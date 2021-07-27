‫سيارة McLaren 765LT Spider ذات الأداء الاستثنائي: أقوى السيارات الخارقة ذات السقف القابل للطيّ من McLaren على الإطلاق، لتنقل محبي الإثارة لمستويات غير مسبوقة من التفاعل الحركي

منامة. البحرين, 27 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ —

– تم كشف الستار عن سيارة 765LT Spider، المتوفرة للطلب الآن

– حصريّة وثمينة لأصحاب المجموعات النادرة، حيث سيتم صناعة 765 نموذجًا منها -فقط- وفق الطلب، وهو مطابق لعدد النماذج “كوبيه” ذات السقف الانسيابي التي بيعت حتى نفاذ الكمية

– توفّر LT المكشوفة الحديثة بعدًا آخر من التفاعل الحركي بفضل تصميم الخلفية الطويلة “Longtail“

– تتضمن سقفًا صلبًا قابلا للطيّ (Retractable Hard Top)، ذو تشغيل كهربائي مصممّ كقطعة واحدة من ألياف الكاربون. ويمتاز بإمكانية الفتح أو الطيّ فيما لا يزيد عن 11 ثانية وحسب، وبسرعات تصل إلى 50 كلم/ الساعة (31 ميل/ الساعة) لتعزيز تجربة القيادة

– نافذة خلفية متحركة تتيح لك الاستمتاع الأمثل بصوت “LT Soundtrack” الفريد، والذي يبعثه نظام العادم الرباعي-المخرج المصنّع من التيتانيوم كليًا، وذلك حتى في حال كون السقف مثبّتًا في مكانه

– مع محرّك McLaren V8 ذو الشاحن التوربيني المزدوج بسعّة 4.0 لترًا، وبقوّة 765 حصانًا متريًا وعزما بالغا 800 نيوتن مترًا يمكن لهذه السيارة المذهلة التسارع بمعدل 0 إلى 60 ميلا/ الساعة في غضون 2.7 ثوانٍ فقط، وبمعدل 0 إلى 100 كلم/ الساعة (62 ميلاً/ الساعة) في 2.8 ثوانٍ، وبمعدل 0 إلى 200 كلم/ الساعة في 7.2 ثوانٍ

– أكبر معدل تسارع إطلاقًا ضمن فئة LT Spider على الإطلاق – تسارع الناقل أفضل بمعدل 15% من 720S– مع تحسين أداء نظام ناقل الحركة لتعزيز التفاعل مع السائق

– اهتمام أكبر بتخفيف الوزن – أخف بقدر 80 كغم من 720S Spider، حيث يبلغ إجمالي وزنها الاعتيادي دون القطع الزائدة (DIN) ما لا يزيد عن 1,388 كغم، وهو أثقل بـ 49 كغم فقط من 765LT “كوبيه” ذات السقف الانسيابي

– معدل القوة-إلى-الوزن رائد -ضمن فئة السيارات ذات السقف القابل للطيّ- يبلغ 598 حصانًا متريًا لكل طن عند أخف وزن حال خلو المركبة

– تتضمن السيارة مواد بالغة الخفة وعالية الأداء في جميع مفاصلها، فضلاً عن توظيف أحدث تقنيات ألياف الكربون المتطورة لمكونات الهيكل

– تحوي عناصر مخصّصة لضمان الخفّة من ضمنها نظام عوادم التيتانيوم (يوفّر %40 من الوزن مقارنة بنظيره من الفولاذ)، مع ناقل حركة مصنّع من مواد بمعايير سيارات F1، وزجاج مقوى أنحف من ذي قبل

– يمتاز بنفس مكونات باقة الانسيابية الهوائية لنموذج “كوبيه” ذو السقف الانسيابي – فتحة الهواء الأماميّة والقاعدة الأماميّة، زيادات الحواف الجانبيّة، الصادم الخلفي والأمامي، واللوحة الخلفية الانسيابية – هذا مضافًا إلى الجناح الخلفي الفعّال والّذي يتكيف مع وضع السقف المطوي أو المفتوح

– تقنية الانسيابية الهوائية الرائدة على مستوى الفئة لتوليد القوى الدافعة نحو الأسفل بقدر 25% أكثر من 720S Spider

– ديناميكيات هيكليّة مطوّرة مع نوابض LT ونظام التخميد المصمّمين لها خصيصًا، وقاعدة أماميّة أكثر عرضًا، ومقدمة أكثر انخفاضًا مدعومة ببرمجيات فريدة لنظام التحكم بالهيكل عبر التعليق الفعّال (LHPCC II) المعزز بتقنية الهيدروليك الترابطي

– محور عجلات -أحادي القياس- ذو عشر أعمدة مصنّع من خليط معدني مقوى بالغ الخفّة، تعلوه إطارات P Zero™ Trofeo R مصمّمة خصيصًا للسيارة من قبل شريك McLaren التقنيّ، Pirelli

– تغمر القوة تصميمها الداخلي المستوحى من رياضة سباق السيارات بمقاعد سباقات من ألياف الكربون، ونفق مركزي داخلي من ألياف الكربون، وأرضية ألياف كربون مكشوفة، كما أن تصميمها الداخلي مزين بعناصر شتى من مادة Alcantara®.

– أنظمة التكييف والصوتيات غير مشمولة في التصميم الأصلي للسيارة لضمان خفّة الوزن، إلا أنه يمكن تركيبها حسب الطلب بدون أي تكلفة إضافية

– تتوفر خيارات مركز عمليات McLaren الخاصة (MSO)، ومنها خيار MSO Clubsport Pack ، أو MSO LT Black Pack مضافًا إلى خيارات MSO مستقلة أخرى

لطالما عرفت شركة McLaren Automotive بصيتها وإنجازاتها على مستوى عالمي في مجال تصنيع وابتكار أحدث السيارات الحصريّة، والفخمة، وعالية الأداء. وقد أسست لها هذه الإبداعات في عالم التقنيات الميكانيكية سمعة لا تضاهى خلال العقد المنصرم. وسيرًا على هذا النهج الراسخ فإن McLaren تدشّن اليوم نموذجًا بارزًا آخر: سيارة 765LT Spider.

وعلى غرار سيارة 765LT “كوبيه” ذات السقف الانسيابي التي أطلقت في العام الماضي -وقد بيعت جميعها حتى نفاد الكميّة-، فإن سيارة McLaren Spider الجديدة كليًا هي أقوى السيارات الخارقة ذات السقف القابل للطيّ من McLaren على الإطلاق، وقد صمّمت لتقدم أعلى مستوى غير مسبوق من التفاعل الحركي والاستجابة للسائق ضمن نماذج McLaren LT، لنقل السائق إلى تجربة قيادة منقطعة النظير. وبهندستها الفذة المعروفة عن أي سيارة من نماذج McLaren Longtail ذات الخلفية الطويلة والتي تتمثل بخصائص منها – خفّة الوزن، والديناميكيات الأنسب للسياقة في المضمارات، والانسيابية الهوائية المطوّرة والفريدة- فإّن 765LT Spider تحوز أيضًا جميع القدرات الرائدة في فئة “كوبيه” ذات السقف الانسيابي، وترقى لتطلعات التفرّد والحصريّة التي تشتهر بها طرازات LT: حيث إنه سيتم تصنيع 765 نموذجًا من هذه السيارة فقط عالميًا لطلبات العملاء.

هذا، وتعدّ هذه السيارة استمرارًا لإرث نموذج “كوبيه” ذو السقف الانسيابي حيث تحتوي ديناميكيات الحركة والانسيابية ذاتها بدون أي مساومة على خصائص البنية الهيكلية وبزيادة وزن طفيفة تعادل 49 كغم – والتي يعزى أغلبها للسقف القابل للطيّ وآليات تشغيله-. ويبلغ وزن 765LT Spider الاعتيادي دون القطع الزائدة (DIN) ما لا يزيد عن 1,388 كغم، وهو أخف بقدر 80 كغم من 720S Spider وأخف بحوالي 100 كغم من أقرب منافس قابل للمقارنة.

ولأن تجربة القيادة لا تكتمل إلا بما يمتع جميع الحواس، فإن السقف الصلب -القابل للطي والمشغل بالكهرباء- مصنوع كقطعة واحدة من ألياف الكربون لتمكين السائق من الاستمتاع بنسمات الهواء الطلق بضغطة زر حيث ينفتح السقف كليًا خلال 11 ثانية فقط بسرعات تصل إلى 50 كلم/ الساعة. وليس الفرق بين وجود السقف عدمه شكليًا وحسب، بل إنه يتيح تدفق الصوت الفخم لنظام العوادم رباعي-المخرج إلى داخل القمرة لينقل السائق إلى تجربة لا تضاهى وأبعاد جديدة من الإثارة.

وفي هذا السياق علّق مايك فلويت، المدير التنفيذي لشركة McLaren Automotive بقوله: “في مساعينا الحثيثة لتنمية أسطول LT للسيارات ذات الخلفية الطويلة، فإنّنا أطلقنا 765LT Spider. وقد ظهر بجلاء أن عملائنا الكرام قد تزايد اهتمامهم نحو سيارات Longtail الخارقة ذات الخلفية الطويلة، ويعود ذلك بلا ريب إلى ما توفره من الإثارة والأداء الخارق، بالإضافة لمحدودية الوفرة. وعلى غرار جميع السيارات التي بلغت 765 من نموذج 765LT “كوبيه” ذات السقف الانسيابي التي بيعت جميعها بسرعة البرق، فليس من الغريب أن الطلبات المسبقة على LT Spider الجديدة كليًا انهالت بمجرد الإعلان الرسمي عنها لنبلغ القابلية القصوى للتصنيع في 2021″.

إنّ الأداء المذهل والإتقان الديناميكي الذي بلغته Spider الجديدة – واللذان أثبتا قدراتهما بجدراة في نموذج 765LT “كوبيه” ذات السقف الانسيابي- قد تم تعزيزهما بثلاثة عناصر مهمّة وجذابة: الثبات الذي يوفره هيكل MonoCage II-S، والتصميم المبتكر للسقف الصلب القابل للطي والمصنّع كقطعة واحدة (RHT)، ومفهوم التصميم بالغ الخفّة الذي كان ولا زال محط تركيز طموح مهندسي McLaren واهتمامهم.

ولأنّ براعة التصنيع خصيصة لا يمكن الاستغناء عنها، فإن هيكل ألياف الكربون MonoCage II المخصصّ بفئة Spider -والمسمى MonoCage II-S – قد طوّر جنبًا إلى جنب الهيكل الأحادي لسيارات “كوبيه” ذات السقف الانسيابي، ولذا فإنهما يتشاركان أغلب خصائصهما البنيوية بما فيها محيط النافذة الأماميّة. وإن هذه الهياكل تبلغ في قوتها ومتانتها بحيث لا تحتاج مزيدًا من الدعائم والتقويات عدا الهيكل الرئيسي -مما يسهم في خفض الوزن الإجمالي-. وأما خلفية السيارة، فتندمج فيها دعامات التثبيت بشكل كامل ضمن الهيكل لتوفير حماية أكبر ضد أضرار انقلاب المركبة.

وأمّا تصميم السقف القابل للطيّ والذي يمثل ميزة متألقة من مزايا السيارة، فيلعب دورًا استثنائيًا في تكامل مفهوم الأناقة. فهو عبارة عن إطار مصنوع من ألياف الكربون ضمن لوحة السقف الصلب العليا القابل للطيّ مما يعني أن المركبة هيكل متكامل مقوى من ألياف الكربون يحيط بالسائق من جميع الجهات عندما يكون السقف مغلقًا. ولا يعني هذا أن السيارة تخلو من سبل الراحة، بل إن هذا التصميم الهيكلي بذاته يوفر مزيدًا من الرخاء لجميع الركاب. فلكون السقف مصنوعًا كقطعة واحدة بلا غطاء مركزي في وسطه، فإن المساحة العمودية أرحب، كما أن السعة الشاسعة للوحة السقف تتيح لعوارض السيارة الأمامية بجانبي النافذة الأماميّة أن تمتد نحو المقدمة بنحو أكبر لتعطي إحساسًا غامرًا بالمساحة والسعة داخليًا وخارجيًا.

وكأيٍ من سيارات LT ذات الخلفية الطويلة، فإن Spider الجديدة كليًا مصمّمة بإتقان لكي تتفوق بالأداء في المضمار، ومن جهة أخرى فإن اللمسات الفنيّة البديعة كالسقف القابل للطي يجعل منها سيارة مميزة وجذابة حيثما حلّت فتعدّ بذلك ألقة ومناسبة لتجربة السياقة في الطرقات. وعلمًا بأنها تحاز على المميزات الانسيابية والديناميكية لنظيرتها من فئة “كوبيه” ذات السقف الانسيابي، إلا أنها تتفوق عليها من جانب توفر نظام ضبط الجناح -والذي تمت إضافته للتلائم مع كل من وضعيتي فتح وطيّ السقف- ومن جانب إعادة ضبط وهندسة المخمدات رعاية للزيادة الطفيفة في الوزن. وبهذا، تنافس Spider نموذج “كوبيه” ذو السقف الانسيابي بكافّة المقاييس إضافة لما تمتاز به من وجود تقنية الانسيابية الهوائية الرائدة على مستوى الفئة لتوليد القوى الدافعة نحو الأسفل بقدر 25% أكثر من 720S Spider.

وباختصار، فإن أداء السيارة الجديدة استثنائي يوفر إثارة لا نظير لها، سيما بفضل محرّك McLaren V8 ذو الشاحن التوربيني المزدوج بسعّة 4.0 لترًا، وبقوّة 765 حصانًا متريًا و800 نيوتن مترًا من العزم مما يعطي Spider أفضل معدل القوة-إلى-الوزن ضمن فئة السيارات ذات السقف القابل للطيّ- يبلغ 598 حصانًا متريًا لكل طن عند أخف وزن حال خلو المركبة. وليس هذا فحسب، بل إن معدلات تروس ناقل الحركة قد تمت مراجعتها وإعادة ضبطها نحو مزيد من الأداء والتفاعلية بحيث أصبح تسارع الناقل أفضل بمعدل 15% من 720S Spider، مما يجعل هذه السيارة من فئة Longtail ذات الخلفية الطويلة الأقدر على تحقيق أقصر أوقات المضمار التي سجلت على الإطلاق من قبل نموذج LT ذات الخلفية الطويلة والسقف القابل للطيّ.

ولتوضيح قدرات هذه السيارة الرائعة بشكل أظهر وأبهر، فإن الوقت اللازم للتسارع ما بين 100-0 كلم/ الساعة -المسافة التي تعتبر مقياسًا معتادًا لقدرات السيارات- لدى Spider الجديدة هو 2.8 ثوانٍ (وفي 0-60 ميلا/ الساعة هو 2.7 ثوانٍ). وبهذا، فإن LT Spider الجديدة كليًا تطوي المسافات بشكل خاطف لتغطي 400 مترًا (1/4 ميلاً) في 10.0 ثوانٍ فقط بالغةً سرعات هائلة -من نقطة التوقف- تصل إلى 330 كلم/ الساعة (205 ميلاً/ الساعة).

وعلّق جايمي كورستروفين، مدير استراتيجية الإنتاج ضمن شركة McLaren Automotive بدوره قائلاً:”لقد صمّمنا McLaren Longtail ذات الخلفية الطويلة بعناية، وليس الداعي لذلك هو مجرد تحصيل الأداء الممتاز، بل لضمان أعلى مستويات التفاعل مع السائق. ودعنا لا ننسنا 765LT “كوبيه” ذات السقف الانسيابي إذ أسست لمستوى جديد وخارق من الانسجام مع السائق فكانت الخطوة التالية البناء على هذه المستويات للأفضل فالأفضل عبر دمج باقة من خصائص التفاعل الديناميكي نحو قابلية السياقة تحت الهواء الطلق عند طيّ السقف ليوفر معبرًا مباشرًا لنغمات نظام عادم التيتانيوم الفخمة. وقد ركزنا على عنصر الإمتاع السمعي لدرجة أنّنا وفرنا بها نافذة خلفية متحركة مشغّلة بالكهرباء تمكن السواق من الاستمتاع بصوت السيارة حتى مع كون السقف القابل للطيّ مثبتًا في مكانه”.

ليست Spider مجرد سيارة، بل هي تجربة حسية متكاملة. إنها أقوى McLaren ذات السقف القابل للطيّ على الإطلاق وآخر وأحدث إضافة لأسطول Longtail ذات الخلفية الطويلة التي يمكن طلبها الآن من محلات McLaren للتجزئة. تبدأ أسعارها من £310, 500*، والتوفر محدود بما لا يزيد عن 765 سيارة فقط من هذا النموذج حسب طلب العملاء حول العالم، وقد بيعت جميع السيارات التي تسعها القابلية الإنتاجية لعام 2021 بالفعل.

ملاحظات للمحررين:

تتوفر مجموعة مختارة من الصور عالية الدقة المصاحبة لهذا الإصدار للتحميل من الموقع الإعلامي لشركة McLaren Automotive عبر الرابط – cars.mclaren.press

McLaren Automotiveهي شركة ابتكارية تختص بالسيارات الفخمة عالية الأداء.

يتم تجميع كل مركبة يدويًا في مركز McLaren للإنتاج (MPC) في ووكينغ، سراي، إنجلترا.

تم إطلاق الشركة في عام 2010 ، وهي الآن الجزء الأكبر من مجموعة McLaren.

يتم عرض مجموعة منتجات الشركة للبيع -من طرازات GT و Supercar و Motorsport و – Ultimate من خلال أكثر من 85 بائع تجزئة في 40 سوقًا حول العالم.

McLaren هي شركة رائدة تتخطى الحدود باستمرار. في عام 1981 ، تبنت هيكلًا خفيفًا وقويًا من ألياف الكربون في Formula 1™ مع McLaren MP4/1.

ثم في عام 1993 صممت وصنعت سيارة McLaren F1 للطرقات – ولم تصنع الشركة منذ ذلك الحين سيارة بدون هيكل من ألياف الكربون. وكجزء من مجموعة Ultimate Series، كانت McLaren السباقة في تقديم أول سيارة هجينة عالية الأداء وهي McLaren P1™.

شهد عام 2019 إطلاق McLaren لسيارة 600LT Spider بالإضافة إلى GT الجديدة، وأيضًا Senna GTR المخصصة للحلبات فقط وكشفت النقاب عن 620R و .McLaren Elva

في عام 2020 ، أطلقت McLaren طراز 765LT. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها كشفت النقاب عن الهيكل الخفيف الوزن الجديد كليًا الذي تم ابتكاره وتصنيعه في مركز McLaren للتكنولوجيا، الذي تبلغ تكلفته 50 مليون جنيه إسترليني والذي افتتح في منطقة شيفيلد في شمال إنجلترا والذي سيعزز العقد القادم من مستقبل McLaren المبهر.

لدعم تطوير وهندسة وتصنيع مجموعتها من السيارات الرياضية المبتكرة والسيارات الخارقة، تتعاون McLaren Automotive مع الشركات العالمية الرائدة لتوفير الخبرة المتخصصة والتكنولوجيا والحلول. ومن بين هؤلاء AkzoNobel و Ashurstو Dell Technologiesو Pirelliو Richard MilleوTumi.

مجموعة McLaren:

مجموعة McLaren هي شركة عالمية رائدة في مجال السيارات الفاخرة والتكنولوجيا وتتألف من ثلاث شركات: Atuomotive ، وRacing، وApplied.

الموقع الإعلامي: cars.mclaren.press

فيسبوك: www.facebook.com/ mclarenautomotive

تويتر: www.twitter.com/McLarenAuto

يوتيوب: www.youtube.com/ mclarenautomotivetv

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1582133/McLaren_ Automotive_765_LT_Spider1.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1582134/McLaren_765LT_ Spider_Studio_12_Int_Low.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1582135/McLaren_ Automotive_765_LT_Spider3.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1582136/McLaren_ Automotive_765_LT_Spider4.jpg