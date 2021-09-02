‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (‏CGTN):تتعهد الصين بتحسين تنظيم التجارة عبر الحدود، وتعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

تم الإعلان عن ذلك من قبل الرئيس شي جين بينغ في قمة التجارة العالمية في الخدمات في معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات (CIFTIS) لهذا العام عبر رابط الفيديو.

تم تقديم الفكرة لأول مرةفي يوليو في مقاطعة هاينان جنوب الصين – ميناء التجارة الحرة التجريبي الوحيد في البلاد – وتحدد تدابير الإدارة في 11 فئة.بالنسبة للمناطق غير المدرجة في القائمة، سيكون لمقدمي الخدمات المحليين والأجانب تكافؤ في الفرص ويتمتعون بوصول متساوٍ إلى الأسواق في الميناء، وفق ما ذكر المسئولون.

وقال شي في المعرض “سننفتح على مستوى أعلى”، وتعهد بتعزيز الدعم لقطاع الخدمات لأولئك الذين وافقوا على البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق.

وقال إن الصين ستشارك العالم في نتائج تطورها التكنولوجي، معربًا عن أمله في العمل يدًا بيد مع العالم في وقت الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.

ووصف شي تجارة الخدمات بأنها جزء مهم من الأعمال الدولية وجزء أساسي من التجارة الدولية، وحث على النهوض باللوائح في هذا القطاع.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

في خطابه، أعرب شي أيضًا عن دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة على الابتكار.وأشار شي إلى “[سنعمل] على تعميق إصلاح المجلس الثالث الجديد (بورصة الأسهم الوطنية وعروض الأسعار)”.

تم إطلاق المجلس في عام 2013، ويهدف إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بقناة تمويل جديدة بتكاليف منخفضة وإجراءات إدراج بسيطة.تظهر البيانات الرسمية أن حوالي 70 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة حققت أرباحًا في عام 2020 وسط التأثير المدمر لوباء كوفيد – 19.

كما أعلن الرئيس الصيني عن إنشاء بورصة جديدة في بكين، على أمل أن تكون منصة أساسية تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو الابتكار.وستصبح ثالث بورصة فى البلاد بعد البورصات فى شانغهاى المركز المالى وفى مدينة شنتشن الجنوبية.

نأمل أن تعمل البورصة الجديدة كحلقة وصل لسوق رأس المال متعدد المستويات، وفقًا لبيان رسمي أصدرته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بعد خطاب الرئيس شي.

وأضاف البيان أنه سيستهدف الشركات المملوكة للدولة ويحترم توجهها المتزايد لتحسين الشمول ودقة الاستهداف.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-09-02/President-Xi- Jinping-addresses-global- trade-in-services-summit- 13eopRZ7Tc4/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=1A257cOmZQU