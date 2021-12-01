‫شبكة تلفزيون الصين الدولية: رسالة بينج ليوان إلى طلاب مدرسة Linfen Red Ribbon في اليوم العالمي للإيدز

بكين, 2 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — أرسلت بينج ليوان، زوجة الرئيس الصيني شي جين بينج وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) لمرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، يوم الأربعاء رسالة مصورة بالفيديو إلى طلاب مدرسة Linfen Red Ribbon في إقليم شانشي بشمال الصين في فعالية بمناسبة اليوم العالمي الرابع والثلاثين للإيدز.

الجدير بالذكر أن هذه المدرسة توفر التعليم للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وتحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لتأسيسها.

أشارت بينج إلى اللحظات الدافئة التي قضتها مع المعلمين والطلاب في المدرسة على مدار العقد الماضي، وشجعت الطلاب على الاستمرار في نشر الحب والاستمتاع بطفولة سعيدة.

سلط حدث الذكرى السنوية العاشرة الضوء على التقدم المحرز في أعمال الوقاية من الإيدز ومكافحته في البلاد والمتمثل في مدرسة Linfen Red Ribbon باعتبارها مثالًا ناجحًا. كما أبرز حالات نموذجية تم فيها تقديم العلاج المضاد للفيروسات مجانًا، والجهود المبذولة لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل، بالإضافة إلى أعمال الوقاية من الإيدز في مناطق رئيسية. كما أكد على الجهود التي تبذلها الحكومة والحزب الشيوعي الصيني، وخاصةً المبادرات المتخذة للأطفال المصابين بالمرض.

حضر وانج شينج، نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة، الفعالية بالإضافة إلى ممثلين من الإدارات المعنية، ومعلمي المدرسة وطلابها، وسفراء الشؤون الصحية في red ribbon.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-12-01/Peng-Liyuan-sends- message-to-Linfen-Red-Ribbon- School-students-15Dtd9tG6w8/ index.html

فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=BuqF_XhUcfU