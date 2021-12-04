‫شبكة تلفزيون الصين الدولية، سي جي تي أن: لا يجب أن تتقرر الديمقراطية من قبل “حكام يعينون أنفسهم بأنفسهم”، تقول الصين في ورقة بيضاء

وجاء في الورقة البيضاء التي حملت عنوان “الصين: الديمقراطية الفاعلة”، هي “مثل أعلى” لطالما اعتز به الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني.

“على مدى المئة عام الماضية، قاد الحزب الشعب الصيني نحو تحقيق الديمقراطية الشعبية في الصين. فالشعب الصيني الآن يسيطر بنفسه على مستقبله ومستقبل المجتمع والدولة”، كما جاء في الورقة البيضاء.

وصفت الصين نظامها بـ “ديمقراطية العملية الكاملة الشعبية” بعد أن اقترح الرئيس شي جنبينغ المفهوم قبل عامين في مدينة شنغهاي.. يضفي هذا المبدأ الشرعية على مشاركة الناس في الأنشطة السياسية اليومية على جميع المستويات، والجمع بين الانتخابات الديمقراطية والتشاور السياسي وصنع القرار والرقابة.

وضع الشعب كسيد للبلاد هو جوهر الديمقراطية الشعبية الصينية، كما ذكرت الوثيقة الصادرة عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني.

‘ديمقراطية الصين تتميز بممارسات عملية وواقعية’

وقالت الوثيقة، “في الصين، الممارسة المعتادة هي سماع أصوات الناس، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وتجميع أفكارهم وقوتهم”.

وبحسب البيانات الرسمية، أجرت الصين 12 انتخابات مباشرة لمجالس نواب الشعب على مستوى البلدات و 11 انتخابات مباشرة على مستوى المحافظات، بمعدل مشاركة يبلغ حوالي 90 في المئة، منذ بدء حقبة الإصلاح والانفتاح.

التشاور الديمقراطي هو سمة خاصة بالديمقراطية الصينية. يمارس الشعب الصيني على نطاق واسع حقه في التصويت في الانتخابات وإجراء مداولات مستفيضة قبل اتخاذ القرارات المهمة.

كما شددت الورقة على أن إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية يتم القضاء عليه من خلال الرقابة الديمقراطية السليمة والفعالة.

وأضافت أن الإشراف على السلطة يمتد عبر كل منطقة وفي كل زاوية.

نموذج الديمقراطية الخاص بالصين

فبدلاً من مجرد نسخ النماذج الديمقراطية للآخرين، تأخذ الصين “ظروفها الوطنية وواقعها” في الاعتبار وتظهر حقيقتها في ديمقراطيتها.

وجاء في الوثيقة أن “الصين تعتمد على كل إنجاز سياسي للدول الأخرى، لكنها لا تقلد أيا من نماذجها الديمقراطية.” “النموذج الأنسب هو الأنسب دائمًا.”

تقف ديمقراطية العملية الكاملة الشعبية برمتها متماشية مع السمات المميزة للبلد، وتعكس في نفس الوقت “رغبة البشرية العالمية في الديمقراطية”.

وقالت الوثيقة إن سعي البشرية وتجاربها مع المزيد من الديمقراطية لن تنتهي أبدًا.

إن العائق الحقيقي أمام الديمقراطية لا يكمن في النماذج المختلفة للديمقراطية، ولكن في الغطرسة والتحيز والعداء تجاه محاولات الدول الأخرى لاستكشاف طرقها الخاصة نحو الديمقراطية، وفي التفوق المفترض والتصميم على فرض نموذج الديمقراطية الخاص على الآخرين، كما أضافت الوثيقة.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-12-04/China-issues-white- paper-on-its-democracy- 15IaQ4prtq8/index.html