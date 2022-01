‫شبكة تلفزيون الصين الدولية: رئيس CMG يتوجه بالتهنئة بالعام الجديد للجمهور خارج الصين

بكين، 4 يناير 2022 /PRNewswire / — توجه شين هايشيونغ، رئيس CMG (China Media Group) ،بالتهنئة بالعام الجديد للجمهور خارج الصين عبر شبكة تلفزيون الصين الدولية، وراديو الصين الدولي، وعبر الإنترنت في 1 يناير 2022.

وصرح شين هايشيونغ، رئيس CMG ، قائلًا: إن عام 2021 كان مميزًا بشكل خاص للحزب الشيوعي الصيني ولدولة الصين. وأن CMG كانت بمثابة شاهد على الماضي الرائع وسجلت أيضًا إنجازات البلاد من خلال عملها المتفاني.

وستواصل خدمات البث للأخبار الصينية خارج الصين في عام 2022.

وأفاد شين قائلًا: إن تقديم قصص عن الصين بشكل جيد للجمهور العالمي يظل مهمة شبكة تلفزيون الصين الدولية. فقد وثقت CMG برامج، مثل ” China in the Stories ” و ” China in the Classics ” و ” Chinese Culture in Toponymy” ، وتاريخ البلاد العميق والراسخ وحيوية الناس في حياتهم اليومية. وسجلت برامج مثل: ” National Parks ” و ” The Olympism and Art ” ومشاهد مثل ” Beautiful China “” و ” Healthy China ” في العصر الجديد. كما ألهم البث المباشر العالمي لفيلم ” Tiangong Class” ، الذي جرى في محطة الفضاء الصينية، الشباب لاستكشاف ألغاز الكون. وعندما تجول قطيع مؤلف من 16 فيلًا بريًا من مقاطعة يونان من الجنوب إلى الشمال والعودة إلى الوطن، تابعت المنصات، بما في ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية و Yangshipin و CCTV News Digita، كل خطوة وقدمت أكثر من 7,000 ساعة من البث المباشر مما جعل “الأفيال المتجولة” موضوع يدور الحديث حوله في جميع أنحاء العالم.

وصرح رئيس CMG قائلًا: إن التقارير القائمة على حقائق يجب أن تكون هي المبدأ الأساسي للصحفيين العالميين. لذلك كشفت، في غضون ذلك، الأكاذيب والأساطير في القصص الإخبارية المتعلقة بقضايا مثل كوفيد وأفغانستان. كما أعرب شين عن أن المجموعة أنشأت آلية تعاون متنوعة وشاملة مع شركاء الإعلام الدوليين.

وأضاف شين قائلًا: “تبادلنا أكثر من 600 رسالة مع زملائنا في وسائل الإعلام الدولية وأصدقائنا، كما التقينا عبر الإنترنت وخارجه أكثر من 20 مرة. وعملنا معًا من أجل بناء شراكة إعلامية وآلية متعاونة تتسم بالتنوع، والشمول، والمساواة، والثقة المتبادلة. وبنت هذه التبادلات الصريحة والدافئة جسور الثقة، وشجعتنا تلك المكالمات والرسائل الحماسية على القيام بعمل أفضل”.

وستستضيف الصين أيضًا أكبر حدث رياضي في العالم لعام 2022. حيث ستجمع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الرياضيين من جميع أنحاء العالم للتنافس على الجليد والثلج. وقال شين إن CMG مستعدة لجلب الحدث إلى الجماهير العالمية من خلال التقنيات المتطورة وقناتها الأولمبية التي تم إطلاقها حديثًا.

حيث أنشأت CMG عربة بث مباشر على متن قطار فائق السرعة من بكين إلى تشانغجياكو بمقاطعة خبي “باستخدام تقنيات “شبكة الجيل الخامس ( 5G ) + دقة عرض 4 كيلو بكسل ( 4K ) / أو 8 كيلو بكسل ( 8K) + الذكاء الاصطناعي. فهو أول حل تقني في العالم للتسجيل والبث باستخدام دفق فائق الدقة في القطارات عالية السرعة. ونود أن نشاركها مع نظرائنا العالميين ونقدم بشكل مشترك دورة ألعاب أولمبية شتوية رائعة وغير عادية في بكين 2022 للعالم”.

وصرح أيضًا قائلًا إنه في العام المقبل سيعقد الحزب الشيوعي الصيني مؤتمره الوطني العشرين من أجل رسم مخطط لمستقبل الصين. وأضاف قائلًا: إن CMG ستسعى، بروح السعي وراء التميز والدقة والكمال، من أجل إنتاج المزيد من البرامج عالية الجودة من أجل عرض حيوية الصين من وجهات نظر متعددة في العصر الجديد للمجتمع الدولي ولعب دورها كمنظمة إعلامية في البناء لمجتمع ذا مستقبل مشترك للبشرية جمعاء.

الرابط:

https://news.cgtn.com/news/ 2022-01-03/CMG-president- delivers-New-Year-message-to- overseas-audience-16wGvcWeMEw/ index.html