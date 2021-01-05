‫سيقوم بريد الإمارات بتوزيع خدمات Lleida.net للتوقيع الإلكتروني والإشعار الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة

مدريد ودبي, 5 يناير / كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ — مدريد ، 5 يناير. – ستقوم شركة البريد الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، بريد الإمارات ، بتسويق جميع خدمات التوقيع الإلكتروني والإشعار الإلكتروني المعتمد لشركة Lleida.net الإسبانية المدرجة (BME: LLN) (OTCQX: LLEIF) (EPA) : ALLLN).

من خلال هذا العقد ، الذي تم توقيعه لأجل غير مسمى ، سيقوم بريد الإمارات بتوزيع خدمات الاتصالات الإلكترونية المعتمدة على المواطنين والجهات الخاصة والمؤسسات العامة في جميع أنحاء دولة الامارات العربية المتحدة.

ستسمح الاتفاقية الموقعة هذا الأسبوع بين الشركتين للشركة الإماراتية بالبدء في تسويق هذه الخدمات على الفور في نموذج الدفع عند الاستخدام.

سيتم تقديم الخدمات من قبل بريد الإمارات ككيان اتحادي في الدولة ، وستكون “محايدة” فيما يتعلق بالمؤسسات العامة والخاصة.

كمثال على نطاقها ، تم دمج بعض الخدمات المنصوص عليها في العقد ، من اليوم الأول ، مع خدمة الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي الإماراتي للحكومة الفيدرالية للبلاد.

وهكذا ، يصبح موقع شركة Lleida.net جزءًا أساسيًا من الأجزاء الرئيسية للمبادرة المسماة UAE Pass.

UAE PASS هو الهوية الرقمية الوطنية الأولى لجميع المواطنين والمقيمين والزوار في دولة الامارات العربية المتحدة.

يتيح الوصول إلى خدمات القطاعات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فضلاً عن التوقيع رقمياً على جميع أنواع الوثائق الرسمية.

شركة مجموعة بريد الإمارات هي شركة عامة محدودة خاضعة لهيئة الإمارات للاستثمار (EIA) تعمل ككيان تجاري في جميع أنحاء دولة الامارات العربية المتحدة.

الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها هي الجهة الرسمية المسؤولة عن ترخيص جميع الخدمات البريدية من البريد السريع والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

“في هذه اللحظة لدينا بالفعل تحالفات رئيسية مع مختلف الخدمات البريدية الوطنية التي تسمح لنا بتوسيع تقنيتنا في جميع أنحاء العالم والتي تحقق عوائد كبيرة لمساهمينا. وأوضح سيسكو سابينا ، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة ، أن الصفقة مع بريد الإمارات هي حجر الاساس لمزيد من التوسع في الشرق الأوسط.

كما صرح سعادة عبد الله م. الأشرم ، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات ، أن “تقديم هذه الخدمة هو خطوة أخرى نحو دمج الرقمنة في خدمتنا ودعم الأجندة الوطنية نحو نظام حكومي أكثر ذكاءً”.

سيتم توفير الخدمات مباشرة من خوادم مستضافة في دولة الامارات العربية المتحدة.

في هذا الوقت تعتبر شركة، Lleida.net هى المزود الرسمي للاتصالات الإلكترونية المعتمدة للخدمات البريدية الوطنية المقدمة فى عدة دول مثل كولومبيا وجنوب إفريقيا وزامبيا وغيرها.

Lleida.net هي الشركة الأوروبية الرئيسية في مجال الاتصالات الإلكترونية المعتمدة.

أصبحت الشركة ، التي تعمل في 19 دولة ، اللاعب الأوروبي الرئيسي في هذا القطاع في السنوات الأخيرة.

خلال هذا العام ، ارتفعت قيمة أسهم الشركة بأكثر من 900 في المائة ، مما جعل الشركة واحدة من اكثر الشركات التي نمت قيمتها في أوروبا.

تمتلك الشركة بالفعل أكثر من 195 براءة اختراع لاختراعات التوقيع الرقمي حول العالم. ومن بين الدول التي منحت الاعتراف بـ Lleida.net الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين وأستراليا وإسرائيل ومكتب التعاون الخليجي والمكسيك وجنوب إفريقيا ونيوزيلندا.

حاليًا ، يتم التعرف على أساليب الملكية الخاصة بالشركة المدرجة على أنها صالحة للتصديق على الإخطارات القانونية في عمليات التعاقد من قبل سلطات أكثر من 70 دولة.

The Paloma Project, Media, [email protected], +356 7946 7486, https://Lleida.net