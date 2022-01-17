‫سي جي تي أن أميركا تطلق حملة إعلامية تحت شعار “معا لمستقبل مشترك”

وعرض رئيس مجموعة الصين الإعلامية ورئيس تحريرها شين هايشيونغ رسالة فيديو عبر الإنترنت لتعريف العالم بأحدث استوديوهات البث المباشر الذي يعمل بفضل شبكة 5 جي.

دعا شين في رسالته بالفيديو زملاءه في وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم لاستخدام الاستوديو المبني على القطار فائق السرعة الذي سيتم استخدامه خلال الألعاب.

وقال إن الصين مستعدة للألعاب و”دعونا نكون معا من أجل مستقبل مشترك”.

كما شارك سفير الصين لدى الولايات المتحدة، تشين غانغ، رسالة فيديو خاصة لمشجعي هوكي الجليد، قال فيها إن الناس يحبون الرياضة لأن اللعبة تعكس “الروح الرياضية للاحترام المتبادل” و”اللعب النظيف”.

كما قال السفير تشين غانغ إن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين تستخدم أفضل تكنولوجيات لصنع الجليد في العالم، وهي تقنيات “خالية تماما من الكربون”.

كما شارك ديك باوند، العضو الكبير في اللجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب شخصيات أولمبية أخرى، حماسهم للمنافسة القادمة في الصين.

وقال العديد من اللاعبين الأولمبيين الأميركيين، بمن في ذلك الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية ثلاث مرات، شون وايت، إنهم متفائلون للغاية إزاء الألعاب القادمة، مما يظهر حرصًا كبيرًا على المنافسة في بكين على المسرح العالمي.

وتتزامن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022 في بكين مع السنة الصينية الجديدة. أطلقت سي جي تي أن أميركا احتفالًا بالرياضة والوحدة والسعادة لسنة “النمر” القادمة في ساحة كابيتال وان في واشنطن العاصمة.

وقد قُدمت الهدايا للمشجعين، بما في ذلك النمور وحيوانات الباندا المحشوة.

https://newsus.cgtn.com/news/ 2022-01-12/CGTN-America- launches-Together-for-a- shared-future-media-action- 16KtUceF9Kw/index.html

– الشعار https://www.youtube.com/watch? v=w8RWCtuCdig