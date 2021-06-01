‫سي 3، منصة تكنولوجيا الأغذية متعددة القنوات الأسرع نموًا، تنشيء مشروعًا مشتركًا في المملكة العربية السعودية مع مجموعة الاستثمار العالمي دبليو كي القابضة

– تبلغ قيمة المشروع السعودي المشترك بين منصة الأغذية الإلكترونية سي 3 (الولايات المتحدة الأميركية) و مجموعة الاستثمار العالمي دبليو كي القابضة (المملكة العربية السعودية) 375،012،400 ريال سعودي (100 مليون دولار أميركي)

– يمثل توسيع سي3 في المملكة العربية السعودية حقبة جديدة لمفاهيم الطهي بما يتماشى مع رؤيا 2030 من خلال إطلاق العنان لنقاط القوة لدى عمالقة الصناعة لتقديم التميز التشغيلي والقيمة لأصحاب المصلحة

– المشروع السعودي المشترك مقسم في حقوق الملكية بنسبة 49% لسي3 و51% لدبليو كي القابضة.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 1 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ —

أعلنت شركة سي3، منصة تكنولوجيا الأغذية متعددة القنوات الأسرع نموًا في العالم، ودار الاستثمار السعودية دبليو كي القابضة، اليوم عن مشروع سعودي مشترك لإحداث ثورة في صناعات الأغذية والمشروبات وأنماط الحياة في المنطقة.

تمثل سي3 العربية (الشراكة التي تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية بين سي3 سي 3 ودبليو كي القابضة) مشروعًا دوليًا رئيسيًا لـ سي3 (التي تعمل على إنشاء مجتمعات الطهي)، التي تدير وتشغل مطاعم حائزة على الجوائز الكاملة الخدمات التي يحركها الطهاة ومراكز الطهي والمطابخ التي يديرها الطهاة عن بعد وخدمة التوصيل عبر الهاتف المحمول.

نمو استثنائي

إذ أطلقها في العام 2019 سام نازاريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لسي 3 كانت رائدًا في مجال تكنولوجيا الطعام. وإذ هي مجموعة المطاعم الأسرع نموًا في التاريخ، أطلقت سي 3165 موقعًا في الولايات المتحدة في عامها الأول، محققة بيع 1.3 مليون طلب حتى الآن. سي3 تشغل سي 3 حاليًا أكثر من 250 موقعًا للعلامة التجارية الرقمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع خطة توسع توصل هذا الرقم إلى أكثر من 1000 موقع.

في الربيع الماضي، أطلقت سي 3 تطبيق CITIZENS GO الخاص بها، وهو أول بديل في الصناعة لمنصات توصيل تابعة لجهات خارجية. يتميز CITIZENS GO بسوق طهي من مطاعم سي 3 الرقمي مما يسمح للضيوف في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وبورتلاند وأوستن ونيويورك والعديد من المدن الأمريكية القادمة، لتناول العشاء في مطاعم مختلفة وتجميع خيارات القائمة الخاصة بهم في طلب واحد.. يوجد تطبيق CITIZENS GO على متجر تطبيقات Apple App Store وGoogle Play.

القيادة من المملكة

توسع سي3 في المملكة العربية السعودية يتم تمويله بالكامل من قبل Smart Food Holding، أحد أقسامشركة دبليو كي القابضة من خلال تحالفها المكون من الشركاء البارزين، بمن في ذلك ليلى أبو زيد وياسر العبيدان. في إطار رؤيا الشريك المؤسس ليلى أبو زيد لجعل المملكة مركزًا عالميًا ومحورا للابتكار، تشمل محفظة دبليو كي القابضة ما يلي:

– RafaMFA – مشروع مشترك بين RAFA (المملكة العربية السعودية) ومجموعة أم أف (أهم شركة لإنتاج الفعاليات في روسيا.)

– RUSSAD – هي شركة تعمل كجسر لشركات نمط الحياة الروسية الراغبة في دخول السوق السعودية.

– صندوق SAPEG PE الذي تم تأسيسه لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

وقالت ليلى أبوزيد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة دبليو كي القابضة: “دبليو كي القابضة تشعر بالتواضع للشراكة مع أسطورة الضيافة سام نازاريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ سي3، الذي لا مثيل له في سجله الرائد. توسع سي3 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية سيضفي الطابع الديمقراطي على المطبخ الراقي من خلال امتلاك مساحة تكنولوجيا الطعام في المنطقة، وسنقوم ببناء أفضل مركز ضيافة في المملكة للمنطقة وللعالم. وسنطلق العنان للمواهب المحلية، ونحتفل بثقافتنا الطهوية النابضة بالحياة، ونصدر عالميًا. سي3 في المملكة العربية السعودية هي الأولى من نوعها في العالم؛ ولا توجد منصة أخرى لديها مثل هذه القدرة التحويلية لتوحيد الأمم. من بيتنا إلى بيتك يتجاوز دلبيوالمملكة.”

وأضافت السيدة أبوزيد: “نحن طموحون بحزم وملتزمون بتحقيق رؤيا 2030 ولعب دورنا في ترسيخ دور المملكة كمركز للتميز. من خلال رؤيا وشغف ملكنا الحبيب سلمان وولي العهد محمد، مع قيادة حكومتنا القوية، ستصبح المملكة العربية السعودية مخططا لوجهة عالمية تزدهر فيها الثقافة والمجتمعات.”

سيساهم الانتشار الإقليمي لسي3 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في تعزيز زخم تقدم المملكة. ستقوم سي3ودبليو كي القابضة ببناء فريق تشغيل مقره في الرياض لتصميم وتقديم أفضل عملية تنفيذ في فئته عبر منصة تشغيل سي 3 بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك الحصول على أعلى جودة للمنتجات من الموردين المحليين. وكجزء من تأثيرها على العولمة الثقافية، فإن جهود سي 3في المملكة العربية السعودية ستحدد وتوجه وتحتضن مواهب الطهي المحلية في خطوة من شأنها أن تروج لثقافة الضيافة السعودية وتصدرها إلى العالم..

موهبة لا مثيل لها

لم تجمع أي مجموعة مطاعم أخرى مثل هذا التجمع المؤثر من مواهب الطهي المشهورة عالميًا. عبر العلامات التجارية لمحفظة سي 3 يوفر الطهاة ماساهارو موريموتو, داريو سيشيني، كاتسيوا أويشي, داني غارسيا، ومارتن هيرلينغ , ومايكل إسرائيل، فنشنزو روسي و رومين فورنيل المأكولات الراقية، مما أدى إلى بناء مجتمع عالمي من المعجبين بمأكولاتهم، بمن في ذلك سيندي كروفورد وجون بونغوفي، جادين سميث وجوستين وهيلي بيبر وديبلو وباريس هيلتون.

وفي تعليقه على الشراكة، قال سام نازريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لسي3، “نحن مسرورون للغاية للتشارك مع صاحبة الرؤيا ليلي أبوزيد ودبليو كي القابضة. التوسع الدولي هو مفتاح نمو سي 3 وليس هناك شريك أفضل يأخذنا إلى سوق المملكة العربية السعودية المؤثر من ليلى أبو زيد. يتطابق سجل دبليو كي القابضة من التنفيذ الناجح والعلاقات الأفضل في فئتها مع رؤية سي 3. من خلال الشراكة، نحن متحمسون لتقديم العلامات التجارية الشهيرة للمطاعم الرقمية لـ سي3 مثل Umami Burger و Sam’s Crispy Chicken و Krispy Rice و Kumi و Sa’moto و أكثر للمجتمع السعودي “.

وتابع السيد نازاريان بالقول: “إن فريق سي 3 ملتزم بتحقيق المملكة العربية السعودية لرؤيا 2030 وتحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية عالمية. وإضافة إلى هذا الشعور ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى إلهام العالم للعمل معًا من خلال حب الطعام “.

من المقرر توسع سي 3 في المملكة العربية السعودية لتقديم 40 علامة تجارية عالمية إلى المنطقة، بما في ذلك:

– Umami Burger : يتصدر قائمة أفضل أنواع البيرغر في أميركا منذ العام 2009.

– Sam’s Crispy Chicken: مفهوم مطعم غير رسمي يقدم أطباقًا خاصة من الدجاج المقلي على طريقة الجنوب الأميركي خال 100٪ من المضادات الحيوية والهرمونات.

– Krispy Rice: التي ابتكرتها سي3مارتن هيرلينج، كبير مسؤولي الطهي في سي 3 وفريق الطهي وراء مطعم كاتسويا الشقيق، وتتركز القائمة حول طبق Krispy Rice الشهير جنبًا إلى جنب مع handrolls و maki cut roll و nigiri ووصفات الطعام التي يبتدعها الشيف.

– Sa’Moto: هو عبارة عن مجموعة من الأطباق الآسيوية المفضلة لدى الشيف أيرون موريموتو، وهي تجمع بين النكهات الآسيوية والتقنيات اليابانية والروح الأميركية.

– Cicci Di Carne: إذ يتمحور حول مفهوم المطعم السريع المحلية ومتجر الجزارين، مع قائمة طعام يديرها الشيف العالمي الشهير داريو تشيكيني، المعروف باسم “أفضل جزار في العالم”.

– El Pollo Verde: تم إنشاؤه بالشراكة مع الشيف داني غارسيا، أحد أشهر الطهاة في إسبانيا عالميًا، بعد أن حصل على ثلاث نجوم ميشلان و وجائزة بيب غورماند في العام 2016.

– Kumi: تعتبر العلامة التجارية الشقيقة لـ Krispy Rice وتعتمد على مطعم سي3 كومي في لاس فيغاس.

– EllaMia: علامة تجارية حديثة ومتطورة للقهوة تجلب شريحة من ثقافة القهوة الحرفية في لوس أنجلوس إلى الوجهات الدولية. سميت بمودة على اسمي ابنتي سام نازاريان، 3 الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سي 3.

– Plant Nation: يجمع بين المكونات الصحية وتقنيات الطهي الحديثة والنكهات المستوحاة من جميع أنحاء العالم لإنتاج أطباق نباتية فريدة من نوعها.

– LA Gente: تجربة تاكو المثالية المتنقلة المستوحاة من أسلوب شاحنات الطعام في لوس أنجلوس والتقاليد المكسيكية

– 12 Caviar: هنا، يحتل الكافيار مركز الصدارة بقائمة تسلط الضوء على ملامح نكهة الكافيار الدقيقة من جميع أنحاء العالم. السمة المميزة لتناول الطعام الفاخر. نموذج فارق للطعام الفاخر.

نموذج يكسر النموذج السائد

أول موقع لشركة سي3 في قاعة طعام المواطن، في الرياض في الربع الأول من العام 2022. . وسيحتوي مركز الطهي متعدد القنوات على مجموعة منسقة من العلامات التجارية التابعة لسي 3 للطهي. ستعمل كوجهة لتناول الطعام تضم مطاعم كاملة الخدمات وقاعة للطعام السريع. وبدعم من المطبخ الذي يديره الطهاة عن بعد، ستقدم قاعة طعام المواطن أيضًا خدمة توصيل الوجبات واستلام الطلبات المقدمة عبر تطبيق CITIZENS GO.

من المتوقع أن يطلق المشروع السعودي المشترك بين سي 3 و دبليو كي القابضة ثلاثين موقعًا للعلامة التجارية في العام الأول، حيث يرتفع إلى 110 مواقع و 550 موقعًا للعلامة التجارية بحلول العام الخامس تشمل قاعات الطعام، والمطابخ التي يديرها الشيف عن بعد، ومطاعم الخدمة السريعة، والخدمة الذاتية، وأخذ الخدمة من الموقع، وأخذ الوجبات بالسيارة بالإضافة إلى التوصيل عبر الهاتف المحمول.

تدرس سي3 سي 3 مواقع في التطويرات العقارية العامة والخاصة على جميع المستويات، مثل الصالات الرياضية ومحطات الوقود والمطارات والحرم الجامعي والأماكن الرياضية ومراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة، فضلاً عن المشاريع السعودية العملاقة.

من خلال إطلاق العنان للضيافة في المملكة من خلال ثورة تكنولوجيا الغذاء، ستوفر سي 3 في المملكة العربية السعودية مئات الوظائف وتعزز اقتصاد المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل من خلال تحفيز الضيافة وتطوير البنية التحتية للقطاع الخاص.

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حول سي3

سي3 (المتخصصة في إنشاء مجتمعات الطهي) تعمل على إعادة تخيل صناعة الخدمات الغذائية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التغيير. وإذ أسسها وقادها سام نازاريان مع مستثمر أقلية الأسهم في الشركة سيمون، هذه الشركة هي عالمية رائدة في ملكية أفضل وجهات التسوق وتناول الطعام والترفيه والوجهات متعددة الاستخدامات، وآكور، مجموعة الضيافة المعززة الرائدة عالميًا. تقدم سي3 في وقت واحد وبشكل منهجي وعلى نطاق واسع معًا التكنولوجيا وتجارة التجزئة غير المستغلة بالكامل والفنادق والمطابخ ومواهب الطهي ذات المستوى العالمي. تتعايش مجموعة شركة سي3من العلامات التجارية للطهي لتثوير صناعة الأغذية والمشروبات من خلال الاستفادة من تفضيلات العملاء سريعة التطور من خلال مطابخ 3 المشتركة وقاعات الطعام للمواطنين والتسليم عبر الهاتف المحمول مع الجيل التالي من تطبيق Citizens GO المقرر إطلاقه في العام 2021 . تتضمن ماركات سي3 التجارية الحالية أومامي برجر، كرسبي رايس، سامز كرسبي تشيكن، إيلا ميا، إن إيه بان، ذا آثر سايد، وإلبولو فيردي داني غارسيا، مع العديد من العلامات التجارية الأخرى التي هي طور الإعداد. اعتبارًا من مارس 2021، تدير سي 8903 مطبخًا رقميًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة c3sbe.com.

حول دبليو كي القابضة:

تأسست دبليو كي القابضة في العام 2017 من قبل ليلى عيسى أبو زيد، التي تشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي، وهي دار استثمارية معاصرة تولد شراكات طويلة الأجل ومفيدة للطرفين وفرصًا مبتكرة لتفديم القيمة بين المملكة العربية السعودية وبقية العالم. تعمل دبليو كي القابضة في خمسة قطاعات هي الترفيه، والأطعمة والمشروبات، والتجارة، والتكنولوجيا، وأسلوب الحياة، وتستثمر في أصول متباينة عالية الجودة من خلال عقلية ريادية ونهج مؤسسي.

تضم محفظة دبليو كي القابضة اليوم شركة RAFA / MFA، وهي مشروع مشترك بين RAFA (المملكة العربية السعودية) ومجموعة MF (أهم شركة إنتاج للأحداث والفعاليات في روسيا)، وشركة RUSSAD، وهي مركز أعمال بين المملكة العربية السعودية وروسيا وصندوق SAPEG PE FUND الذي أنشيء لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

في العام 2021، قدمت شركة سمارت فود هولدينج التابعة لدبليو كي القابضة كقسم فرعي مخصص لتمويل واحتضان وابتكار أكثر العلامات التجارية إثارة التي تعمل في مجال الأغذية والمشروبات ونمط الحياة. سمارت فود هولدنغ هي المنصة الاستثمارية لشركة سي 3 سي العربية. للمزيد يرجى زيارة www.wk-holding.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1522025/C3_by_sbe_Sam_ Nazarian.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1522026/WK_Holding_ Layla_Abuzaid.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1522024/C3_Arabia_Logo. jpg

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