‫سي جي تي أن: الصين تسعى جاهدة لحماية البيئة على طول نهر اليانغتسي

وخلال زيارته لمدينة مانشان، زار الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، شي جنبنغ، المتنزه البيئي شويجاوا القريب من النهر.

وتفقد وضع مياه الفيضانات في نهر اليانغتسي، والتجديد الشامل للواجهات البحرية، فضلا عن حماية البيئة وترميمها.

جدير بالذكر أن الصين أدرجت الحماية البيئية والتنمية عالية الجودة لحوض النهر الأصفر، وتطوير الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي كاستراتيجيات وطنية.

بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2019، خصصت الميزانية المركزية 123.7 مليار يوان (17.67 مليار دولار أميركي) لدعم إعادة تأهيل البيئة في الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي، وفقا لصحيفة الشعب اليومية.

كما زار شي مجموعةماغانغالتابعة لمجموعة الصينباوو الصينية للحديد.وتعرف في ورشة عمل على استئناف الشركة للعمل والإنتاج والعمليات.

بفضل تضحياتها العظيمة وجهودها المضنية، نجحت الصين في السيطرة على وباءكوفيد-19بشكل أساسي، وينتعش الاقتصاد بشكل مطرد.

وكما يتضح من عدة مؤشرات منتصف العام، فقد نجح الاقتصاد الصيني في تجاوز الانكماش الذي تسبب فيه كوفيد-19وعاد إلى النمو في الربع الثاني.

وبعد ظهر الأربعاء، تفقد شي بحيرة تشاوهو في هفي، عاصمة مقاطعة أنهوي، وتحدث إلى الجنود والمسؤولين المحليين وكذلك أعضاء الحزب للمساعدة في مكافحة الفيضانات.

أدى استمرار هطول الأمطار في موسم الفيضانات إلى رفع مستوى المياه في بحيرة تشاوهو، إحدى أكبر خمس بحيرات للمياه العذبة في الصين.

أرسلت السلطات المحلية 3000 جندي كجزء من جهود الإغاثة من الفيضانات في تموز/يوليو.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=xG4caUB4ZBw