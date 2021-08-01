‫”سي وورلد أبوظبي” في جزيرة ياس سيحتضن أكبر حوض مائي في العالم

– الحوض المائي في ال مدينة المتخصّصة في الحياة البحرية سيضمّ 68,000 كائن بحري بما في ذلك أسماك القرش وأسراب الأسماك وأسماك مانتا راي والسلاحف البحرية

– اكتمال نسبة 64% من أعمال التطوير في مدينة “سي وورلد أبوظبي”

– “سي وورلد أبوظبي” ينضم لجهود “سي وورلد” الممتدة على مدى 55 عاماً بدعم الأبحاث المتعلقة بالحيوانات وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها إلى البيئة الطبيعية

– “مركز ياس سي وورلد للبحوث وحماية الحياة البحرية” سيصبح أول مركز متخصص من نوعه في دولة الإمارات العربية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة “ميرال”، المطوّر الرائد للوجهات في أبوظبي، بالشراكة مع “سي وورلد باركس وانترتينمنت”، اليوم، عن تقدم كبير في سير الأعمال الإنشائية لمشروع “سي وورلد أبوظبي”، الجيل الجديد من المدن المتخصّصة في الحياة البحرية، وأضخم وأحدث مشروع على جزيرة ياس. وقد تم إنجاز نسبة 64% من الأعمال الإنشائية في مدينة الحياة البحرية التي تستعد لاحتضان الحوض المائي الأكبر والأوسع على مستوى العالم. كما سيضم المشروع “مركز ياس سي وورلد للبحوث وحماية الحياة البحرية” الحديث والذي سيكون مركزاً عالمي المستوى للأبحاث والإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية.

يتوقع اكتمال المشروع في عام 2022، وقد تم حتى الآن الانتهاء من تشييد الدعامة الفولاذية الأساسية وقرب الانتهاء من أعمال الإنشاء الخارجية بالمدينة المتخصّصة في الحياة البحرية، بالإضافة إلى العمل حالياً على واجهة المشروع وتثبيت ما يزيد عن 70 بالمئة من ألواح الأكريليك في المدينة.

وسيحتضن “سي وورلد أبوظبي” عند اكتماله أكبر الأحواض المائية للحياة البحرية على مستوى العالم، حيث يحتوي على 25 مليون لتر من المياه ويضم أكثر من 68,000 كائن بحري، بما في ذلك أسماك القرش وأسراب الأسماك وأسماك مانتا راي والسلاحف البحرية. وسيركز الحوض المائي في عرضه للزائرين بصورة رئيسية على “إطلالة بلا حدود”، وهي نافذة عمودية رائعة يصل ارتفاعها إلى 20 مترًا ضمن طوابق متعددة، تكشف عن مشاهد مائية مذهلة.

ويعدّ “مركز ياس سي وورلد للبحوث وحماية الحياة البحرية” امتداداً لخبرات مركز “سي وورلد” العالمي في الأبحاث والإنقاذ في الولايات المتحدة، وسيشكّل مركز معرفة متطوراً يركز على النظم البيئية للحياة البحرية التي تستوطن منطقة الخليج. وسيتخذ المركز موقعاً محاذياً للمدينة المتخصّصة في الحياة البحرية، وسيكون أول مركز للأبحاث البحرية والإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى البيئة الطبيعية في الإمارات. كما سيستكمل مساعي “سي وورلد” المستمرة في الأبحاث والإنقاذ والحفاظ على الحياة البحرية والتعليم. ويمكن وصول الزوار إلى “مركز البحوث وحماية الحياة البحرية” عن طريق الحجز وستُعرض فيه أعمال العلماء والباحثين المقيمين، بهدف إثراء معلومات الضيوف حول الحيوانات البحرية وتقديم برامج تعليمية مخصصة للمدارس المحلية والدولية والزوار.

وفي معرض تعليقه على الإعلان، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: “يسعدنا التعاون مع‘ سي وورلد باركس وانترتينمنت‘ في تطوير هذا الجيل الجديد من المدن المتخصّصة في الحياة البحرية، والتي ستضمّ أكبر حوض مائي للحياة البحرية في العالم، وأول مركز أبحاث مخصص لدراسة الحياة البحرية ورعايتها في دولة الإمارات. وتمثل ‘سي وورلد أبوظبي‘ إضافة هامة أخرى للتجارب والوجهات الغامرة في جزيرة ياس، ويعتبر خير برهان على تحقيق رؤيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانة الجزيرة كوجهة سياحية عالمية مرموقة للمقيمين والزوار على حد سواء”.

وستتاح أمام زوار “سي وورلد أبوظبي” فرصة الاطلاع على إحدى أكبر مجموعات الكائنات الحية وأكثرها تنوعًا في أي مدينة متخصّصة في الحياة البحرية على مستوى العالم. ويجسد مفهوم الحوض المائي”المحيطاللانهائي” مدى اتساع وحجم المشهد البحري المعروض للزائرين، وهو أحد العناصر المميزة في تصميم تجربة “المحيط الموحد” التي تربط بين ستة مناطق غامرة في أنحاء المدينة. وستسهم هذه الفكرة في دعم قدرة المدينة على محاكاة المواطن الطبيعية لأنواع مختلفة من الكائنات الحية، وتعايشها بانسجامٍ تامٍ كأنها في بيئتها الطبيعية. وسيتم تشجيع الضيوف على استكشاف هذه البيئات الطبيعية تحت الماء، من خلال تقنيات سرد القصص الغامرة، واستخدام أحدث التقنيات المتطورة، بما يزيد من عمق معرفتهم وتقديرهم لقيمة الحياة البحرية.

ومن جانبه، قال مارك سوانسون، الرئيس التنفيذي لشركة “سي وورلد باركس وانترتينمنت”: “يشرفنا عقد شراكة مع ميرال وذلك في إطار سعينا لتقديم تجارب “سي وورلد” الغامرة لزوار جزيرة ياس والمنطقة. نسعى جاهدين في تنفيذ مهمتنا وتأكيد التزامنا بجهود الإنقاذ وإعادة التأهيل على مستوى العالم من خلال “سي وورلد أبوظبي” ومدننا الأخرى المتخصّصة في الحياة البحرية في أمريكا الشمالية. فلدينا المئات من المتخصصين الذين يركزون على رعاية الحيوانات وإنقاذها وإعادة تأهيلها والتوعية بشأن الحفاظ على البيئة وحماية الموائل وإجراء الأبحاث المتعلقة بالكائنات البحرية. ونحن سعداء بمساهمة “مركز ياس سي وورلد للبحوث وحماية الحياة البحرية” في تعزيز التأثير العالمي الإيجابي لجهود “سي وورلد” في حماية الحياة البحرية في المنطقة والتي تكتسب أهمية كبرى.”

يمتد تصميم”سي وورلد أبوظبي” على مساحة إجمالية تقارب 183,000 متر مربع، ضمن خمسة طوابق داخلية، ويُعزز هذا التصميم الجديد خبرات “سي وورلد باركس وانترتينمنت” التي تتجاوز 55 عامًا في مجال الأبحاث ورعاية الكائنات البحرية والحفاظ عليها.

ويسهم مشروع “سي وورلد أبوظبي” في دعم رؤية “ميرال” الهادفة لتحويل جزيرة ياس إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية. وتشمل مجموعة الأصول الفريدة الخاصة بشركة “ميرال” على الجزيرة العديد من التجارب والوجهات الترفيهية التي حطمت الأرقام القياسية على مستوى العالم، مثل “عالم فيراري أبوظبي” و”ياس ووتر وورلد” و”عالم وارنر براذرز أبوظبي” و”كلايم أبوظبي”.

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى التزام “ميرال” و”سي وورلد باركس وانترتينمنت” بالعمل على استكشاف طموحات وأهداف الاستدامة لهذا المشروع الضخم على المدى البعيد، مع الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب. *

* ملاحظات للمحررين :

تصنيف اللؤلؤ 2 للاستدامة

ستحصل “سي وورلد أبوظبي” على درجةاللؤلؤ 2 بموجب تصنيف “استدامة” – وهي منهجية وإطار عمل لقياس استدامة تصميم المباني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل جانبًا رئيسيًا من “رؤية أبوظبي 2030” لبناء الإمارة وفقًا للمعايير الخضراء المبتكرة .

تم إنشاء نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني في عام 2010 وهو إلزامي في أبوظبي، حيث تتطلب جميع المباني شهادة تصنيف اللؤلؤ 1، ويجب أن تحصل جميع المباني الممولة عن طريق الحكومة على الحد الأدنى من تصنيف اللؤلؤ 2.

تكليف شركة تبريد المناطق “تبريد”:

تم تكليف الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق دبي المالي بالرمز (تبريد)، لتقديم خدمات تبريد المناطق في المشروع بما يضمن استفادة المدينة المتخصصة في الحياة البحرية من مصدر تبريد موثوق وموفر للطاقة.

سيتم توفير قدرة تبريد تصل إلى 7,500 طن مع امتياز إجمالي للشركة يصل إلى 15,000 طن من قدرة التبريد.

في إطار الاتفاقية، ستقوم شركة “تبريد” ببناء محطة جديدة مخصصة في موقع “سي وورلد أبوظبي” بحلول عام 2022، مع الاستفادة من مصدر التبريد الموثوق المتقدم والمستدام والمتصل بنظام التبريد المركزي في جزيرة ياس الذي تديره شركة “تبريد”.

نبذة عن “ميرال”

تعمل “ميرال” على تطوير الوجهات في أبوظبي من خلال توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. و”ميرال” هي الشركة المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل أصول الشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية، وفنادق ومطاعم ومتاجر وغيرها. واليوم تحتضن جزيرة ياس “عالم فيراري أبوظبي” و”ياس ووتروورلد” و “وارنر براذرز أبوظبي” وملعب “ياس لينكس” للجولف وياس مول وحلبة مرسى

ياس ومرسى ياس وسبعة فنادق تشمل فندق ياس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.miral.ae

لمزيد من المعلومات عن “سي وورلد أبوظبي”، يرجى زيارة: www.seaworldabudhabi.com

نبذة عن “سي وورلد باركس وانترتينمنت”

“سي وورلد باركس وانترتينمنت” هي شركة مدن ترفيهية رائدة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (SEAS) تقدم تجارب هادفة لتحفيز الزائرين والضيوف على حماية الكائنات الحية وروائع الحياة الطبيعية في عالمنا. وتعدّ الشركة إحدى أهم مؤسسات علوم الحيوان الرائدة على مستوى العالم في مجال رفاهية الكائنات الحية وتدريبها وتربيتها ورعايتها البيطرية. ويتركز الاهتمام الجماعي للشركة على العناية بإحدى أكبر المجموعات الحيوانية في العالم، وأسهمت بدور رائد في قيادة تطوير رعاية الكائنات الحية، كما تقوم الشركة بإنقاذ وإعادة تأهيل الحياة البحرية والبرية المريضة أو المصابة أو المهملة بهدف إعادتها إلى بيئتها الطبيعية. وخلال تاريخ الشركة، قدم فريق إنقاذ “سي وورلد” المساعدة لأكثر من 39,000 حيوان محتاج. وتمتلك شركة “سي وورلد باركس وانترتينمنت” مجموعة من العلامات التجارية المرموقة وتُرخصها، مثل “سي وورلد” و”بوش جاردنز” و”أكواتيكا”و”سيسامي بلايس” و”سي ريسكيو”. وخلال تاريخها الممتد لأكثر من 60 عاماً، قامت الشركة بإنشاء محفظة متنوعة تضم 12 وجهة ومدينة ترفيهية إقليمية تم إنشاؤها في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويعرض كثير منها مجموعاته الفريدة من نوعها من الكائنات الحية. تتميز حدائق “سي وورلد باركس وانترتينمنت” الترفيهية بمجموعة متنوعة من الألعاب والعروض وغيرها من الوجهات ذات الجاذبية الواسعة، والتي تقدم تجارب لا تُنسى، وعروض قيمة قوية لضيوفها.

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