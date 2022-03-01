‫سيارة HAVAL JOLION من GWM، تصميم شبابي رائد في اتجاه جديد

نظرًا لحرص المستخدمين الأستراليين على تعديلات السيارة، فقد تمت ترقيتها استنادًا إلى تصميم HAVAL JOLION، مع طلاء باللون الأحمر المريخي، وإطارات سوداء، ومصدات سوداء، وغيرها؛ خلقت هذه التفاصيل إحساسًا بأجواء رياضية لتلبية الاحتياجات الفردية للمستخدمين.

في حقيقة الأمر، كان الهدف من تصميم HAVAL JOLION هو تلبية احتياجات المستخدمين الأصغر سنًا في البداية.فيما يتعلق بتصميم النموذج، فإنه يعتمد أسلوب تصميم عصري وألوان ديناميكية، إضافة إلى مفهوم المنتج المتمثل في السعي وراء الذات الحقيقية ليكون له صدى في مواقف الشباب في الحياة.بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه السيارة أُعدت أيضًا وفق إعدادات تهيئة ذكية لتناسب متطلبات المستخدمين في الأسواق العالمية.

يجمع تصميم المظهر بين الإحساس بكل من “القوة” و “الطاقة”.بتفاصيل بسيطة وواضحة، وخاصة محيط الهيكل الأوسط المزدوج الأملس، تبدو سيارة HAVAL JOLION وكأنها رياضي مستعد لبدء الجري.على سبيل المثال، ينشر العديد من المستخدمين الشباب بعض القصص اليومية لهم على إنستغرام تفيد بأنهم سيختارون سيارة HAVAL JOLION باللون “الأخضر المفعم بالحياة” و “الأزرق الياقوتي” كأول سيارة في حياتهم.

تُعد التهيئة الذكية للإعدادات في سيارة HAVAL JOLION أحد أكثر المميزات جاذبية للعديد من المستخدمين الذين يسعون وراء المنتجات الشبابية.يتيح الوصول إلى الاتصال المباشر بالهواتف الذكية ومشاركة الشاشة المتزامنة للسيارة إمكانية خلق بيئة ترفيه خاصة للمستخدمين.مع توصيل الكابل بشاشة وحدة التحكم المركزية، يمكن للمستخدمين أيضًا ممارسة الألعاب أو الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة فيلم للشعور بالمتعة.

من أجل تلبية الطلب من المستهلكين الشباب في تايلاند على سيارات الطاقة الجديدة، تم مؤخرًا إنتاج السيارة HAVAL JOLION HEV في تايلاند.هذا وقد أصدر موقع AUTOSPINN، وهو موقع محلي متخصص في مراجعة السيارات، مقالًا وعلق قائلاً “بشكل عام، تعتمد السيارة على نظام L.E.M.O.N. DHT، والذي يمكنها من خلاله أن تقدم أداءً متكاملاً من حيث الطاقة وتوفير الوقود في أي وقت، مما يوفر للمستخدم تجربة فريدة من نوعها”.

فيما أعلنت شركة GWM مؤخرًا عن زيادة حجم مبيعات السيارة HAVAL JOLION بنسبة تزيد عن 70٪ في الربع الأخير من العام الماضي.بعد إطلاقها في الأسواق الخارجية لأكثر من نصف عام، فقد حققت على التوالي لقب أفضل خمس سيارات دفع رباعي مبيعًا في جنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية.لقد نال التصميم الشبابي لهذه السيارة الجديدة تدريجيًا تقدير عدد متزايد من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

رابط الفيديو: https://mma. prnewswire.com/media/1755467/ GWM_HAVAL_JOLION__the_ Youthful_Design_Leading_a_New_ Trend.mp4