‫ساعة تي ريكس الذكية من أمازفيت:  ساعة ذكية متينة من الدرجة العسكرية بقدرة تحمل تضاهي قدرتك وبعمر بطارية يصل إلى 18 يوما [1]

شنجن، الصين, 23 آذار/مارس، 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شركة أمازفيت، وهي علامة تجارية عالمية في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، أحدث إصدار من سلسلة ساعاتها الذكية الرياضية الخارجية، أمازفيت تي ريكس برو. وإذ تم تصميمها لاستكشاف غريزتك اجتازت ساعة تي ريكس برو 15 اختبارًا من الدرجة العسكرية وهي قادرة على تحمل معظم أنواع الظروف القاسية. تتضمن وظائف تتبع الصحة واللياقة البدنية الشاملة مجموعة من وضعيات الرياضات الخارجية الشهيرة للأنشطة المغامرة، مما يسهل عليك الخروج من منطقة راحتك.

تبني ساعة أمازفيت تي ريكس برو على شعبية أمازفيت تي ريكس برو الحائزة على الجوائز، التي تم كشف النقاب عنها لأول مرة في معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية 2020. وإذ هي تستلهم من نجاح سلفها، ومن خلال الابتكار المستمر، أضافت أمازفيت مجموعة من الميزات الجديدة إلى هذا الإصدار الأخير. أمازفيت تي ريكس برو هي أكثر متانة، وقد اجتازت 15 اختبارا من الدرجة العسكرية[2] كما اجتازت ثلاثة اختبارات تحمل إضافية. تتضمن وظائفها الجديدة أيضًا مقاومة الماء 10 ATM [3]، ونظام قياس تشبع الدم بالأكسجين، وأنظمة الملاحة العالمية الأربعة عبر الأقمار الصناعية، ومقياس الارتفاع البارومتري، وأكثر من 100 وضعية رياضية [4].

المتانة من الداخل الى الخارج

مع أمازفيت تي ريكس برو، تتوفر جميع المعلومات التي تحتاجها في لمحة على شاشة أموليد مقياس 1.3 بوصة الدائمة العمل. مع التصميم الزاوي الجذاب، يحافظ الإطار الخارجي القوي المطلي بالمعدن للساعة على وزنها الخفيف.

اكتشف الهواء الطلق

مع دعم أربعة أنظمة أقمار صناعية للملاحة العالمية [5]، فإن أمازفيت تي ريكس برو قادرة على المساعدة في تتبع الموقع في البيئات الأكثر تعقيدًا.

سواء كنت في الجبال أو تتدرب بقوة أكبر في صالة الألعاب الرياضية، يمكنك قياس تشبع الأكسجين في الدم لديك[6] للحصول على تغذية راجعة حول كيفية تعاملك مع الارتفاع. [7].

بفضل درجة مقاومة الماء البالغة 10 ATM، يمكنك السباحة وركوب الأمواج والإبحار وتحمل الطقس الرطب لمدة تصل إلى 18 يومًا من عمر بطارية الساعة.

تمرن إلى النهاية

مع توفر أكثر من 100 وضعية رياضية مختلفة، تأخذ خوارزمية Firstbeatالأمور إلى مستوى جديد عند تقييم البيانات المتخصصة مثل أقصى امتصاص للأكسجين[8] ووقت الاسترداد الكامل وعبء التدريب. بالإضافة إلى ذلك، تتعرف خوارزمية ExerSense [9] تلقائيًا على ثمانية أوضاع رياضية وتسجل جميع البيانات ذات الصلة.

تواصل مع غريزتك الطبيعية

ابق على اتصال مع الطبيعة باستخدام متتبع الطقس أمازفيت تي ريكس برو، ومراقبة شروق الشمس وغروبها <237[10] وعرض أطوار القمر الحالية.[11].

تعرف على المزيد حول صحتك

تم تجهيز أمازفيت تي ريكس برو بجهاز الاستشعار البصري للتتبع الحيوي2 PPG Bio-Tracking ، الذي يقوم بمراقبة دقيقة لمعدل ضربات [12] القلب 24 ساعة في اليوم ويصدر تنبيهًا إذا كان معدل ضربات قلبك مرتفعًا للغاية.

تقدم أمازفيت تي ريكس برو تقييمات شخصية من خلال نظام التقييم الصحي الخاص بها لذكاء النشاط الشخصي [13]. يأخذ ذكاء النشاط الشخصي جميع البيانات التي تم جمعها من التدريبات الخاصة بك ومعدل ضربات القلب والبيانات الأخرى المتعقبة ويوفر قيمة رقمية واحدة كتقييم صحي فريد.

دعم غريزة النوم لديك

مع ميزة SomnusCare لمراقبة جودة النوم، [14] تتعرف أمازفيت على حالات النوم المختلفة، مثل مراحل النوم الخفيف والعميق وحركة العين السريعة، وتكتشف القيلولة أثناء النهار، وتراقب مشاكل التنفس المحتملة <327[15]

في الولايات المتحدة، يبلغ سعر أمازفيت تي ريكس برو179.99 دولارًا وستتوفر على https://us.amazfit.com/ اعتبارًا من 23 آذار/مارس.

في المملكة المتحدة، يبلغ سعر أمازفيت تي ريكس برو139 جنيهًا إسترلينيًا وستتوفر على https://argos.co.uk/ و htt ps://Amazon.co.uk اعتبارا من 31 أذار/مارس..

1 قد يختلف عمر البطارية وفقًا للإعدادات وظروف التشغيل وعوامل أخرى. لذلك قد تختلف النتيجة الفعلية عن بيانات المختبر. [2] البيانات ذات الصلة بهذا الموضوع مأخوذة من التقرير التالي: H202005252293-01EN-G2 لا ينصح بالتعرض المطول لأنه قد يؤدي إلى تلف الساعة ومكوناتها. [3] وفقًا لمعيار GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010 ، تحقق أمازفيت تي ريكس برو تصنيف 10 ATM لمقاومة الماء حتى 100 متر، وبالتالي فهي مناسبة للبقع المائية أو الثلج أو الاستحمام أو السباحة أو الغطس أو الرياضات المائية غير عالية السرعة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة الدعم على: support.amazfit.com. [4] راجع صفحة الويب الخاصة بمنتج أمازفيت تي ريكس برو للحصول على القائمة الكاملة لأكثر من 100 وضعية رياضية علىhttps://www.amazfit.com/en/ t-rex-pro.html [ 5] GPS+GLONASS, GPS+BeiDou, GPS+Galileo. خدمات تحديد المواقع الداخلية غير مدعومة. [6] ستتأثر دقة البيانات إذا لامست منطقة المستشعر جلدًا به شعر على الذراع أو وشم، ويمكن أن تختلف تبعًا للخصائص الفيزيائية. [7] عندما تصل إلى أكثر من 3000 متر، ستطالبك الساعة بإجراء اختبار تشبع الدم بالأكسجين عندما تصعد أكثر من 400 متر في غضون 24 ساعة.. [8] الحد الأقصى لاكتشاف امتصاص الأكسجين مدعوم فقط في وضعية الجري في الهواء الطلق. [9] تختلف دقة وحساسية ميزة التعرف على التمرين من شخص لآخر، وترتبط بوضعية وكفاءة المستخدم أثناء التمرين.. [10] يتطلب الحصول على بيانات الطقس وكذلك وقت شروق الشمس وغروبها اتصالاً خارجيًا بتطبيق الهاتف المحمول.. [11] يتطلب الحصول على بيانات حالة القمر إعداد وجه الساعة المحدد. [12] تتطلب ميزة اكتشاف معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة أن يضبط المستخدم ويُشغل ميزة “اكتشاف صحة القلب”؛ كما يتوافر دعم متابعة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة في التطبيق، ومن الممكن أيضًا تعيين الحد الأدنى للقيمة على دقيقة واحدة؛ ولا يمكن استخدام هذه الميزة للأغراض الطبية أو الاعتماد عليها في التشخيص الطبي. لا يمكن قياس معدل ضربات القلب أثناء السباحة. [13] تشير دراسة هانت فتنس (HUNT Fitness) إلى أن الأشخاص الذين يحافظون على درجة PAI™ 100 أو أعلى يظهرون خطرًا أقل للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والنوع الثاني من داء السكري. [14] يمكن لميزة مراقبة النوم تسجيل النوم الليلي والقيلولة التي تدوم أكثر من 20 دقيقة. [15] يجب تنشيط مراقبة جودة التنفس أثناء النوم بشكل منفصل.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1470674/Amazfit_T_Rex_ Pro.jpg