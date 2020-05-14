‫سيبلا تبرم اتفاق ترخيص مع غيلياد لزيادة فرص علاج فيروس كورونا COVID-19

مومباي، الهند، 14 مايو/ أيار، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم سيبلا ليمتد “Cipla Limited” (بورصة بومباي: 500087) (سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: CIPLA EQ) (ويشار إليها أدناه بـ “سيبلا”) عن إبرامها اتفاق ترخيص غير حصري مع غيلياد ساينسز إنك “Gilead Sciences, Inc.” بهدف تصنيع وتوزيع عقار ريمديسيفير “Remdesivir” التجريبي، الذي نال تصريحًا لاستخدام الطوارئ (EUA) بواسطة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج مرضى فيروس كورونا COVID-19. ويعد هذا الاتفاق جزءًا من جهود سيبلا لتعزيز العلاجات اللازمة لإنقاذ الأرواح على الصعيد العالمي للمرضى المتضررين من الجائحة.

وكجزء من الاتفاق، سيسمح لشركة سيبلا تصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة والمنتج النهائي، وتسويقه في 127 دولة بما في ذلك الهند وجنوب إفريقيا تحت علامة سيبلا التجارية. وستستلم سيبلا تقنيات المعرفة الفنية الخاصة بالتصنيع من غيلياد ساينسز إنك بغرض تصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة والمنتج النهائي على نطاق تجاري. وسيساعد حضور سيبلا الجغرافي والتجاري المكثف في إتاحة هذا العلاج للمزيد من المرضى والأسواق.

وطبقًا لمتابعة منظمة الصحة العالمية، فقد تجاوز عدد حالات الإصابة المعلن عنها جراء فيروس كورونا COVID-19 حاجز الأربعة ملايين حول العالم.

وسيتيح تصريح استخدام الطوارئ (EUA) استخدام عقار ريمديسيفير على نطاق أوسع لعلاج المرضى المقيمين بالمستشفيات الذين يعانون من أعراض الفيروس الحادة. ويعتمد تصريح استخدام الطوارئ على البيانات المتاحة من تجربتين سريريتين عالميتين – دراسة المرحلة الثالثة من العلاج البديل التي أجراها المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية على المرضى الذين يعانون من أعراض متوسطة إلى حادة من فيروس كورونا COVID-19، ودراسة المرحلة الثالثة العالمية التي أجرتها شركة غيلياد لتقييم عقار ريمديسيفير للمرضى ذوي الأعراض الحادة. وهناك العديد من التجارب السريرية الإضافية التي يتم إجراءها لإعداد مزيد من البيانات بشأن سلامة وفعالية عقار ريمديسيفير كعلاج محتمل لفيروس كورونا COVID-19. ولم يزل عقار ريمديسيفير عقارًا تجريبيًا لم يتم اعتماده من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفي معرض تعليقه على الشراكة، صرح السيد/ أومانغ فوهرا “Umang Vohra” (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي العالمي، سيبلا ليمتد)، قائلاً: “بينما يواجه العالم أزمة فيروس كورونا COVID-19، من المدهش أن نتعاون في سبيل مكافحة هذا الفيروس سويًا. ويسعدنا الاشتراك مع غيلياد لهذا الغرض وتقديم العلاج للمرضى حول العالم بعد نيل الاعتمادات التنظيمية اللازمة. وفي سيبلا، نسعى بشكل مستمر لضمان عدم حرمان أي مريض من العلاج المنقذ للحياة. وتعبر شراكتنا مع غيلياد عن التزامنا الراسخ وتمثل خطوة مهمة لإنقاذ ملايين الأرواح المهددة جراء الجائحة”.

نبذة عن سيبلا:

تأسست شركة سيبلا عام 1935، وتعد شركة صيدلانية عالمية تركز على النمو السريع والمستدام، والأدوية النوعية المعقدة، وللشركة حضور راسخ في أسواقنا المحلية بالهند، وجنوب إفريقيا، وأمريكا الشمالية، والأسواق المنظمة والصاعدة الرئيسية. وتشتهر الشركة بتميزها في علاجات الجهاز التنفسي، والأدوية المضادة للفيروسات الرجعية، والمسالك البولية، والأدوية المضادة للعدوى والخاصة بالجهاز العصبي المركزي. وتنتج مواقع التصنيع الـ 46 حول العالم أكثر من 50 مستحضرًا صيدلانيًا و1,500 منتج باستخدام أحدث المنصات التقنية لخدمة أكثر من 80 سوقًا. وتصنف سيبلا كثالث أكبر شركة صيدلانية في الهند (تقرير إيكويفيا مات “IQVIA MAT” مارس/ آذار2020)، وثالث أكبر شركة صيدلانية خاصة في جنوب إفريقيا (تقرير إيكويفيا مات مارس/ آذار 2020)، وضمن أكبر شركة المستحضرات الصيدلانية النوعية في الولايات المتحدة. وعلى مدار أكثر من ثمانية عقود، كان إحداث فارق لمرضانا هو مصدر إلهام جميع أعمال سيبلا. وأحدثنا نقلة نوعية في توفير علاج ثلاثي مضاد للفيروسات لعلاج فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز “HIV/AIDS” بأقل من دولار واحد في إفريقيا في 2001 والذي نال إشادة واسعة لمساهمته في إضفاء مزيد من الشمول، وتيسير الوصول، والإتاحة لمركز الإصابة بمرض الإيدز. وفي إطار المسئولية المجتمعية للشركة، جعل منهج سيبلا الإنساني في مجال الرعاية الصحية – الذي يسعى لتحقيق هدف “الرعاية مدى الحياة” وصلاتها المجتمعية المتجذرة أينما حلت – الشركة بمثابة شريك مفضل للمؤسسات الصحية العالمية، والشركات المماثلة وجميع أصحاب المصلحة. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cipla.com ، أو تابعنا على تويتر، فيسبوك، لينكيد إن.

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/947146/Cipla_Logo.jpg