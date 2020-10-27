‫ساعات أمازفيت جي تي آر 2 و أمازفيت جي تي إس 2 الذكية الكلاسيكية والعصرية هي أنماط الحياة النشطة المناسبة لكل إطلالة مع مجموعة شاملة من الميزات الصحية

شنتشن، الصين، 27 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — تطلق أمازفيت (Amazfit) أحدث إصدارين من ساعاتها الذكية من سلسلة الأزياء الشهيرة للأجهزة القابلة للارتداء لهذا الموسم. تمزج ساعة أمازفيت جي تي آر 2 (Amazfit GTR 2) بين تصميم الساعة التقليدي وميزات تتبع اللياقة والصحة الشاملة، وسيتم إطلاقه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في 30 أكتوبر؛ كما سيتم إطلاق أمازفيت جي تي إس 2 (Amazfit GTS 2) الأنيق والعصري في الولايات المتحدة في 1 نوفمبر وسيكون متاحًا في المملكة المتحدة في 15 نوفمبر.

تصميم أنيق بتقنية فائقة

تتوفر اساعة أمازفيت جي تي آر 2 إما بعلبة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو سبائك الألومنيوم السوداء، وتتميز بمظهر كلاسيكي بشاشة أموليد (AMOLED) مستديرة مقاس 1.39 بوصة مع زجاج منحني ثلاثي الأبعاد يتميز بالوضوح وسهولة القراءة. وتحتوي ساعة أمازفيت جي تي إس 2 الرقيقة على شاشة أموليد مستطيلة مقاس 1.65 بوصة وتتوفر إما بعلبة من سبائك الألمنيوم باللون الأسود الداكن أو الذهبي الصحراوي أو الرمادي الحضري بالإضافة إلى حزام مطابق.

صُنعت كلتا الشاشتين من زجاج غوريلا كورنينغ (Corning Gorilla) ثلاثي الأبعاد مع الكربون البصري الشبيه بالماس (oDLC) والطلاءات المضادة لبصمات الأصابع، مما يجعل الشاشة قوية بشكل استثنائي وأكثر مقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ عليها نظيفة. تتميز الإصدارات بشاشة قابلة للدوران بالكامل تجعل الساعات مريحة بنفس القدر سواء كنت تستخدم يدك اليسرى أو اليمنى.

ميزات الإدارة الشاملة للصحة واللياقة البدنية [2]

توفر يوفر كل من أمازفيت جي تي آر 2 و أمازفيت جي تي إس 2 مراقبة عالية الدقة لمعدل ضربات القلب. تأتي الإصدارات مزودة بالمستشعر البصري لتخطيط التحكم BioTracker™ 2، الذي يتتبع معدل ضربات قلبك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فإنه يراقب معدل ضربات القلب أثناء الراحة ومناطق معدل ضربات القلب ويزودك بتحذيرات معدل ضربات القلب غير الطبيعية، لفهم صحة قلبك بشكل أفضل.

يدعم تخطيط التحكم BioTracker™ 2 أيضًا OxygenBeats™[3] لقياس تشبع الدم بالأكسجين. عند الانخراط في عمل يتطلب مجهود ذهني طويل المدى، أو نشاط بدني مثل المشاركة في سباقات الماراثون أو الرياضات الخارجية عالية الكثافة، إذا كنت تشعر بعدم الارتياح، فيمكنك قياس مستوى الأكسجين في الدم في الوقت الفعلي لفهم حالتك البدنية بسرعة، والحفاظ على صحتك تحت يديك.

تضمن مراقبة جودة النوم[4] الأداء الأمثل، كما أن ساعات أمازفيت الذكية تراقب نومك وتجعل من السهل فهم أنماط نومك وتحسين جودة النوم. وبمجرد المزامنة مع التطبيق، يمكنك معرفة المزيد حول المدة التي تقضيها في مراحل النوم الخفيف والعميق، بما في ذلك مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM)، وحتى القيلولة أثناء النهار[5].

تتميز كلتا الساعتين الذكيتين بنظام التقييم الصحي PAI™ المبتكر[6] الذي يحول بيانات معدل ضربات القلب والأنشطة المتعقبة والبيانات الصحية الأخرى إلى درجة ذكاء النشاط الشخصي (PAI) التي تتيح لك فهم صحتك الجسدية في لمح البصر.

تدعم كل من ساعات سلسلة أمازفيت جي تي 2 مراقبة الإجهاد التي تساعدك على موازنة مستويات التوتر لديك.

يعني الحفاظ على صحتك البقاء نشيطًا، لذا تشتمل إصدارات أمازفيت جي تي آر 2 و أمازفيت جي تي إس 2 على 12 وضعًا رياضيًا شهيرًا [7] يسهل تنشيطها في أي وقت تبدأ فيه ممارسة الرياضة. سجل المسافة والسرعة وتغيرات معدل ضربات القلب والسعرات الحرارية المحروقة وبيانات التمرين الأخرى أثناء التدريبات.

كما تحتوي ساعات أمازفيت جي تي 2 على حوالي 3 جيجابايت من مساحة تخزين المحلية للموسيقى حتى تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى دون هاتفك. بالإضافة الاهتزاز اللمسي الذي يوفر ردود فعل لمسية قابلة للتخصيص عند تلقي مكالمات أو تلقي إشعارات.

وعندما تخلع ساعتك، ستعمل وظيفة الكشف عن التآكل على قفل الساعة لحماية خصوصيتك ويمكنك إضافة كلمة مرور لمزيد من الأمان.

بالإضافة إلى ميكروفون ومكبر صوت مدمجين، تتيح لك هذه الساعات الذكية إجراء مكالمات هاتفية بفضل ميزة الاتصال عبر البلوتوث.

الجيل الجديد من ساعات جي تي ( GT ) يجعل الحياة أكثر ذكاءً وكفاءة ومتعة

الآن لديك تحكم صوتي، وهكذا أصبحت ساعات جي تي 2 فائقة الذكاء. مع نظام أمازون أليكسا المدمج يمكن أن تسأل، تبحث عن معلومات، تقوم بالترجمة، تقوم بعمل قائمة مشتريات، ضبط المنبه وعداد الوقت، المنبهات، تفقد حالة الطقس، وتقوم بعمل أوامر منزلية ذكية وغيرهم المزيد. يمكنك التحدث إلى أمازفيت جي تي آر 2 و أمازفيت جي تي إس 2 وسوف تستجيب أليكسا لأوامرك الصوتية مع ردود نصية على الشاشة. وكمثال، قل،

“أليكسا اضبطي عداد الوقت”.

“أليكسا قومي بإضافة البيض لقائمة المشتريات”.

“أليكسا قومي بإضاءة أنوار الغرفة”.

“أليكسا كيف هو الطقس اليوم”؟

تتمركز أليكسا في النظام السحابي؛ لذا فدائمًا يقوى ذكاءها، وتُضاف إليها القدرات الجديدة التي يتم توصيلها لجهازك.

كما توفر لك ميزة التحكم الصوتي دون اتصال بالإنترنت إجراء عمليات صوتية على ساعتك حتى دون الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك تشغيل الأوضاع الرياضية وتتبع معدل ضربات القلب والمزيد.

عمر البطارية الطويل لساعات سلسلة جي تي 2 يجعلك تصطحبها معك في رحلتك كل يوم من أيام الأسبوع.

السعر والتوافر

في المملكة المتحدة، سيتم إطلاق ساعة أمازفيت جي تي آر 2 في 30 أكتوبر بتكلفة 159 جنيهًا إسترلينيًا، بينما سيتم إطلاق أمازفيت جي تي إس 2 في 15 نوفمبر وستباع بسعر 159 جنيهًا إسترلينيًا.

في الولايات المتحدة، سيتم إطلاق أمازفيت جي تي آر 2 في 30 أكتوبر بتكلفة 179 دولارًا أمريكيًا، بينما تكلفة أمازفيت جي تي إس 2 تبلغ 179 دولارًا أمريكيًا وسيتم إطلاقها في 1 نوفمبر.

للحصول على صور عالية الدقة للمنتجات[8] يرجى التنزيل من هنا.

[1] سنصبح ساعات أمازفيت جي تي آر 2 و أمازفيت جي تي إس 2 بنظام أليكسا المدمج مطروحة بالأسواق بالتحديثات عبر الهواء قريبا. عندما توافره، سيظهر إشعار من خلال تطبيق زيب (Zepp) (المعروف مسبقًا باسم تطبيق أمازفت) والجهاز. قد يختلف موعد إطلاق التحديثات عبر الهواء في الأسواق. [2] لا يعد المنتج جهازًا طبيًا. وبيانات القياس مخصصة للأغراض المرجعية فقط ولا ينبغي استخدامها لتشخيص أو مراقبة الحالات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر دقة البيانات إذا لامست منطقة المستشعر الجلد الموشوم أو الجلد الموضوع عليه صبغة واقية أو ذو لون عميق. [3] يمكن أن يؤثر مستوى SpO 2 على مستوى الأكسجين لمختلف الأعضاء. فإذا كان المستوى منخفضًا جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى الدوار أو الصداع أو السكتة القلبية. لا يعد المنتج جهازًا طبيًا. وبيانات الاختبار مخصصة للأغراض المرجعية فقط ولا يمكن استخدامها لتشخيص أو مراقبة أي حالات طبية. [4] مراقبة النوم: يمكن تسجيل نوم المساء والقيلولة. عندما تكتشف الساعة أن مرتديها نائم بين منتصف الليل والساعة 6 صباحًا، يمكن تسجيل وقت النوم بين الساعة 6 مساءً من اليوم السابق والساعة 11 صباحًا كوقت نوم ليلي؛ وتسجيل النوم بين 11 صباحًا و 6 مساءً والذي يستمر لأكثر من 20 دقيقة على أنه غفوة. ولا يُسجل النوم الذي يستمر أقل من 20 دقيقة. [5] لمراقبة دورة حركة العين السريعة، يجب تمكين وضع تتبع معدل ضربات القلب في مساعد النوم. وأثناء نوم حركة العين السريعة، تتحرك عيناك بسرعة في اتجاهات مختلفة. كما تأتي الأحلام عادةً أثناء نوم حركة العين السريعة. [6] تشير دراسة هانت فتنس (HUNT Fitness) إلى أن الأشخاص الذين يحافظون على درجة PAI™ 100 أو أعلى يظهرون خطرًا أقل للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والنوع 2 من داء السكري. دراسة هانت فتنس(مدرس شخصي للياقة البدنية): أجرى هذه الدراسة البروفيسور أولريك ويسلوف من كلية الطب بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا. استمرت لأكثر من 35 عامًا وقد شارك فيها أكثر من 230,000 مشارك. [7] الجري في الهواء الطلق، الجري على جهاز الجري، الجري في الممرات، المشي، ركوب الدراجات في الهواء الطلق، ركوب دراجات أجهزة صالات اللياقة البدنية، السباحة في المسبح، السباحة في المياه المفتوحة، التمارين البيضاوية، التدريب الحر، التسلق، التزلج. [8] صور المنتج ومحتوى الشاشة الموضحة أعلاه للأغراض مرجعية فقط. وقد يختلف المنتج الفعلي اختلافًا طفيفًا (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مظهره ولونه وحجمه) ومحتوى عرض الشاشة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخلفية وواجهة المستخدم والرسومات).

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1319796/PRN_Amazfit_GTR_ 2__Amazfit_GTS_2__classic_and_ fashionable_smartwatches_with_ a_comprehensive_range_of.jpg