا فقط، ونما ليصبح أكبر حزب سياسي في العالم يضم أكثر من 95 مليون عضوًا.

كما أن للحملة أهمية كبيرة وبعيدة المدى لبناء حزب ماركسي حاكم أقوى والسعي لتحقيق نجاح كبير للاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد في نقطة بداية تاريخية جديدة، وفقا لمعمم صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

عندما زار معرضا عن تاريخ الحزب الشيوعي الصيني في يونيو، شدد شي على أن “تاريخ الحزب هو الكتاب المدرسي الأكثر حيوية وإقناعًا”.

وحينها صرح إنه من الضروري دراسة ومراجعة تاريخ الحزب، ومواصلة تجربته القيمة، ومراعاة مسارات نضالاته، وتحمل المهمة التاريخية، واستخلاص القوة من تاريخه للمضي قدما.

مع احتفال الحزب بالذكرى المئوية لتأسيسه، أعلنت الصين عن انتصار تاريخي في بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال من جميع النواحي، والمعروف أيضًا باسم مجتمع “مزدهر باعتدال” (“Xiaokang“) في الصين، والذي كان أيضًا الهدف المئوي الأول للحزب.

وفي خطابه بمناسبة العام الجديد 2022 في اليوم الأخير من عام 2021، دعا الرئيس شي الشعب الصيني إلى “عدم الاكتفاء أبدًا بما حققناه” وشدد على أنه “لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه”.

السير نحو المستقبل

لقد كان “إحداث ثورة ذاتية جريئة للحصول على المبادرة التاريخية”، كما أكد الرئيس في خطابه، موضوعًا آخر خلال عام 2021.

في نوفمبر من العام الماضي، تم تبني قرار تاريخي في الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني. استعرض القرار مساعي الحزب على مدى القرن الماضي، وحدد مبادئ توجيهية للحزب لتحقيق التجديد الوطني من خلال التعلم من التاريخ.

كما قرّر الحزب عقد المؤتمر الوطني العشرين (الـ20) في النصف الثاني من عام 2022؛ وهذا المؤتمر يُعدّ حدثًا سياسيًا مُهمًّا للغاية لكل من الحزب والدولة.

كما صرح الرئيس شي في خطابه التوضيحي بشأن القرار، إن المراجعة ستساعد في قيادة الشعب الصيني من جميع القوميات لتحقيق نجاح جديد وكبير في بناء اشتراكية ذات خصائص صينية في العصر الجديد.

يسلط القرار الضوء على التجارب المهمة في 10 جوانب التي تراكمت على مدار الـ 100 الماضية، بما في ذلك دعم قيادة الحزب، ووضع الشعب في المقام الأول، ودفع الابتكار النظري، والبقاء مستقلاً، واتباع المسار الصيني، والحفاظ على رؤية عالمية، وفتح آفاق جديدة، والدفاع عن أنفسنا، نشجع جبهة موحدة ونبقى ملتزمين بالإصلاح الذاتي.

يشدد القرار أيضًا على الأهمية الحاسمة لموقف شي الأساسي و “فكر شي”.

في عام 2022، سيواصل الحزب قيادة الشعب الصيني نحو هدفه المئوي الثاني المتمثل في بناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظيمة من جميع النواحي بحلول منتصف القرن للاحتفال بالذكرى المئوية لجمهورية الصين الشعبية.

صرح شي يوم الجمعة: “يجب أن نحافظ دائمًا على منظور طويل الأجل، وأن نظل مدركين للمخاطر المحتملة، ونحافظ على التركيز الاستراتيجي والتصميم، وأن “نصل إلى النطاق الواسع والرائع أثناء معالجة الأمور الدقيقة والدقيقة””.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-01-02/Exceptionally- significant-2021-How-the- Party-history-mobilized- nation-16uoyfpPgd2/index.html