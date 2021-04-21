‫سامسونايت تكشف الستار عن تشكيلة أمتعة “ماغنوم إيكو” المستدامة

Posted on 3 hours ago by tngadmin

دبي الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach –  21 أبريل 2021 – في يوم الأرض  22 أبريل، تطلق سامسونايت  ماغنوم إيكو – تشكيلة من الحائب خفيفة الوزن والقوية والتي تتماشى مع التقدمات المبتكرة للمواد المعاد تدويرها  Recyclex™.. ينقل هذا الإطلاق سامسونايت خطوة إلى الأمام عبر رحلتها المسئولة لأن تصبح شركة الأمتعة الأكثر استدامة حول العالم.

يتم استخدام تكنولوجيا مادة Recyclex™. على ماغنوم إيكو، حيث يستخدم الغلاف الخارجي البولي بروبلين المعاد تدويره بينما النسيج الداخلي مصنوع من زجاجات البولي اثلين. إلا أن ماغنوم إيكو لا تخاطر بجودتها أو قوتها محافظة بذلك على الموثوقية المضمنة في جوهر سامسونايت. المتانة فقط تضيف إلى جهود الاستدامة الخاصة بمدى ماغنوم إيكو عن طريق ضمان الحفاظ على مسار كل حقيبة وإبعادها عن مكب النفايات لأطول فترة ممكنة.Samsonite Magnum ECO

هذه التشكيلة الجديدة هي ثمرة سنوات من البحث والتطوير والتعاون عن كثب مع كواليتي سيركيولار بولميرز، المشروع المشتركة لإعادة تدوير البلاستيك في  السويس وليونديل بيز 2. ولقد علق الرئيس التنفيذي للسويس لإعادة التدوير والاسترجاع في آسيا – أنطوان جرانج – قائلا ” يسعدنا تزويد سامسونايت بحلول تغطي سلسلة القيمة بالكامل لإنتاج مواد خام ثانوية عالية الجودة والوفاء بأعلى المعايير من الصناعات للمستهلكين”.

“نحن فخورون بكوننا جزء من الحل لإنهاء مخلفات البلاستيك ونرحب بفرصة عقد شراكة مع سامسونايت للعمل على تحقيق هذا الهدف”. هذا ما قاله نائب الرئيس التنفيذي والأوليفينات العالمية والبولي أوليفينات لـ ليونديل بيز2  – كين لين. “ماغنوم إيكو هو استغلال أمثل لموادنا المعاد تدويرها لأنه يعطي غرض جديد لهذا المورد القيم عن طريق تزويد المسافرين بمنتج طويل الأمد.

كما يحتوي ماغنوم إيكو أيضا على نوعيات خفيفة الوزن ومقاومة للتأثر. هذا ولقد خضعت الحقيبة لجميع اختبارات القوة الصارمة التي تشتهر بها سامسونايت والأخف من نوعه. تتيح التشكيلة خمس خيارات من الألوان المرغوب فيها، كل منها مستوحى من الطبيعة. وعندما نتطرق للأمن، يمكن للمسافرين الاطمئنان بشأن أمان أمتعتهم بفضل نظام الإقفال ثلاثي النقاط.

ولقد قال رئيس سامسونايت في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط – بأول ميلكبيكي – “ماغنوم إيكو هو دليل أخر على ريادتنا للحلول الجديدة على مر العقود والذي يأتي لتيسير رحلة المسافرين”,

لمستهلكي إيكو الواعيين اليوم والذين هم غير مستعدين للمخاطرة بالمتانة والطراز، تشكيلة ماغنوم إيكو تصنع شريك سفر لا مثيل له.

للمزيد من المعلومات أرجو

الأتصال

Sonali Varma

[email protected]

97148864991+

 

 

RELATED ARTICLES
Deliverect raises $65 million as it surpasses 30 million orders processed in the last year, equating to more than $1bn estimated order value
Deliverect raises $65 million as it surpasses 30 million orders processed in the last year, equating to more than $1bn estimated order value
1 hour ago
Fifth Era & Blockchain Coinvestors Announces Partnership with Ordway Selections to Launch Blockchain Coinvestors Swiss
Fifth Era & Blockchain Coinvestors Announces Partnership with Ordway Selections to Launch Blockchain Coinvestors Swiss
1 hour ago
‫أودو (Odoo) تسجل نموًا مطردًا
‫أودو (Odoo) تسجل نموًا مطردًا
1 hour ago
فيفث إيرا أند بلوكتشين كوينفسترز تعلن عن شراكة مع أوردواي سيليكشنز لإطلاق بلوكتشين كوينفسترز سويسرا
فيفث إيرا أند بلوكتشين كوينفسترز تعلن عن شراكة مع أوردواي سيليكشنز لإطلاق بلوكتشين كوينفسترز سويسرا
1 hour ago
Cityneon Raises S$235 Million; Well Positioned for Next Growth Chapter
Cityneon Raises S$235 Million; Well Positioned for Next Growth Chapter
2 hours ago
‫سامسونايت تكشف الستار عن تشكيلة أمتعة “ماغنوم إيكو” المستدامة
‫سامسونايت تكشف الستار عن تشكيلة أمتعة “ماغنوم إيكو” المستدامة
3 hours ago

Categories

Trending News

Archives

Proudly powered by WordPress | Theme: BuzzNews by spiderbuzz.