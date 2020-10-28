‫سويس ري لحلول الشركات (Swiss Re Corporate Solutions) تتعاون مع شركة تأمين ألمانية في توفير إمكانية الوصول إلى منصة إدارة البرامج الدولية (IPA) والخدمات الشبكية

– يدعم هذا التعاون الجديد رغبة شركة Württembergische Versicherungs في تطوير سجل أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على خدمة العملاء في الخارج

– تسعى سويس ري لحلول الشركات من خلال منصة إدارة البرامج الدولية إلى العمل على زيادة كفاءة تقديم البرامج الدولية؛ حيث تتيح منصة إدارة البرامج الدولية لشركات التأمين والوسطاء إدارة برامج دولية منظمة ومتوافقة

– يمكن لشركات التأمين الوصول إلى شبكة سويس ري لحلول الشركات التي تضم أكثر من 150 مكتبًا محليًا وشركاء الشبكات والاستفادة من سياسة One Form، وهي سياسة ملكية موحدة عالميًا مدمجة في منصة إدارة البرامج الدولية

– تهدف سويس ري لحلول الشركات إلى تعزيز تأمين الشركات من خلال تطوير حلول الصناعة

زيورخ، 27 أكتوبر، 2020 / PRNewswire / — أعلنت سويس ري لحلول الشركات اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة Württembergische Versicherung تستهدف إعداد منصة خاصة بها لإدارة البرامج الدولية (IPA) لأول شركة تأمين لها في ألمانيا. تطرح سويس ري لحلول الشركات، بعد أن قدمت حلولًا لشبكة الوسطاء Brokerslink وشركة التأمين LocalTapiola في مطلع هذا العام، حلول برامجها الدولية الآن على نطاق واسع للوسطاء وشركاء الشبكات وشركات التأمين الأخرى. تتيح منصة إدارة البرامج الدولية للمستخدمين إدارة وتقديم برامج متعددة الجنسيات منظمة ومتوافقة من منصة واحدة عبر الإنترنت، وتوفر لشركات التأمين إمكانية الوصول إلى شبكتها الدولية التي تضم أكثر من 150 مكتبًا وشريكًا.

تستفيد منصة إدارة البرامج الدولية، التي أُطلقت في عام 2019، من التقنيات الجديدة التي تسهم في زيادة كفاءة تقديم البرامج وتحسين تجربة العملاء. كما تعمل إدارة البرامج الدولية على أتمتة إصدار السياسة المحلية لسياسة الملكية الموحدة عالميًا ONE Formالخاصة بشركة سويس ري لحلول الشركات. وبناءً على ذلك، سيستفيد العملاء من زيادة موثوقية العقد وإجراء العمليات بصورة أسرع. وإلى جانب خدمة إمكانية الوصول إلى شبكة سويس ري لحلول الشركات التي تضم أكثر من 150 مكتبًا محليًا وشركاء الشبكات، تعرض الحلول لشركات التأمين برنامجًا دوليًا كاملاً باعتباره تجربة خدمة.

يسهم هذا التعاون مع سويس ري لحلول الشركات في تمكين شركة Württembergische Versicherung من مواصلة طموحها لتطوير محفظة أعمال الشركة وتولي مناصب قيادية لأعمال البرامج الدولية ودعم عملائها الحاليين في جميع أنحاء العالم. وستتمكّن شركة التأمين الألمانية من الوصول إلى منصة إدارة البرامج الدولية (IPA) اعتبارًا من 1 يناير 2021.

يعتمد التعاون على العلاقة الراسخة بين شركتي سويس ري وWürttembergische Versicherung.

صرَّح أندرياس بيرجر، الرئيس التنفيذي لشركة سويس ري لحلول الشركات قائلاً: “يمثل تعاوننا مع شركة Württembergische Versicherung علامةً فارقةً أخرى في سعينا لمعيار السوق المفتوح الذي يقضي على أوجه القصور والخلافات الإدارية ويوفر تجربة أفضل للعملاء. ويشرفنا أن ندعم Württembergische Versicherung في تيسير البرامج الدولية لعملائها وتعزيز تأمين الشركات معًا”.

ذكر جينس ليسون، عضو مجلس إدارة شركة Württembergische Versicherung: “يسرنا أننا، بفضل تعاوننا مع شركة سويس ري لحلول الشركات، سنكون قادرين اعتبارًا من عام 2021 على تقديم حلول تأمين دولية لعملائنا لأنشطتهم التجارية في الخارج على نحوٍ أكثر استقلالية من ذي قبل. وسيُتاح هذا العرض المُحسّن من خلال الشبكة ومنصة البرنامج التي توفرها شركة سويس ري لحلول الشركات، والتي سنبدأ في استخدامها قريبًا. سيثمر هذا التعاون الجديد في تمكيننا من تعزيز علاقات عملائنا الحالية وتوسيعها ومواصلة تطوير فرص عمل جديدة ضمن قطاع المؤسسات بدءًا من المؤسسات المتوسطة ووصولًا إلى المؤسسات الكبيرة”.

نبذة عن شركة سويس ري لحلول الشركات

تقدم شركة سويس ري لحلول الشركات حلول نقل المخاطر للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم. وتساعد منتجاتها المبتكرة والمُصممة حسب الطلب بدقة عالية وتأمينها القياسي في تعزيز قدرة الشركات على التكيف، بينما تمنح خدمة المطالبات الرائدة في الصناعة مزيدًا من راحة البال. تخدم شركة سويس ري لحلول الشركات العملاء من فروعها في جميع أنحاء العالم وتدعمها القوة المالية لمجموعة سويس ري. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني corporatesolutions. swissre.com أو متابعتنا على linkedin.com/company/ swiss-re-corporate-solutions و Twitter @SwissRe_CS.

نبذة عنWürttembergische Versicherung

تمثل Württembergische Versicherung جزءًا من مجموعة W&W، التي تأسست في عام 1999 بعد إدماج شركتي Wüstenrot وWürttembergische معًا. تقدم Württembergische Versicherung، باعتبارها شريكًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، منتجات تأمينية مصممة خصيصًا، فضلاً عن المشورة والدعم الشامل. تأسست هذه الشركة في عام 1828 باسم “Württembergische Privat-Feuer-Versicherungs- Gesellschaft” (شركة تأمين فورتمبيرغ الخاصة ضد الحريق)، وهي إحدى أقدم شركات التأمين في ألمانيا، وقد جعلتها مجموعتها الواسعة من المنتجات والخدمات من أكبر شركات التأمين على الممتلكات والحوادث في البلاد.