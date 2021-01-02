‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي أن): سي جي تي أن: بعد العام 2020 “غير الاعتيادي”، ما هي توقعات شي جنبنغ للعام 2021؟

بكين، 1 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — 2021، العام الذي يشهد بدايةفترة الخطة الخماسية الصينية الجديدة والمناسبة الـ 100 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، يدق على الباب.

ما هي توقعات الرئيس الصيني شي جنبنغ للعام 2021، خاصة بعد الإنجازات التي حققتها البلاد بشق الأنفس في العام 2020؟

يمكن العثور على بعض الأدلة في خطابه للعام الجديد.

2021: “الكفاح هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا”

ستدخل الصين مرحلة جديدة من التنمية لبناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة في العام 2021، حيث تبنت قيادة الحزب الشيوعي الصيني مقترحات لصياغة الخطة الخمسية الرابعة عشرة وأهداف بعيدة الأمد.

قال شي في خطابه “إن الطريق طويل، والكفاح هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا”، داعيًا إلى بذل جهود لوضع نمط جديد للتنمية من أجل تسريعها، وتنفيذ تنمية عالية الجودة بعمق، وزيادة تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح.

بالارتفاع فوق اختبار الفيروس، حدد كبار القادة الصينيين الأولويات الاقتصادية للعام 2021 في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الرئيسيالذي عقد في كانون الأول/ديسمبر، مؤكدين أن الصين ستحافظ على سياساتها الكلية متسقة ومستقرة ومستدامة في العام 2021، مع استمرار تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة.

في العام 2021، ستتخذ الدولة خطوة أولى قوية في بناء نموذج التنمية الجديد الذي تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها البعض، مع كون السوق المحلية الدعامة الأساسية.

وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس على الحاجة إلى مواصلة العمل الجاد لتعزيز تنشيط الريف حيث حققت البلاد نجاحًا حاسمًا في القضاء على الفقر المدقع في العام 2020.

في السنوات الخمس المقبلة، ستُبذل الجهود لتوطيد الإنجازات في مكافحة الفقر والترويج الكامل لاستراتيجية تنشيط الريف وفقًا لأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المقترحة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينيأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المقترحة لفترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025).

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ولتحقيق كل هذه الأهداف، فإن التمسك بقيادة الحزب هو الضمان الأساسي، حسبما قال شي في مناسبات عديدة.

في خطابه بمناسبة العام الجديد، وصف شي الحزب بأنه سفينة عملاقة تقود الصين إلى الأمام بثبات بتوقعات الشعب وأمل الأمة، وشدد على أهمية “الطموح الأصلي”.

تأسس الحزب الشيوعي الصيني بطموح أصلي: مهمة السعي إلى السعادة للشعب الصيني وتجديد شباب الأمة الصينية، وظل ملتزمًا بفلسفة التنمية التي تركز على الناس.

وقال شي إن الطموح الأصلي للحزب الشيوعي الصيني أصبح أقوى بعد 100 عام.

2020: “استثنائي” في مختلف المجالات

بالنظر إلى العام 2020، وصف الرئيس العام بأنه كان “ملحمة ضد الوباء” وخصص الكثير من خطابه لتسليط الضوء على حرب الصين الشاملة ضد كوفيد -19.

“العظمة تتشكل في العادي. الأبطال يأتون من بين الناس كل شخص رائع!” قال شي، قبل أن يتوجه بآيات تعاطفه لجميع المصابين بفيروس كورونا.

في أيلول/سبتمبر، مُنح ثلاثة متخصصين طبيين بارزين منحوا اللقب الوطني الفخري“اللقب الفخري الوطني “بطل الشعب”، في حين تمت الإشادة بما مجموعه 1499 فردًا و 500 مجموعة و 186 عضوًا بالحزب الشيوعي الصيني و 150 منظمة حزبية على المستوى الأساسي لدورهم في مكافحة الوباء، وتم تكريم 14 عضوًا بالحزب بعد وفاتهم.

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وفي الوقت نفسه، شاركت الصين بنشاط في العديد من الاجتماعات العالمية لتزويد المجتمع الدولي بالحلول والخبرات، مثل القمة الافتراضية لمجموعة العشرين بشأن كوفيد-19،, وقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية (آسيان زائد ثلاثة) بشأن كوفيد-19،و والاجتماع الخاص لوزراء خارجية آسيان والصين بشأن تفشي الوباء. </1798><1825.

كما استعرض الرئيس شي إنجازات الصين في مختلف المجالات.

الصين هي أول اقتصاد رئيسي في العالم يحقق نموًا إيجابيًا في العام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي إلى مستوى جديد يبلغ 100 تريليون يوان. وقال الرئيس إن الصين شهدت موسما جيدًا في إنتاج الحبوب على مدى 17 عامًا متتالية.

وأضاف أنه في غضون ثماني سنوات، وفقا للمعايير الحالية، قضت الصين على الفقر المدقع لما يقرب من 100 مليون من سكان الريف المتضررين، وتخلصت جميع المحافظات الفقيرة البالغ عددها 832 مقاطعة من الفقر.

شهدت الصين اختراقات في الاستكشافات العلمية مثل تيانوين-1 (مهمة المريخ) تشينج-5 (المسبار القمري) و فندوجه (الغواصة المأهولة في أعماق البحار). بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة يتقدم بحماس، كما قال شي.

كما استذكر الرئيس الذكريات التي لا تُنسى في العام 2020، بما في ذلك الجولات التفقدية التي قام بها على 13 منطقة على مستوى المقاطعة، والذكرى الأربعين لمنطقة شنجن الاقتصادية الخاصة، ومكالماته الهاتفية مع أصدقاء من المجتمع الدولي لمكافحة الوباء.

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نظرًا لأن الوباء لا يزال يعصف بالعالم، سلط الرئيس شي الضوء على أهمية وجود مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، لا سيما في فترة ما بعد الوباء.

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الفيديو- https://www.youtube. com/watch?v=ZUevNynvlkw

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