‫ستقوم أفاتريد بتغيير اللعبة مع AvaProtect™

بدءًا من اليوم، يمكن لعملاء أفاتريد فتح صفقات مع التمتع بحماية مضمونة من الخسائر .

دبلن ، 30 يناير ، 2020: قامت أفاتريد، وسيط عقود الفروقات الرائد الحائز على جوائز ، بتغيير عالم التداول من خلال إصدار AvaProtect ، أداة ثورية لإدارة المخاطر بنقرة واحدة.

مع AvaProtect، يمكن للعملاء الاستمتاع براحة البال مع العلم أن صفقاتهم محمية من مخاطر السوق بغض النظر عن الاتجاه السائد في السوق ؛ بما أن أفاتريد، الوسيط الأكثر تنظيما وموثوقية في هذه الصناعة، سوف يعوض الخسارة على الصفقة المحمية الخاصة بهم.

تعد ميزة أفاتريد الجديدة والمثيرة على تطبيق المحمول AvaTradeGO ، جزءًا من استراتيجية الشركة المستمرة، كشركة رائدة في هذا المجال، لوضع نجاح العملاء ورضاهم كأولوية. مقابل رسوم رمزية، يوفر AvaProtect حماية سريعة وسهلة وبديهية. سيتم بعد ذلك إيداع أي خسائر للعملاء على هذه الصفقات مباشرة في حساب تداول العملاء في صورة سيولة نقدية ؛ مع عدم وجود قيود على السحب إطلاقا.

يقول السيد داير فيرجسون، الرئيس التنفيذي لشركة أفاتريد” أن الأولوية بالنسبة لأفاتريد والأهم هو تمكين الناس من الاستثمار والتداول بثقة، في بيئة آمنة، ومبتكرة وموثوقة”. “لا شك في أن AvaProtect ستحدث ثورة في السوق ، مما يوفر حماية بديهية ومحسنة لجميع عملائنا ؛ وأضاف فيرغسون إلى أن المتداولين سوف يستفيدون بشكل كبير من خلال السماح لهم بإدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية مع العلم أنهم يستطيعون حماية صفقاتهم من الخسائر – وهو أمر فريد تمامًا في صناعتنا.

تعرف على المزيد حول AvaProtect على

www.avatrade.com

حول أفاتريد

تم إنشاء أفاتريد وهو وسيط لتداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات منظم وحائز على جوائز، في عام 2006 ويقدم أكثر من 1000 أداة مالية، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من منصات التداول الرائدة، بما في ذلك تطبيق جوال متطور AvaTradeGO.

يتمتع العملاء بمديري الحسابات الشخصية ومجموعة شاملة من المواد التعليمية ودعم العملاء متعددي اللغات. تستوعب أفاتريد المتداولين من جميع المستويات وتضمن مزيدًا من التداول الآمن مع تشفير متقدم وحسابات منفصلة تمامًا. يتم تنظيم أفاتريد عبر ثماني ولايات، وحصلت مؤخرًا على جائزة أفضل وسيط لعام 2020 من قِبل إحدى المنشورات التجارية الرائدة في العالم – The European

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المكلف بالإعلام

أورلي جاريني ديل

مدير ماركم

+1 646 335 0738 (Ext. 2125)

O.Garini-Dil@avatrade.com