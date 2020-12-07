‫سيكونس تحصل على جائزة IFM الدولية لأكثر منصات الاتصال ابتكارية

القاهرة ، مصر– 7 كانون أول/ديسمبر، 2020 / — شُميت منصة سيكونس، وهي مزود عالمي لمنصات الاتصال كخدمة، “أكثر منصة اتصال ابتكاريةMost Innovative Communication Platform ” من قبل مجلة التمويل الدولية (International Finance Magazine) في جولتها للعام 2020 للجوائز التكنولوجية.

تُمنح الجائزة – وهي واحدة من أبرز الجوائز في هذا المجال – تقديرًا للمساهمات البارزة والعمل في مجال التكنولوجيا، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المصرفيةالرقمية والدفع الإلكتروني.

من خلال نهجها المبتكر ، تسرع سيكونس التبني التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتعمل على تحسين اتصالات المؤسسات عبر مختلف القطاعات. وقد أدت خدماتها إلى إقامة تعاون عالي المستوى مع أكبر الأسماء في المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية [Fawry (الدفع الإلكتروني)، EFG Hermes (الاستثمار)، CIB ( الخدمات المصرفية)].

يقول كريم خورشيد، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سيكونس، “نشعر بالفخر العميق بهذا التقدير.” ويضيف قائلاً: “إننا نطمح إلى اعتبار هذا التكريم على أنه قوة دافعة تدفعنا نحو المزيد من التميز. إن كوننا من بين الفائزين الآخرين بالجوائز هو تذكير بالجهود الكبيرة التي نبذلها بشكل جماعي لبناء مستقبل أكثر ترابطا. الابتكار هو قلب وجوهر كل ما نقوم به، وتتمثل مهمتنا في الحفاظ على منصات قوية تشجع على تجارب لا تُنسى”.

منصة اتصالات سيكونس (CEQUENS Communications Platform) ، وهى المنتج الأساسي للشركة لتمكين الاتصالات المؤسسية حيث تعمل على تحويل الاتصال إلى عملية أسهل وأفضل وأسرع من خلال بنية تحتية قوية تعزز الاتصالات بين الشركات وقاعدة عملائها في جميع أنحاء العالم.

“بنيتنا التحتية الرقمية متينة للغاية. ونهدف إلى إحداث ثورة في التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم بناءً على التقدم الذي تم تحقيقه بالفعل،” تقول هانيا طلبة، نائبة الرئيس للشراكات العالمية بسيكونس. ويضيف وائل علىالرئيس التنفيذى للشئون التجارية بسيكونس “تعمل حلولنا الرقمية على تمكين آلاف الشركات كل يوم لخلق تجارب أكثر جدوى، وتعزيز اتصالات العملاء، وتوسيع إمكانات التفاعل بين شركات الأعمال والمستهلكين.”

تجمع منصة اتصالات سيكونس بين العديد من الخدمات والميزات، بما في ذلك أحدث حلول WhatsApp Business وCEQUENS Chat الخاصة بالشركة. قالت زينب شاكر، رئيسة استشارات حلول العملاءبسيكونس : “هذا التكامل العميق جزء من استراتيجية الشركة نحو إنشاء حلول متعددة القنوات عبر وظائف مختلفة يمكن للشركات استخدامها على منصة واحدةوأضافت ” تتمثل مهمة سيكونس في سد الفجوات و بناء الخبرات فى عالم يحركه تكنولوجيا الاتصالات”.

حول مجلة التمويل الدولي (International Finance Magazine)

مجلة التمويل الدولي هي مجلة أعمال وتمويل رائدة فى مجالها تنشرها شركة International Finance Publications Limited في المملكة المتحدة.

تقدم مجلة التمويل الدولى لشركئها خدمات الاستشارات الدعائية و التسويق التجارى على المستوى الدولى، الى جانب الاعتراف بالتميز المؤسسي من خلال جوائزمجلة التمويل الدولية التى تقام سنويا.

حول سيكونس

سيكونس هي شركة عالمية رائدة مزودة لمنصة الاتصالات كخدمة(CPaaS Provider) تهدف إلى سد فجوات الاتصال في عالم تحركه الاتصالات.

توفرسيكونس واجهات برمجة تطبيقات اتصالات متعددة القنوات تمكن المؤسسات والمطورين من التواصل مع قاعدة عملائهم في جميع أنحاء العالم.

بصفتها رائد أعمال في شبكة إنديفور Endeavor وعضو مشارك في منظمة جي أس أم أيه GSMA وحاصلة على شهادة الأيزو، تلعب سيكونس دورًا محوريًا في تطوير الاتصالات التجارية في المنطقة.

منصة اتصالات سيكونس CEQUENS Communications Platform ، المتوافقة مع PCI/DSS، تستفيد من أحدث التقنيات وتتميز بمجموعة شاملة من الخدمات التي تركز على الحلول المرنة والقابلة للتطوير والعملية من حيث التكلفة.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع سيكونس الإلكترون www.cequens.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي hello@cequens.com

للتواصل الاعلامي:

ألن يوسف

مدير العلاقات العامة والاتصالات

a.youssef@cequens.com

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