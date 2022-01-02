‫شبكة تلفزيون الصين الدولية: مسلسل Poetry Sans Frontiers يتناول الإنسانية المشتركة عن طريق القصائد الشعرية

Posted on 12 mins ago by tngadmin

بكين، 3 يناير 2022 /PRNewswire/ — بثت قنوات شبكة تلفزيون الصين الدولية المتعددة اللغات والمنصات الإعلامية الجديدة المختلفة حلقات خمس من المسلسل الروائي “Poetry Sans Frontiers” الذي يتناول التنوع والإنسانية المشتركة من خلال القصائد الشعرية.

وذلك تجسيدًا لقول الشاعر الصيني تشانغ جيولينغ الذي عاش في كنف سلالة تانغ الحاكمة (618-907): “الأصدقاء الأحماء يذيبون المسافات”. ويهدف المسلسل، الذي تم إطلاقه باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وهي الصينية، والإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والعربية، والروسية، إلى إيصال قوة الشعر الهادئة، وتعزيز التعلم المتبادل للثقافات الصينية والأجنبية، وخلق صدى عاطفي وجمع الناس من مختلف البلدان، والجماعات العرقية، والثقافات.

وتدور أحداث كل حلقة حول موضوع مثير للتفكير مثل: السعي وراء الأحلام، وتوق الناس إلى السلام، وقيمة الحياة، والعلاقة بين الإنسان والطبيعة، وما يعنيه الوطن للناس.

كما تم دعوة ما يقرب إلى 16 ضيفًا من مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك المبعوثون الدبلوماسيون في الصين، ومضيفو قنوات شبكة تلفزيون الصين الدولية المتعددة اللغات، والمؤثرون والموسيقيون، من أجل مشاركة قصص حياتهم وبعض القصائد الجميلة من جميع أنحاء العالم.

ويسلط المسلسل المميز الضوء أيضًا، من خلال الاعتراف بتنوع الحضارات البشرية، على المعنى العميق لما كتبه المؤرخ الصيني القديم تشن شو في القرن الثالث، “حساء لذيذ مطبوخ عن طريق الجمع بين مكونات مختلفة”.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-02/-Poetry-Sans-Frontiers-series-embraces-common-humanity-through-poems-16unLk0CWmQ/index.html  

'Poetry Sans Frontiers' series embraces common humanity through poems

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=3WqGR8LkWSQ

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1718570/CGTN_Poetry_Sans_Frontiers_series_embraces_common_humanity_poems.jpg

 

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