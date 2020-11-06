‫سي جي تي أن: حلول الصين للاقتصاد العالمي الذي يعاني من الفيروس – التعاون والانفتاح

بكين، 6 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — انتشر وباء كويد-19 بصورة مقلقة، وهو أصاب بالعدوى الملايين من الناس ودفع بالنشاط الاقتصادي العالمي إلى مرحلة من انعدام الحركة فيما قامت الدول بفرض إجراءات صارمة على الحركة لاحتواء انتشار الفيروس.

كيف يمكن للاقتصاد العالمي أن يتعافى من هذه الضربة غير المسبوقة؟

وفي خطابه عبر رابط الفيديو في حفل افتتاح معرض الصين الدولي الثالث للوارداتيوم الأربعاء، قدم الرئيس الصيني شي جينبينغ الإجابة من الصين: التمسك بمبادئ التعاون ذي المنفعة المتبادلة والانفتاح المتبادل.

التعاون متبادل المنفعة

China’s dual circulation an active choice and long term strategy officialوقال شي إن كوفيد -19 هو تذكير صارخ بأن جميع البلدان مرتبطة معًا كمجتمع ذي مستقبل مشترك، مضيفًا أنه لا يمكن لأحد أن يظل محصنًا في أي أزمة كبيرة ويجب على الدول العمل معًا كشركاء، مع تحمل كل منهم مسؤوليته الواجبة.

التضامن والتعاون هما الخياران الصحيحان لمواجهة التحديات. وقال شي “يجب علينا التمسك بمبدأ التعاون متبادل المنفعة.”

وشدد على أن معرض الصين الدولي الثالث للواردات هو الآن منفعة عامة دولية للعالم للمشاركة فيه، حيث يعمل كمنصة رئيسية للمشتريات الدولية، وتشجيع الاستثمار، والتبادل الثقافي والتعاون.

شهد أول معرضللصين للوارداتفي العام 2018 صفقات لشراء السلع والخدمات المحتملة لمدة عام واحد تصل قيمتها إلى 57.83 مليار دولار، في حين بلغت الصفقات من دول الحزام والطريق 4.7 مليار دولار. وفي المعرض الصيني للواردات الثاني، ارتفع الرقم بنسبة 23 في المئة إلى 71.13 مليار دولار.

يتوافد على معرضالواردات الصينيلهذا العام العائدون من المعارض السابقة بالإضافة إلى الوجوه الجديدة، بما في ذلك ما يقرب من 50من شركات الفورتشن 500والشركات الرائدة في الصناعة.

لا شك في أنه من خلال التعاون من خلالالمعرض الصيني للوارداتلهذا العام، يمكن ضخ زخم جديد في الاقتصاد العالمي.

الانفتاح المتبادل الذي يتميز بالمنافع والمسؤوليات والحوكمة المشتركة.

الانفتاح المتبادل هو كلمة رئيسية أخرى ذكرها الرئيس الصيني الدولي في المعرض الصيني للواردات.

وقال شي إن استضافة معرض الصين الدولي الثالث للوارداتيظهر رغبة الدولة الصادقة في تشارك فرص السوق مع العالم والمساهمة في انتعاش الاقتصاد العالمي.

وفي إشارة إلى أن إجراءات الانفتاح الصينية التي أعلن عنها في معرض الصين الدولي للواردات العام الماضي قد تم تنفيذها بالكامل، تعهد شي بمزيد من التدفقات المحلية والدولية المنفتحة ليس فقط لاحتياجات التنمية الخاصة ولكن أيضًا لصالح الناس في جميع البلدان.

وفقًا للبيانات الرسمية، حققت الصين أسرع انتعاش من الوباء بين الاقتصادات الكبرى. في الأرباع الثلاثة الأولى، نما اقتصادها بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، في حين أن بقية العالم لا تزال غارقًة في الركود إلى حد كبير. كما سجل إجمالي الواردات والصادرات في البلاد نموًا إيجابيًا على أساس سنوي في نفس الفترة.

تعمل الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على الترويج لنمط تنمية “مزدوج الدوران” منذ شهر أيار/مايو. تشير الاستراتيجية إلى نمط تنمية اقتصادية يستفيد من التنمية المحلية كدعامة أساسية، مع تعزيز التنمية المحلية والدولية لبعضها البعض.

إقرأ المزيد:

مسؤول: التداول المزدوج للصين خيار نشط للاستراتيجية الطويلة الأجل

كما تم التأكيد على تكثيف بناء نمط التنمية الجديد المتمثل في “التداول المزدوج” في السنوات الخمس المقبلة في الجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني ،التي اختتمت أعمالها يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر.

كما أعلن الرئيس الصيني عن إجراءات جديدة لتعزيز الانفتاح في خطابه الرئيسي.

وقال شي في خطابه الرئيسي إن الصين ستقدم قائمة سلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود وستفتح على نطاق أوسع في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والإنترنت، وستتبع الصين طرقًا مبتكرة لتنمية التجارة الخارجية.

تقف الصين على أهبة الاستعداد لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة عالية المستوى مع المزيد من الدول في العالم، وستعمل الصين على التوقيع المبكر على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وتسريع المفاوضات حول معاهدة الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي واتفاق تجارة حرة بين الصين واليابان وجمهورية كوريا.

إقرأ المقال الأصلي هنا :

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=WtN94DneAC0

المعلومات – https://mma.prnewswire.com/ media/1326975/CGTN_ Infographic1.jpg