‫سلسلة برو الجديدة من شيري ستنطلق في العراق

Posted on 15 mins ago by tngadmin

بغداد، 6 يوليو 2021  / PRNewswire / — تتطلع شيري إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية مع كونها واحدة من أفضل العلامات التجارية الصينية لتصدير سيارات الركاب على مدى 18 عامًا متتالية. وستدخل نماذج سلسلة برو التي تم إطلاقها حديثًا إلى سوق العراق هذا العام بعد أن دخلت بالفعل في الصين، وروسيا، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية.

Chery's New PRO Series

تعرض سلسلة برو من شيري تصميمًا جديدًا تمامًا يتميز بعناصر جديدة وأنيقة مثل شبكة أمامية كبيرة على شكل الماس سداسي الأضلاع،وتصميم يخطف الأنظار، أما النسيج المُستخدم في المقصورة الداخلية فهو مصنوع من مواد ممتازة، بالإضافة إلى شاشة تحكم مركزية كبيرة فائقة الوضوح، وغطاء صندوق السيارة الذي يعمل بالحث الكهربائي، وشحن لاسلكي للهاتف المحمول.كما توفر هذه المميزات الإضافية تجربة قيادة استثنائية تتجاوز السيارات المماثلة في السوق.

ستعلن شيري، هذا العام، عن شراكات جديدة ونماذج الجيل القادم في الشرق الأوسط بالتزامن مع إطلاق سلسلة برو الجديدة وتوسيع نفوذها في المنطقة.

شيري هي الآن ماركة السيارات الصينية الرائدة في العراق مع بيع ما يقرب من 70,000 سيارة. كذلك جمعت شيري عددًا كبيرًا من المستخدمين المخلصين في البلاد، مع أكثر من 30,000 معجب بوكيل شيري يونيون المحلي.ستقدم شيري هذا العام سلسلة برو الكاملة مثل، تيجو 8 برو، وتيجو 7 برو، وتيجو 4 برو، تيجو 2 برو، إلى العراق، مما يوفر تجربة جديدة تمامًا للمستهلكين في العراق.

يعتبر العراق سوقًا خارجيًا مهمًا من الناحية الاستراتيجية لشيري، وستستمر الشركة في ترسيخ جذورها في السوق من أجل تقديم أفضل المنتجات والخدمات عالية الجودة للمستهلكين العراقيين.

شيري هي علامة تجارية للسيارات الصينية مشهورة عالميًا. تفتخر شيري ببعض من أفضل نقاط القوة في مجال البحث والتطوير للمحركات، وعلب التروس، وهيكل السيارة، والتقنيات الأساسية الأخرى بين العلامات التجارية للسيارات الصينية، وقد أسست فريقًا عالميًا للبحث والتطوير في السيارات يضم أكثر من 5,500 شخص. كما أن شيري هي أول شركة سيارات صينية تقوم بتصدير المركبات، والأجزاء المُجمعة من أجزاء مفككة بالكامل، والمحركات، وتكنولوجيا تصنيع المركبات والمعدات إلى العالم.صدرت شيري المركبات إلى أكثر من 80 دولة ومنطقة، مع ما يقرب من 9.4 ملايين عميل حول العالم، وهو أكبر عدد من سيارات الركاب الصينية على مدى 18 عامًا متتالية.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى إرسال بريد إلكتروني على   [email protected]

فيسبوك: CHERY IQ 

إنستجرام:  chery_iq

الصورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1557292/Chery.jpg

 

RELATED ARTICLES
‫شركة “موجا رايد” الناشئة للنقل في دولة ساحل العاج تتعاون مع منصة “أو سيتي” التابعة
‫شركة “موجا رايد” الناشئة للنقل في دولة ساحل العاج تتعاون مع منصة “أو سيتي” التابعة
7 mins ago
Chery’s New PRO Series to be Launched in Iraq
Chery’s New PRO Series to be Launched in Iraq
14 mins ago
‫سلسلة برو الجديدة من شيري ستنطلق في العراق
‫سلسلة برو الجديدة من شيري ستنطلق في العراق
15 mins ago
‫جيل الشباب (Gen Z) في الامارات العربية المتحدة على موعد مع هاتف رينو5 Z 5G من أوبو
‫جيل الشباب (Gen Z) في الامارات العربية المتحدة على موعد مع هاتف رينو5 Z 5G من أوبو
3 hours ago
‫تسليم أول أسطول من الحافلات الكهربائية، شركة يوتونغ ترتبط بمستقبل النقل الأخضر في قطر  
‫تسليم أول أسطول من الحافلات الكهربائية، شركة يوتونغ ترتبط بمستقبل النقل الأخضر في قطر  
4 hours ago
Seegene announces partnership with Bio-Rad to develop diagnostic testing products for the U.S. Market
Seegene announces partnership with Bio-Rad to develop diagnostic testing products for the U.S. Market
5 hours ago

Categories

Trending News

Archives

Proudly powered by WordPress | Theme: BuzzNews by spiderbuzz.