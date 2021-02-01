‫سيارة GS5 تفوز بثقة المستهلكين في الشرق الأوسط بسمعتها المبنية على قوتها

غوانغجو، الصين, 1 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ — باختيارها ” SUV العام” للعام 2020 في الشرق الأوسط، تعتبر سيارة الـ SUV، جي أس 5 التي تنتجها شركة جي أيه سي موتور (GAC MOTOR) بدون شك واحدة من الخيارات الأفضل. اجتذبت GS5 اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام الرئيسية في الشرق الأوسط بجمالياتها المذهلة وميزاتها المتعددة. من خلال جودة المنتج الممتازة وتقديم قيمة تفوق التوقعات، لبت GS5 بشكل كبير احتياجات المستهلكين في الشرق الأوسط للسفر المتنقل، وحققت مستويات عالية من رضا العملاء.

تعتمد الشبكة الأمامية لـ GS5 على مفهوم تصميم جي أيه سي موتور الفريد Flying Dynamics Grille 3.0″“، مما يعطي تأثيرًا بصريًا قويًا مع مرصوصة مصابيح الليد الأمامية المبهرة. تُظهر الخطوط القوية لمحيط جسمها موقفًا ثابتًا وحيويًا للسيارة، يكمل مزاجية المالك وذوقه.

تستخدم GS5 مكيف الهواء الجديد ثنائي المنطقة الذي طورته شركة دنسو، وهي الشركة المزودة لأنظمة تكييف الهواء على المستوى العالمي. وهو يوفر تبريدًا سريعًا وضوضاء منخفضة وتجربة مخرج هواء مريحة. تتضمن سيارة GS5 أيضًا ميزات أمان متعددة، حيث تتضمن نظام الاستقرار الإلكتروني ESP ونظام فرامل الطوارئ HBA، بالإضافة إلى أنظمة HHC و HDC لحركة صعود وهبوط المنحدرات، على التوالي. توفر أنظمة الأمان هذه تغطية كاملة من الوقاية إلى الحماية

وإذ هي مجهزة بالجيل الثالث من محرك جي أيه سي موتور 270T وناقل الحركة الأوتوماتيكي اليدوي من إريكسون 6AT، فهي توفر تجربة مستخدم جيدة مع استجابة سريعة لتعليق التروس، واستجابة توجيه سريعة، وتبديل سلس للتروس. بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام تعليق التروس Macpherson عالي الأداء في المقدمة مع نظام التعليق المستقل متعدد الوصلات في الخلف، يمنح الجسم ثباتًا قويًا وقدرة على التكيف للتنقل في ظروف الطرق غير المستوية بسلاسة.

بالنسبة للمساحة الداخلية، فمع طول جسم يبلغ 4695 مم وقاعدة عجلات 2710 مم، توفر GS5 مساحة واسعة لركاب المقعد الخلفي ومساحة تخزين كبيرة مرنة، مما يلبي احتياجات مستخدمي السيارات الذين يسعون وراء الراحة والمساحة.

الجودة والسمعة هما “المحرك المزدوج” للعلامة التجارية. في العام الماضي، فازت GS5 بالعديد من الجوائز في سوق الشرق الأوسط، مما يدل على أن GS5 ليست مشهورة فقط لناحية التصميم والأداء، بل وممتازة في التقييم المهني، كما يُعترف بها من قبل كل من وسائل الإعلام والصناعة.

في الوقت الحاضر، تتمتع GS5 بشعبية في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين ودول أخرى في الشرق الأوسط. في المستقبل، ستواصل جي أيه سي موتور تقديم موديلات جديدة، وتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين المحليين، والاستمرار في توفير سفر متنقل عالي الجودة وعالي التقنية.