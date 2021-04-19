‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن): وراء الجبال:  الحياة في شينجيانغ

بكين، 19 نيسان/أبريل، 2021 / PRNewswire/ — تمتد جبال تيانشان لآلاف الأميال عبر الحدود الشمالية الغربية للصين، وهي تقسم منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم إلى نصفين – الشمال الغني نسبيًا والجنوب الأقل تطورا. لبعض الوقت، لم يكن الناس في الجنوب، الذين تعيش بين أوساطهم أقلية عرقية أكبر، يفهمون التطور السريع الحاصل في الشمال بينما كان أهل الشمال يفتقرون إلى التصورات الدقيقة عن الجنوب، ناهيك عن الأشخاص الذين هم من خارج المنطقة.

بعد عقود من التطور والتفاعل، أصبح الناس من جانبي الجبال على معرفة ببعضهم البعض. الجبال حدود مادية يمكن تجاوزها، لكن “جرعة من التحيز تأتي من الجبال في أذهاننا والتي تمنعنا من رؤية الحقيقة”، بحسب هان بين، مدير الفيلم الوثائقي “وراء الجبال: الحياة في شينجيانغ”.

الهجمات الإرهابية التي ابتليت بها المنطقة لما يقرب من ثلاثة عقود تركت الناس داخل المنطقة وخارجها في حالة من الصدمة والذعر. تشين رويجون، مسؤول شركة البناء الذي ذهب لدعم تنمية شينجيانغ في عامي 2008 و 2009 عندما كانت أعمال الشغب المتطرفة شائعة في المنطقة، يشير إلى أن عددًا من الأشخاص من مقاطعات ومناطق أخرى في الصين كانوا ينظرون عن غير قصد إلى الأويغور بنظارات مشوشة. ولكن الخوف والمفاهيم المسبقة المصاحبة لها بدأت في التراجع تدريجياً مع الفهم الأكبر والتنمية الأسرع.

في السنوات الأخيرة، رسم جزء كبير من التغطية الإعلامية الغربية بشأن الصين صورة سلبية بسبب نقص المعلومات وكذلك انعدام الثقة. شهدت شينجيانغ، التي تضم أكثر من 12 مليون من الأويغور، نصيبًا أكبر من وصمة العار والتشويه. تركزت التقارير الأجنبية عن شينجيانغ بشكل أساسي حول مزاعم “انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة الصينية”.

على هذا النحو، فإن شينجيانغ الحقيقية غارقة في عناوين الأخبار المثيرة للغضب والمثيرة التي لا نهاية لها حول “معسكرات الاعتقال” و “العمل القسري” في قطاعات المنسوجات وإنتاج الطماطم وحتى الطاقة الشمسية، على سبيل المثال لا الحصر. مثل هذا الخطاب، المشبع بالتحيز والافتراضية، يصل إلى كونه جبلا يصعب تسلقه في أذهان كثير من الناس.

“فيلم وراء الجبال: الحياة في شينجيانغ”، ومدته 80 دقيقة، يتم سرده عبر مجموعة من القصص الفردية التي تؤرخ معًا لعملية التغيير في المنطقة. يتعلق الأمر أيضًا بكسر الصور النمطية وتوضيح المفاهيم الخاطئة للناس داخل المنطقة وخارجها.

يعرض الفيلم المناظر الطبيعية الرائعة لهذه الأرض الشاسعة، فضلاً عن الحياة العصرية لشعبها من مختلف المجموعات العرقية. ويحتوي الفيلم على على أربعة أجزاء: “العصر المتغير”، “تتبع المال”، “الأجيال الجديدة” و “الإنسان والطبيعة”، ويقدم جوانب متعددة لشينجيانغ وشعبها اليوم.

يعيش سابيت أبو خضير في مقاطعة تشاوسو بشمال شينجيانغ حيث تعتمد الأجيال على المروج المرتفعة الخصبة لكسب لقمة عيشهم. يدرس حفيده ارجانات نوركيدير الرقص في جامعة إيلي نورمال. اختلف الاثنان معا في البداية، حيث أن سابيت يعتقد أن الرقص للفتيات فقط. ولم ينته الخلاف بينهما حتى شاهد سابيت ارجانات يرقص على المسرح. وقال: “كان ابني رائعا في رقصه لدرجة أنه جعلني أبكي”.

في جنوب شينجيانغ، يعد مثل هذا التغيير في العقلية أصعب بكثير. العديد من النساء في المحافظات الأربع في جنوب شينجيانغ لم يغادرن المنزل أبدًا. “النساء اللواتي يغادرن المنزل للعمل لن يجدن زوجًا”، وفقًا للتفكير التقليدي هناك.

لكن زيليهان عيسى، وهي مزارعة من مقاطعة كوكا في أكسو، قررت الرحيل إلى الشمال للعمل في مصنع نسيج على أمل كسب المال حتى تتمكن والدتها المريضة جدا من الحصول على العلاج المناسب. وقالت: “لو لم آت إلى هنا، لكانت أمي قد ماتت بالفعل”.

إلى جانب القصص التي تصور التغييرات في شينجيانغ حيث يبذل الشباب جهودا هائلة لإحداث تغيير في التفكير، يروي الفيلم الوثائقي أيضًا قصصًا لأشخاص يعملون على حماية الأرض التي يحبونها. لدى يانغ جونغ جونغ هواية “غريبة” للغاية – العثور على وفهرسة كل أنواع النباتات. وقال “بالنسبة لي، إنه تقدير الجمال في أكثر الأشياء عادية.” حتى الآن، جمع جونغ ما بين 10000 إلى 20000 عينة، ودرس علم التشكل والوراثة والبصمة البيئية. يتأثر نمو النبات في الغالب بالبيئة، لذا فإن أي تحول في المناخ يسجله نموها يدل على التغيرات في تغير المناخ والظروف الطبيعية.

قصص التفاني وكسر التقاليد هذه لا تمثل تجاهلا للماضي بقدر ما يمثل التطلع إلى مستقبل أكثر تقدمًا.

الرابط: https://news.cgtn.com/ news/2021-04-16/Beyond-the- Mountains-Life-in-Xinjiang– Zui80BwyOc/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=oWyT3CLu3do