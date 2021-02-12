‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن): حفل مهرجان الربيع: مهرجان يمثل وليمة للعينين عشية السنة الصينية الجديدة

بكين، 12 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — العام 2021 هو عام الثور حسب التقويم الصيني. وفي الثقافة الصينية، يرمز الثور إلى العاملين بكد والأذكياء والموثوقين. وستبث سي جي تي أن الرقمية حفل مهرجان الربيع كله هذا العام للمرة الأولى.انضم إلينا وتعلم عن قرارات وتطلعات أفراد الشعب الصيني في العام الصيني الجديد.

يتم بث حفل عيد الربيع، أو “تشونوان” باللغة الصينية، عشية العام الصيني الجديد حسب التقويم القمري حيث تجتمع ملايين العائلات الصينية معا. سيصادف حفل هذا العام يوم 11 شباط/فبراير وسيتم الاحتفال بهذا العيد على الرغم من الوباء المتواصل.

وإذ نُظم لأول مرة في العام 1983 من قبل التلفزيون الصيني المركزي، ظل هذا العرض السنوي البرنامج التلفزيوني الأكثر مشاهدة في العالم. كجزء لا يتجزأ من احتفالات رأس السنة الصينية، غالبًا ما يتضمن هذا الحفل الرائع الذي يستمر لساعات الأغاني والعروض والرسومات الكوميدية.

وقامت سي جي تي أن ديجيتال هذا العام بإعداد تقرير موجز لتقديم كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا العرض الفخم.

استكشاف وراء الكواليس: قابل المخرج والفنانين

يوم الأربعاء، أي قبل يوم واحد فقط من الاحتفال، دخلت سي جي تي أن ديجيتال خلف الكواليس للكشف عن أسرار حفل العام 2021.

تحدث تشين لينتشون، المدير العام لحفل عيد الربيع 2021، عن أبرز الملامح لهذا العام وميزات هذا العيد البصري. وقال إن الحفل تكيف مع جائحة كوفيد-19 وسيستخدم أحدث التقنيات بعدة طرق.

أحد الفنانين في حفل هذا العام هو المغني روي وانغ، أو وانغ يوان، وهو عضو في فرقة TFBoys الشهيرة. وقال إنه سيغني أغنية للأطفال مع مزيج من الموسيقى الإلكترونية والموسيقى الراقصة، مضيفا أن الموسيقى تعزز الثقافة الصينية التقليدية في بعض الأشكال الجديدة.

الممثلة الصينية يانغ مي هي ممثلة تشارك في الاحتفال لأول مرة. . وقالت إن المسرح يعد مناسبة خاصة للغاية للتعبير عن امتنانها للعاملين في الخطوط الأمامية وسط الوباء وتمنت للجميع حظًا سعيدًا في العام المقبل.

اطلع على الحفلات الماضية

لم يكن الحفل رائدًا ترفيهيًا فحسب، بل كان أيضًا شاهداً على النمو الاقتصادي للصين على مدى العقود القليلة الماضية. في ما يلي أهم أحداث حفل مهرجان الربيع خلال الـ 38 عامًا الماضية.

حفل مهرجان الربيع من البداية إلى النهاية: لحظات لا تُنسى خلال الثمانينات

حفل مهرجان الربيع من البداية إلى النهاية: لحظات لا تُنسى خلال التسعينات

حفل مهرجان الربيع من البداية إلى النهاية: لحظات لا تُنسى خلال العشرية الأولى من الألفية الثانية

حفل مهرجان الربيع من البداية إلى النهاية: لحظات لا تُنسى خلال العشرية الثانية من الألفية الثانية

ما يمكن توقعه هذا العام

مثل العديد من الأحداث الأخرى خلال الوباء، سيقدم عرض هذا العام أيضًا عددًا من العروض والأداءات الافتراضية. وجاء في المؤتمر الصحفي أن الحفل سوف يسلط الضوء على العناصر الصينية والخصائص العرقية والثقافة الإقليمية والحضارات المختلفة في العالم. كما سيتم تقديم مجموعة متنوعة من أساليب الرقص، بما في ذلك الرقص الكلاسيكي الصيني والرقصات الشعبية للأقليات العرقية والرقص المعاصر، مما يوفر وليمة للعينين.

مقطع الفيديو الترويجي لحفل مهرجان الربيع 2021 يجتذب المشاهدين

حفل مهرجان الربيع 2021 سيتضمن الـ 5 جي، 3 دي والذكاء الاصطناعي

تضمن البروفة الخامسة لمهرجان الربيع لعام 2021 سلاسة البث

تضمن البروفة الرابعة لمهرجان الربيع لعام 2021 سلاسة الأداءات

تظهر البروفة الثانية لمهرجان الربيع لعام 2021 تكنولوجيات حديثة

مهرجان الربيع مقارنة بمباراة السوبر بول

هذا العام، يأتي موعد استضافة حفل مهرجان الربيع في الصين في وقت قريب من موعد إجراء مباراة السوبر بول لكرة القدم الأميركية في الولايات المتحدة. يتمتع الحدثان بشعبية كبيرة بين شعبي البلدين على التوالي، ويشتركان في العديد من أوجه التشابه والاختلاف. انضمت شبكة سي جي تي أن إلى مراسلين من بكين ولوس أنجلوس، وقدمت برامج ثقافية تظهر ما يفكر فيه الشعبان حول هذين الرمزين الثقافيين للبلدين.

أجنبي مندهش من عروض مهرجان الربيع الماضية

ماذا يمثل مهرجان الربيع، وهو رمز ثقافي للصين، في نظر الأجانب؟ في الفيديو الذي يركز على ردود الفعل هذا، اختارت سي جي تي أن ست لحظات كلاسيكية من الاحتفالات من 38 عامًا الماضية ودعت أميركيًا يعيش في بكين لمشاهدة المقاطع، بدءًا من الأغاني الشعبية والرقصات الجميلة وفنون الدفاع عن النفس. هل سيواجه صدمة ثقافية؟ دعونا نرى!

لعبة الجوال مقاتلة فيروس متوحش

في الأساطير الصينية، يأتي عيد الربيع من حكاية يقوم فيها أناس بضرب وحش اسمه شي. شهد العام 2020 إصابة العالم بجائحة غير متوقعة. وعلى إثر ذلك ألغيت العطلات والتجمعات حيث اجتاح فيروس وحشي الشوارع، مما تسبب في الخوف والذعر. تقدم سي جي تي أن لعبة على الجوال بعنوان Fighting Monster Virus، التي من خلالها يمكنك لا التعرف فقط على الثقافة الصينية وعيد الربيع، ولكن أيضًا إدراك أهمية وحدة البشرية في محاربة فيروس كورونا.

أسئلة وأجوبة لمذيعي سي جي تي أن

لقد طرحنا أيضًا سلسلة فيديوهات أسئلة وأجوبة أجرينا فيها مقابلات مع ستة مذيعين من سي جي تي أن بمن فيهم ليو شن، وانغ غوان، تيان وي، جونغ شي، لي دونغننغ، وجو يون. يلخص مذيعا سي جي تي أن ليو شن ووانغ غوان العام 2020 ويشاركان قراريهما للعام الصيني الجديد مع سي جي تي أن ديجيتال.

مباشر: احتفال افتراضي بمهرجان الربيع 2021

يبدو الاحتفال بالمهرجان هذا العام مختلفًا كثيرًا. تجب الآن موازنة كل تلك الأشياء التي يجب القيام بها في مثل هذا الاحتفال مثل اجتماع أفراد الأسرة والعشاء العائلي والسفر مقابل التباعد الاجتماعي بسبب وباء كوفيد-19. لكن الاحتفال الافتراضي لا يزال وسيلة جيدة لنا جميعًا لنقل أفضل تمنياتنا للعائلة والأصدقاء.

في هذه الحلقة من “غرفة الدردشة”، ندعو الضيوف الأجانب الذين يعيشون في الصين والصينيين الذين غادروا البلاد لسنوات لمشاركة خططهم للعام الصيني الجديد 2021. ما هي الأجزاء المفضلة لديهم في عيد الربيع؟ ما تقاليد عيد الربيع لديهم مع عائلاتهم؟ كيف سيؤثر الوباء على نشاطاتهم الاحتفالية؟ انضم إلى سي جي تي أن للاحتفال عبر الإنترنت للترحيب بعام الثور وتوديع العام 2020 غير العادي..

إبق مطلعا على سي جي تي أن لمزيد من التفاصيل عن حفل مهرجان الربيع لاستقبال عام الثور.

المقال الأصلي: هنا.

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الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=VOQKZGNh51Y

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=ZlSTKGMspkY

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