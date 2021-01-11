‫زي تي إي تفوز بجائزة الإسهام في استراتيجية الخصوصية من بي أس آي

دعا المنتدى ما يقرب من 300 ممثل من مؤسسات معروفة ومؤسسات بحثية وروابط صناعية وإدارات حكومية لحضوره، وهو متوفر من خلال البث المباشر على الإنترنت.

تختار بي أس آي، وهي منظمة تأسست قبل 100 عام في المملكة المتحدة مع ميثاق ملكي وأحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) ، جائزة التميز للعام 2020 على أساس ثلاثة أبعاد: الأداء المتقدم واستراتيجية الخصوصية والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

“تبرز زي تي إي بين العديد من الشركات الحاصلة على شهادة ISO27701، وفازت بجائزة المساهمة في إستراتيجية الخصوصية، والتي تعكس تقديرًا كبيرًا من منظمات الشهادات المهنية لحماية الخصوصية من زي تي إي”، كما قال شين نان، المدير القانوني لشركة زي تي إي. “من خلال تطبيق المعايير العالية، التزمت الشركة بتضمين حماية الخصوصية في الأنشطة التجارية وتصميم المنتجات، وتتوقع تعزيز أساس الثقة المتبادلة بين زي تي إي وشركائها العالميين من أجل تعزيز وضع مربح للجانبين بين الطرفين.”

في السابق، فازت زي تي إي بنجاح بشهادة نظام إدارة خصوصية في العالم لأول منتج 5 جي ISO27701 صادرة عن بي أس آي، مما يشير إلى أن منتجات 5 جي من زي تي إي قد تم اعتمادها من قبل السلطات من حيث الأمان والامتثال لمعالجة المعلومات الشخصية.

تولي زي تي إي أهمية كبيرة لحماية الخصوصية، وتمتثل لقوانين ولوائح حماية الخصوصية المطبقة في البلدان والمناطق التي تعمل فيها الشركة. وفي الوقت نفسه، أنشأت الشركة قاعدة امتثال رائدة ونظام تحكم، وأدرجت تصميم حماية الخصوصية في عملية البحث والتطوير للمنتج كدلالة مهمة على القدرة التنافسية الأساسية لمنتجاتها. للمضي وبالسير قدمًا، ستواصل الشركة العمل مع الشركاء العالميين لتعزيز التنمية المستدامة في ظل شرط الامتثال في عصر الاقتصاد الرقمي.

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

زي تي إي كوربوريشن

هاتف: +86 755 26775189

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