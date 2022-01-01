‫شبكة تلفزيون الصين الدولية:السعي إلى البحث عن السعادة للناس:رحلة الصين إلى الرخاء العام

في العام 2021، حققت الصين هدف بناء مجتمع رغيد الحياة بشكل معتدل من جميع النواحي (يُعرف باسم شياوكانغ” “Xiaokang” باللغة الصينية) وبدأت بداية جيدة خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025).

وقال الرئيس الصيني شي جنبينغ في خطابه بمناسبة العام الجديد يوم الجمعة “لضمان أن يعيش الجميع حياة أفضل، يجب ألا نكتفي أبدًا بما حققناه، ولا يزال هناك طريق طويل أمامنا لنقطعه”.

السير على الخطة

في السنة الأولى من فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة، نفذت الصين الخطة، مع التركيز على الفلسفة التي تركز على الناس وأولوية الجهود لتعزيز نموذج التنمية الجديد، وتعزيز دور الابتكار، ودفع التحول الأخضر للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

كانت الفلسفة التي تركز على الناس هي المفتاح لإنجازات الصين الرائعة في العقود الماضية وستوجه البلاد نحو الازدهار المشترك. بعد القضاء على الفقر المدقع في جميع أنحاء البلاد وتحقيق هدف “شياوكانغ”، شرعت الصين في رحلة جديدة نحو التحديث الاشتراكي والتجدد الوطني.

وقال شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في كلمة ألقاها في تجمع بمناسبة الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني في 1 تموز/يوليو “في الرحلة أمامنا، يجب أن نعتمد بشكل وثيق على الشعب لخلق التاريخ.” وتعهد بأن الحزب الشيوعي الصيني سيركز على اهتمامات الشعب ويعزز الرخاء المشترك للجميع.

شدد القادة الصينيون على أهمية تكوين الثروة الاجتماعية وتكديسها من جهة، ومنع الاستقطاب من جهة أخرى. أولا، يحتاج جميع الصينيين إلى العمل معا لجعل “الكعكة” أكبر وأفضل؛ ثم يجب بذل الجهود لتقسيم “الكعكة” من خلال الترتيبات المؤسسية المناسبة، وفقًا لبيان صدر بعد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في كانون الأول/ديسمبر.

مع التركيز بشكل أكبر على السوق المحلية، كررت الصين أيضًا تعهدها بفتح فرص التنمية على نطاق أوسع وتبادلها مع العالم.

وضعت الصين الابتكار في مركز حملة التحديث، وحققت العديد من الاختراقات العلمية والتكنولوجية مثل إطلاق سفينة الفضاء المأهولة شنجوا – 13، وهبوط مسبار المريخ تيانوين – 1 على الكوكب الأحمر، والتقدم في صناعة الرقائق وتحقيق القفزات في الحوسبة الكمومية.

وفيما تصبح التنمية الخضراء أولوية، شددت الصين مرارًا وتكرارًا على تعهداتها بأن تبلغ قمة انبعاثات الكربون بحلول العام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060، وأصدرت سلسلة من السياسات لتحقيق هذه الأهداف.

في العام 2021، شهدت البلاد رحلة الأفيال الآسيوية الطويلة التي جذبت اهتمامًا عالميًا، وتعهدت بمزيد من الاستثمار لحماية التنوع البيولوجي، وأطلقت مشاريع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية في المناطق الصحراوية، وأكدت التزامها بمكافحة تغير المناخ.

أبرز اهتمامات شي في الجولات المحلية

قام الرئيس شي بـ 11 جولة تفقدية في أنحاء الصين خلال العام الماضي، تاركا آثار أقدامه في عشرات الأماكن. كان هناك عدد من القضايا الرئيسية التي أبرزها شي في هذه المحطات، والتي عكست بعض المجالات ذات الأولوية لتنمية البلاد في فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة وما بعدها.

من أماكن الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022 والقرى النائية إلى المحميات الطبيعية والشركات الصغيرة، أظهرت زياراته التزام الصين بتعزيز التقدم البيئي والسعي لتحقيق تنمية مبتكرة وخضراء وعالية الجودة.

وفقا لتحليل سي جي تي أن، كانت العبارات والكلمات التالية من بين ما جاء في أحاديثه خلال زياراته في العام 2021، “الناس”، “البيئة”، “الابتكار”، “الجودة العالية”، “الأمن”، الثقافة”، الخدمة”، “التعليم”، “التكنولوجيا”، و”المناطق الريفية.”

في كل زيارة من زياراته، أبدى شي قلقه العميق تجاه الناس. فقد زار القواعد الثورية القديمة، ومناطق الأقليات العرقية، والأماكن ذات البنية التحتية الضعيفة والظروف البيئية الهشة وضحايا الكوارث الطبيعية المتكررة. وقام بزيارة الفقراء وتحدث مع المسؤولين المحليين وتفقد أوضاعهم واستعرض أعمال التخفيف من حدة الفقر.

عند زيارته لمقاطعة غويشو في جنوب غرب الصين في شباط/فبراير، شدد على أهمية شق طريق جديد يعطي الأولوية للحفاظ على البيئة والتنمية الخضراء.

كما سلط الضوء على حماية التنوع البيولوجي في هضبة تشينغهاي – التبت والبيئة البيئية في حوض النهر الأصفر وسيهانبا – وهي مساحات الأرض التي كانت يوما قاحلة الواقعة في مقاطعة خبي بشمال الصين والتي تحولت إلى واحدة من أكبر الغابات التي هي من صنع الإنسان في العالم – خلال زياراته التفقدية لمقاطعات تشينغهاي وخنان وشاندونغ وخبي ومنطقة التبت ذاتية الحكم.

وسط بيئة خارجية متزايدة التعقيد، دعا شي إلى بذل جهود لتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وبناء نموذج إنمائي جديد، ودفع التنمية عالية الجودة في مناسبات عديدة.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-01-01/Seeking-happiness- for-the-people-China-s- journey-to-common-prosperity- 16sKtHFJZ8k/index.html