‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (‏CGTN): مناشدات Peng Liyuan من أجل تعليم المرأة والحد من الفقر

بيكين, 23 يوليو / تموز 2021 PRNewswire/، وجهت Peng Liyuan زوجة الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الثلاثاء خطابًا عن طريق الفيديو لمنتدى منظمة تعاون شنجهاي بشأن تعليم المرأة والحد من الفقر

وقالت بينج التي تعمل أيضا مبعوثة خاصة لوكالة اليونيسكو بشأن تحسين تعليم النساء والفتيات أن جميع النساء يتطلعن إلى تخفيف الفقر وتحقيق السعادة، وتستطيع المرأة التخلص من الفقر من خلال الحصول على االتعليم والمعرفة واكتساب المهارات،

وذكرت أنه بفضل الجهود الصينية المتواصلة حققت الدولة انتصارًا في الحرب ضد الفقر الحاد، وتمكنت من تخليص مئات الملايين من النساء الصينيات من الفقر، مضيفة أن الصين تبنت سلسلة من الإجراءات لضمان وصول النساء إلى التعليم بشكل مكافئ للرجل وجعلهم مستفيدين ومشاركين ومساهمين في الحد من الفقر.

وقالت بينج سيمثل تقليل الفقر من خلال تعليم المرأة حافًا قويًا في حال أولته الدولة الاهتمام المطلوب، ودعمته المنظات الاجتماعية دعما فعالًا، وساهم الأشخاص باختلاف توجهاتهم في هذا المضمار منكرين مصلحتهم الشخصية،

وذكرت كيف حفزت حكومة مقاطعة قويتشو أكثر من 500.000 امرأة للعمل من المنزل بتطوير صناعة الحرف اليدوية المصممة خصيصًا للنساء، وكيف تمكن ما يزيد عن 3 مليون فتاة فقيرة من إكمال تعليمهن تحت مظلة مشروع براعم الربيع الممول وطنيًا، وكيف أن معلمة تُدعى زانج جويمي أسست مدرسة ثانوية مجانية في منطقة فقيرة وساعدت ما يقرب من 2000 فتاة في الالتحاق بالجامعة،

وعلقت بينج أنه مع استمرار تواجد 435 امرأة حول العالم تعيش في ظل الفقر لا تزال الفجوة بين الجنسين بشأن التعليم واضحة، وأضافت أن وباء كوفيد-19 ساهم في خلق تحديات جديدة لتقليل الفقر الذي تعاني منه النساء.

وقالت بينج أنه على مدار 20 عام، ومنذ إنشاء منظمة شنجهاي للتعاون، اتبعت النساء من الدول الأعضاء “روح شنجهاي”، وتبادلت الخبرات بشان تطوير المراة، ودعمت التعاون في المجالات المختلفة، كما ساهمت بنصيبها في تعزيز تعاون المنظمة

وذكرت نحتاج إلى توحيد مشاعرنا وبذل الجهود طويلة الأمد، إلى جانب الاستمرار في تعميق التعاون بشأن تعليم المرأة والحد من الفقر، وجعل التعليم يلوح بنور الأمل للنساء، وإتاحة الفرص للكتير من النساء لعيش حياة كريمة،

وقد نُظم المنتدى تنظيمًا مشتركًا بين اتحاد نساء عموم الصين، ولجنة حسن الجوار والصداقة والتعاون التابعة لمنظمة شنجهاء للتعاون والأمانة العامة لمنظمة شنجهاي للتعاون،

https://news.cgtn.com/news/ 2021-07-20/Peng-Liyuan- addresses-SCO-forum-on-women- s-issues-123aLctgSfS/index. html

فيديو – https://www.youtube.com/watch? v=jJVVI3hTw78