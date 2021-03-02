‫ستيرلايت تفوز بصفقات بقيمة 100 مليون دولار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتصل إلى أعلى سجل طلبات على الإطلاق

بونا، الهند2 مارس 2021/PRNewswire/ — ستيرلايت (سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: ستيرلايت للتقنية)، أعلنت الشركة الرائدة في مجال دمج الشبكات الرقمية اليوم عن صفقات وامتدادات رئيسية جديدة للارتباط الحالي مع شركات الاتصالات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA). ترفع الصفقات التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار سجل طلبات ستيرلايت STL لتسجيل رقم قياسي يبلغ 11300 كرور روبية هندية تقريبًا، وتُظهر تركيز الشركة الذي لا يتزعزع على بناء شبكات رقمية جاهزة للمستقبل في المنطقة.

منذ منتصف عام 2020، تستثمر شركات الاتصالات من المستوى 1 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل كبير في بناء الشبكات الرقمية. تسعى شركة ستيرلايت STL إلى توسيع وجودها في المنطقة عبر الأوبتيكون المُجهز بشبكات الجيل الخامس بالكامل وحلول البرمجيات. تتيح حلول ستيرلايت STL الفريدة من نوعها للعملاء بناء شبكات الجيل الخامس فائقة النطاق بوتيرة سريعة مع تكلفة إجمالية منخفضة للملكية (TCO) على المدى الطويل. تتنوع هذه الصفقات التي تستمر لعدة سنوات والتي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات بين حلول الاتصال البصري إلى حلول الشبكات.

يتم عقد إحدى الصفقات واسعة النطاق مع شركة اتصالات رائدة في الإمارات العربية المتحدة لتطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس والدائرة الضوئية المغلقة من خلال حلول أوبتيكون المُقدمة من ستيرلايت STL، ويتضمن ذلك الخدمات اللوجستية البرية والتخزين. تم تأسيس شراكة أخرى للتحول الرقمي بملايين الدولارات مع مجموعة الاتصالات الرائدة في شمال إفريقيا. ستعمل شركة الاتصالات هذه على توصيل حلول الفوترة الرقمية الخاصة بـستيرلايت STL إلى 7 ملايين مشترك في جميع أنحاء المنطقة. من خلال إبرام هذه الصفقات عبر الشرق الأوسط وإفريقيا، حازت ستيرلايت STL على سجل طلبات بأكثر من 100 مليون دولار في المنطقة.

وفي حديثه عن الصفقات، قال سانديب جيروترا، رئيس المبيعات العالمية لشركة ستيرلايت STL: “تقوم شركة STL ببناء حلول لتمكين عملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من الحصول على خدمات الاتصال البصري وبرامج إدارة الشبكة، مما يتيح نشر الألياف الضوئية إلى المنازل وشبكات الجيل الخامس. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من التقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا. مع خبرتنا الواسعة في مجال التقنية وقاعدة المواهب المتنامية لدينا، سنواصل تقديم الإمكانات الكاملة للشبكات الرقمية، وتوفير تجارب مُحسنة للمستهلكين والشركات على حد سواء.”

حول STL – ستيرلايت المحدودة للتقنية

ستيرلايت STL هي شركة رائدة في مجال دمج الشبكات الرقمية.

تساعد حلول الشبكات الرقميات الجاهزة المعتمدة على الجيل الخامس كليًا لدينا شركات الاتصالات والشركات السحابية وشبكات المواطنين والمؤسسات الكبيرة على تقديم تجارب محسّنة لعملائهم. توفر ستيرلايت STL حلولاً متكاملة جاهزة لشبكة الجيل الخامس (5G) من الشركة إلى العميل، والتي تتنوع من الوصلات السلكية إلى اللاسلكية، ومن التصميم إلى التوزيع، ومن قوة الاتصال إلى الحوسبة باستخدام القدرات الأساسية في الوصلات الضوئية المترابطة، وحلول إتاحة الوصول الافتراضية، وبرامج إدارة الشبكة، وتكامل النظام.

نحن نؤمن بتسخير التكنولوجيا لخلق عالم يحمل التجارب المتصلة بالجيل التالي التي تُحدث تحول جذري في الحياة اليومية. نعمل على تطوير أبحاث حول تطبيقات شبكات الجيل التالي في مركز التميز لدينا. تتمتع ستيرلايت STL بحضور عالمي قوي من خلال مرافق تصنيع الأنظمة الفرعية للألياف والكابلات والتوصيلات من الجيل التالي في الهند وإيطاليا والصين والبرازيل، بالإضافة إلى مركزين لتطوير البرمجيات في أنحاء الهند ومنشأة واحدة لتصميم مركز بيانات في المملكة المتحدة.

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